Солдатское полеВ ходе экскурсии 🧭 вы посетите мемориальный комплекс «Солдатское поле», которое в 1942 становится местом ожесточённых боев. Уже в мирное время его разминировали и установили мемориальный комплекс «Солдатское поле».

Мемориальное кладбище в РоссошкахВ 1942 г. около села «Большие Россошки» шли бои между советской и немецко-фашисткой армиями. В 1990 годах были созданы два кладбища, на территории одного захоронены воины Красной армии, на другом — солдаты и офицеры немецко-фашисткой армии. Война прошла, и теперь когда-то противоборствующие армии отделяет друг от друга только дорога. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.