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Волгоград, Пятиморск и Калач-на-Дону

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Волгограда
Во время поездки вы познакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️ и памятными местами трёх городов: Волгоград, Пятиморск и Калач-на-Дону.
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Волгоград, Пятиморск и Калач-на-Дону
Волгоград, Пятиморск и Калач-на-Дону

Что вы увидите

  • Мамаев Курган
  • Ж/Д станция им. Максима Горького
  • Пятиморск
  • 13-ый шлюз Волго-Дона
  • Карповское водохранилище
  • Памятник «Соединение фронтов»
  • Калач-на-Дону
  • Сквер памяти павших в Великой Отечественной войне
  • Музей Донского Казачества
Экскурсионная программа: Рассчитана на 2 дня.
  • В первый день вы идете с нашим гидом на большую обзорную экскурсию ⛳ по Волгограду с посещением Мамаева Кургана (4 часа).
  • Программа второго экскурсионного дня начнется с посещения железнодорожной станции имени Максима Горького — писатель работал на ней в 1888–1889 годах. Здесь вы узнаете об истории 📖 Волго-Донской дороги и её значении для развития страны.
  • Потом вы отправитесь в Пятиморск — рабочий поселок, расположенный на Волго-Донском канале. Здесь можно увидеть 13-ый шлюз Волго-Дона, Карповское водохранилище и памятник «Соединение фронтов» — работу всемирно известного скульптора Е. В. Вучетича, посвященную войскам Юго-Западного и Сталинградского фронтов, которые 23 ноября 1942 года в этом районе замкнули кольцо вокруг 6-ой немецкой армии.
  • Ну а затем вас ждет Калач-на-Дону. Здесь — прекрасные пейзажи излучины Дона, сквер памяти павших в Великой Отечественной Войне. Рядом с мемориальным сквером — Музей 🖼 Донского Казачества. В музее уникальные экспонаты, рассказывающие о возникновении казачества, жизни и быте донских казаков и участии Войска Донского в войнах, которые вела Россия со своими врагами. Важная информация:• Продолжительность программы: обзорная экскурсия по Волгограду с посещением Мамаева кургана — 4 часа, поездка в Калач-на-Дону — 8 часов;
  • Стоимость экскурсий указана при перемещении на вашем транспорте. При необходимости мы можем организовать для вас аренду автомобиля нужной вместимости.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Волгоград, Пятиморск и Калач-на-Дону
Волгоград, Пятиморск и Калач-на-Дону
Волгоград, Пятиморск и Калач-на-Дону
Волгоград, Пятиморск и Калач-на-Дону

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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