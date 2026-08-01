Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Вологодской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
15000
₽
за всё
Почувствовать себя не туристом, а гостем и давним другом
от
12900
₽
за всё
Познавательное путешествие в вашем ритме из Пионерского или Зеленоградска для детей и взрослых
5
4 отзыва
990
₽
за всё
Разгадать загадки на Кремлёвской площади, у Музея кружева, Дома с добром и в других локациях центра
48000
₽
за всё
Отправиться в атмосферное и познавательное путешествие на автомобиле и парусной яхте
от
6000
₽
за всё
Посетить знаменитое предприятие в Великом Устюге
5
6 отзывов
3200
₽
за чел.
Превратить клубок пряжи в авторский ковёр
4.9
7 отзывов
6700
₽
за всё
Пройтись по улицам, полюбоваться домами и церквями и узнать о символах края
5
1 отзыв
3150
₽
за всё
Череповец нельзя назвать провинцией? Чтобы узнать почему мы пройдём по набережной, рассмотрим знаковые достопримечательности и обсудим невероятные лег...
5
3 отзыва
4600
₽
за всё
От классицизма и ампира до изящного модерна - и китчевый новодел среди «деревянного моря»
Групповые экскурсии
800
₽
за чел.
Водная прогулка, нескучные рассказы аудиогида и отдых от суеты
5
2 отзыва
2000
₽
за чел.
Научиться основам и сплести панно, воротник, гобелен или сумочку
2700
₽
за чел.
Погрузиться в историю Тевтонского ордена
3100
₽
за чел.
Увидеть следы Тевтонского ордена и довоенной Европы
2200
₽
за чел.
Пройти по следам прусских королей и военных инженеров
1800
₽
за чел.
Побывать в подземельях инквизиции, примерить доспехи и заглянуть на крафтовую сыроварню
5
2 отзыва
1900
₽
за чел.
Увидеть, как делают украшения из солнечного камня, и побывать в самой западной точке России
2000
₽
за чел.
Путешествие по средневековым городам, замкам и кирхам бывшей Восточной Пруссии
1300
₽
за чел.
Познакомиться с атмосферным городом и его сказочными жителями
Обзорные по городам
1300
₽
за чел.
Познакомиться с атмосферным городом и его сказочными жителями
1200
₽
за чел.
Увидеть и узнать главное в городе двух имён
5
34 отзыва
3000
₽
за всё
Увидеть самые интересные локации и услышать историю города - за 1 час
5
2 отзыва
4800
₽
за всё
Обзорная экскурсия вдоль берега реки в старом центре города
4.2
7 отзывов
3400
₽
за чел.
На востоке Калининградской области скрыто множество загадочных и живописных уголков, таких как замки тевтонских рыцарей и архитектурные памятники конц...
5
5 отзывов
3000
₽
за чел.
Путешествие в удивительный мир солнечного камня в поселок Янтарный, знаменитый на весь мир крупнейшим месторождением янтаря. Во время нашего путешеств...
4.5
2 отзыва
3000
₽
за чел.
Приглашаем вас прогуляться с пользой и удовольствием по двум красавцам Янтарного края. Почти все дома словно из сказки: маленькие фахверковые домики, ...
5
117 отзывов
1000
₽
за чел.
Увидеть ключевые достопримечательности и услышать историю города
5
77 отзывов
4500
₽
за всё
Погулять по историческому центру города и узнать о нём интересные факты на обзорной экскурсии
Водные прогулки
48000
₽
за всё
Отправиться в атмосферное и познавательное путешествие на автомобиле и парусной яхте
800
₽
за чел.
Водная прогулка, нескучные рассказы аудиогида и отдых от суеты
5
25 отзывов
48000
₽
за всё
Отправиться в атмосферное и познавательное путешествие на автомобиле и парусной яхте
Туры на автомобиле
от
12900
₽
за всё
Познавательное путешествие в вашем ритме из Пионерского или Зеленоградска для детей и взрослых
48000
₽
за всё
Отправиться в атмосферное и познавательное путешествие на автомобиле и парусной яхте
5
25 отзывов
48000
₽
за всё
Отправиться в атмосферное и познавательное путешествие на автомобиле и парусной яхте
5
3 отзыва
5400
₽
за чел.
Прогуляться по пляжу Филинской бухты и посетить три курортных городка на берегу Балтики
4
1 отзыв
5300
₽
за чел.
Побывать в красивых и значимых местах области на групповой экскурсии из Пионерского
5
4 отзыва
4000
₽
за чел.
Приглашаем в путешествие по древним монастырям XIV–XVI веков: руинам Свято-Успенского монастыря, Богородице-Владимирской пустыни и Спасо-Прилуцкому мо...
5
4 отзыва
620
₽
за чел.
Отправляйтесь в захватывающее автопутешествие из Вологды в Великий Устюг вместе с аудиоэкскурией от WeGoTrip. Вы будете проезжать через исторические з...
4.5
10 отзывов
3500
₽
за чел.
Дьяконовская поляна находится в 60 километрах от города Вологды. Мы с вами посетим это необычное и удивительное место, которое воздвигнуто на древнем ...
4.7
18 отзывов
8900
₽
за всё
Обзорная прогулка по городу металлургов и творцов
Гастрономические туры
от
6000
₽
за всё
Посетить знаменитое предприятие в Великом Устюге
1800
₽
за чел.
Побывать в подземельях инквизиции, примерить доспехи и заглянуть на крафтовую сыроварню
2200
₽
за чел.
Замки Вальдау, Нессельбек, Шаакен, старинная кирха и сыроварня «Шаакен Дорф» в одной поездке
1800
₽
за чел.
Познакомиться с фортификационными сооружениями Калининграда и его вкусным символом
5
25 отзывов
от
10000
₽
за всё
Узнать, как менялся город на вкус, и попробовать блюда из локальных продуктов
4.3
4 отзыва
3600
₽
за чел.
Увлекательное путешествие в историю пивоварения и сыроварения в Восточной Пруссии. В Немане вы познакомитесь с циклом производства фермерских сыров и ...
Последние отзывы об экскурсиях по Вологодской области
К
Дата посещения: 1 авг 2026
Экскурсия очень понравилась, Алексею огромное спасибо!!!!
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О
Дата посещения: 25 июл 2026
Спасибо большое. Очень интересная экскурсия. Экскурсовод знающий, любящий свой город.
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М
Дата посещения: 21 июл 2026
Отличная,интересная экскурсия. Спасибо большое Алексею за прекрасное путешествие в прошлое.
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А
Дата посещения: 5 июл 2026
Экскурсия прошла насыщенно и интересно! Классные факты, глубокие размышления, интересные детали и нюанс прошлого рассказала Анастасия. Не смотря на дождь, в полном объеме прошли весь маршрут и получил удовольствие, радость и вдохновение от увиденного и услышанного!
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М
Дата посещения: 17 июн 2026
Экскурсовод пришла вовремя, полтора часа водила и рассказывала. Тут вопросов нет. Единственный момент- не структурированное, хаотичное, непоследовательное изложение материала. Знания
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М
Дата посещения: 12 июн 2026
все отлично. очень живенько, интересно, познавательно и долго (что радует, многое успели рассказать).
всем рекомендую.
всем рекомендую.
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К
Дата посещения: 5 июн 2026
Все понравилось 👍
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С
Дата посещения: 10 мая 2026
Прекрасная экскурсия, которую провел для нас 10 мая замечательный человек, влюбленный в свой город, глубоко знающий историю своего края!
Павел не
Павел не
+1
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Т
Дата посещения: 6 мая 2026
Отлично. В тёплой дружеской обстановке.
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И
Дата посещения: 3 мая 2026
Здравствуйте. Экскурсия очень понравилась. Алексей прекрасный рассказчик.
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