Екатерина проводит ещё 1 экскурсию

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Спасо-Преображенский монастырь — легенда донского края

Познакомиться с историей и святынями старейшей обители региона и открыть уютный казачий город

Екатерина
Екатерина – Гид из Волгограда
Вы побываете в одном из самых посещаемых исторических мест, расположенных на правобережье Дона.

Познакомитесь со старинным монастырским комплексом и услышите предания о его главных реликвиях — пещерах и древнем «монашкином камне».

А также прикоснетесь к атмосфере казачьей глубинки и посетите три интересных музея в городе Серафимович.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • От 17 000 ₽ за экскурсию

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Спасо-Преображенский монастырь — легенда донского края
Спасо-Преображенский монастырь — легенда донского края

Что вас ожидает

Храмы в окрестностях Волгограда и экскурсия ⛳ по Серафимовичу
По пути к монастырю вы остановитесь у храма Петра и Павла в Логу, где хранится кровоточащая икона Казанской Божией Матери, и у Арчединской деревянной церкви. Прибыв в Серафимович, познакомитесь с городом, основанным казаками в 16 веке и включенный в список малых исторических городов России. Изучите архитектуру казачьей станицы, осмотрите церкви Воскресения и Покрова Богородицы. А также посетите дом-музей писателя Александра Серафимовича, музей 🖼 истории 📖 Усть-Медведицкого казачества и сестер Половинкиных.

Спасо-Преображенский монастырь
Основанный в середине 17 века на выступе высокого берега Дона, монастырь считается старейшим в нашем регионе. Вы узнаете о возведении монастыря и его былом величии. Осмотрите главное украшение комплекса — Верхний храм Казанской иконы Божией Матери, напоминающий средневековые итальянские базилики. Узнаете секреты его колонн и иконостасов. А также осмотрите Нижний храм Арсения Великого и познакомитесь с символикой куполов нарядной церкви Спаса Преображения.

Монастырские пещеры и чудодейственный камень
Затем вы спуститесь в одну из главных достопримечательностей 🏛️ обители — пещеры, вырытые в 19 веке настоятельницей монастыря матушкой Арсенией и еще несколькими монахинями. Здесь же вы увидите древний чудотворный камень с отпечатками ладоней и коленей, на котором молилась игуменья. И услышите предания об исцелениях и других чудесах, связанных с камнем и пещерами.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером и микрофоном; сопровождение экскурсовода в музеи и входные билеты 🎫 включены в стоимость поездки
  • Обед оплачивается дополнительно (по желанию, вы сможете пообедать на территории монастыря)

Тайминг экскурсии
Обратите внимание: время на дорогу до г. Серафимович составляет 4 часа в одну сторону
08:00 — 12:00 — Волгоград — Серафимович
12:00 — 16:00 — экскурсионная программа
16:00 — 20:00/21:00 — Серафимович — Волгоград

Начало и место завершения
🚩 на площади Павших Борцов
Спасо-Преображенский монастырь — легенда донского края
Спасо-Преображенский монастырь — легенда донского края
Спасо-Преображенский монастырь — легенда донского края
Спасо-Преображенский монастырь — легенда донского края
Спасо-Преображенский монастырь — легенда донского края
Спасо-Преображенский монастырь — легенда донского края
Спасо-Преображенский монастырь — легенда донского края
Спасо-Преображенский монастырь — легенда донского края
Спасо-Преображенский монастырь — легенда донского края
Спасо-Преображенский монастырь — легенда донского края
Спасо-Преображенский монастырь — легенда донского края
Спасо-Преображенский монастырь — легенда донского края

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Екатерина, я лицензированный гид по Волгограду и Волгоградской области. Работаю штатным экскурсоводом в туристической компании Волгограда более 3 лет. С радостью раскрою вам историю родного края, покажу его самые живописные места и сделаю все, чтобы ваш отдых стал действительно незабываемым.
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