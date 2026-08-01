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просто экскурсовод, а Учитель истории, а это много значит!

Однозначно рекомендуем!

В следующем году Вологде исполнится 880 лет, сейчас многие объекты реставрируются, и посмотреть их нет возможности!

Но и сейчас, особенно в такой солнечный день, как было 10 мая, Вологда выглядит великолепно!

Приезжайте! Получите незабываемые впечатления! Вологда- душа русского севера!

А благодаря Павлу вы сможете ее лучше понять!