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Мемориальный комплекс Солдатское поле и мемориальное кладбище Россошка

5
10 отзывов
Елена Д.
Елена Д. – Гид из Волгограда
Вы посетите мемориальный комплекс «Солдатское поле» и Мемориальное кладбище в Россошках.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-35 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Мемориальный комплекс Солдатское поле и мемориальное кладбище Россошка
Мемориальный комплекс Солдатское поле и мемориальное кладбище Россошка

Что вы увидите

  • Солдатское поле
  • Мемориальное кладбище в Россошках
Солдатское полеВ ходе экскурсии 🧭 вы посетите мемориальный комплекс «Солдатское поле», которое в 1942 становится местом ожесточённых боев. Уже в мирное время его разминировали и установили мемориальный комплекс «Солдатское поле».
Мемориальное кладбище в РоссошкахВ 1942 г. около села «Большие Россошки» шли бои между советской и немецко-фашисткой армиями. В 1990 годах были созданы два кладбища, на территории одного захоронены воины Красной армии, на другом — солдаты и офицеры немецко-фашисткой армии. Война прошла, и теперь когда-то противоборствующие армии отделяет друг от друга только дорога. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (еда, вода и пр. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Мемориальный комплекс Солдатское поле и мемориальное кладбище Россошка
Мемориальный комплекс Солдатское поле и мемориальное кладбище Россошка
Мемориальный комплекс Солдатское поле и мемориальное кладбище Россошка
Мемориальный комплекс Солдатское поле и мемориальное кладбище Россошка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Д.
Елена Д.
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10 отзывов оставили туристы

Елена Д. проводит ещё 5 экскурсий

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