В первый день вы идете с нашим гидом на большую обзорную экскурсию ⛳ по Волгограду с посещением Мамаева Кургана (4 часа).
Программа второго экскурсионного дня начнется с посещения железнодорожной станции имени Максима Горького — писатель работал на ней в 1888–1889 годах. Здесь вы узнаете об истории 📖 Волго-Донской дороги и её значении для развития страны.
Потом вы отправитесь в Пятиморск — рабочий поселок, расположенный на Волго-Донском канале. Здесь можно увидеть 13-ый шлюз Волго-Дона, Карповское водохранилище и памятник «Соединение фронтов» — работу всемирно известного скульптора Е. В. Вучетича, посвященную войскам Юго-Западного и Сталинградского фронтов, которые 23 ноября 1942 года в этом районе замкнули кольцо вокруг 6-ой немецкой армии.
Ну а затем вас ждет Калач-на-Дону. Здесь — прекрасные пейзажи излучины Дона, сквер памяти павших в Великой Отечественной Войне. Рядом с мемориальным сквером — Музей 🖼 Донского Казачества. В музее уникальные экспонаты, рассказывающие о возникновении казачества, жизни и быте донских казаков и участии Войска Донского в войнах, которые вела Россия со своими врагами. Важная информация:• Продолжительность программы: обзорная экскурсия по Волгограду с посещением Мамаева кургана — 4 часа, поездка в Калач-на-Дону — 8 часов;
Стоимость экскурсий указана при перемещении на вашем транспорте. При необходимости мы можем организовать для вас аренду автомобиля нужной вместимости.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Аренда автомобиля
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.