Екатерина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Храмы в окрестностях Волгограда и экскурсия ⛳ по Серафимовичу

По пути к монастырю вы остановитесь у храма Петра и Павла в Логу, где хранится кровоточащая икона Казанской Божией Матери, и у Арчединской деревянной церкви. Прибыв в Серафимович, познакомитесь с городом, основанным казаками в 16 веке и включенный в список малых исторических городов России. Изучите архитектуру казачьей станицы, осмотрите церкви Воскресения и Покрова Богородицы. А также посетите дом-музей писателя Александра Серафимовича, музей 🖼 истории 📖 Усть-Медведицкого казачества и сестер Половинкиных.

Спасо-Преображенский монастырь

Основанный в середине 17 века на выступе высокого берега Дона, монастырь считается старейшим в нашем регионе. Вы узнаете о возведении монастыря и его былом величии. Осмотрите главное украшение комплекса — Верхний храм Казанской иконы Божией Матери, напоминающий средневековые итальянские базилики. Узнаете секреты его колонн и иконостасов. А также осмотрите Нижний храм Арсения Великого и познакомитесь с символикой куполов нарядной церкви Спаса Преображения.

Монастырские пещеры и чудодейственный камень

Затем вы спуститесь в одну из главных достопримечательностей 🏛️ обители — пещеры, вырытые в 19 веке настоятельницей монастыря матушкой Арсенией и еще несколькими монахинями. Здесь же вы увидите древний чудотворный камень с отпечатками ладоней и коленей, на котором молилась игуменья. И услышите предания об исцелениях и других чудесах, связанных с камнем и пещерами.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

Трансфер на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером и микрофоном; сопровождение экскурсовода в музеи и входные билеты 🎫 включены в стоимость поездки

Обед оплачивается дополнительно (по желанию, вы сможете пообедать на территории монастыря)

Тайминг экскурсии

Обратите внимание: время на дорогу до г. Серафимович составляет 4 часа в одну сторону

08:00 — 12:00 — Волгоград — Серафимович

12:00 — 16:00 — экскурсионная программа

16:00 — 20:00/21:00 — Серафимович — Волгоград