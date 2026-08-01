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Экскурсии по Вологодской области и городам

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Тотьма
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Индивидуальные экскурсии

Дружеская прогулка по Вологде - только вы и гид
Дружеская прогулка по Вологде - только вы и гид
15000
за всё
Почувствовать себя не туристом, а гостем и давним другом
Вологда
Природа, история и легенды Куршской косы с гидом-писателем без пробок и толп (из Пионерского)
Природа, история и легенды Куршской косы с гидом-писателем без пробок и толп (из Пионерского)
от
12900
за всё
Познавательное путешествие в вашем ритме из Пионерского или Зеленоградска для детей и взрослых
Пионерский
По Вологде кружок: квест-прогулка в вашем смартфоне
По Вологде кружок: квест-прогулка в вашем смартфоне
5
4 отзыва
990
за всё
Разгадать загадки на Кремлёвской площади, у Музея кружева, Дома с добром и в других локациях центра
Вологда
За 500 лет до Кириллова
За 500 лет до Кириллова
48000
за всё
Отправиться в атмосферное и познавательное путешествие на автомобиле и парусной яхте
Кириллов
Экскурсия по пивоваренному заводу «Бавария» с дегустацией
Экскурсия по пивоваренному заводу «Бавария» с дегустацией
от
6000
за всё
Посетить знаменитое предприятие в Великом Устюге
Великий Устюг
Мастер-класс по созданию ковра (тафтинг) в Вологде
Мастер-класс по созданию ковра (тафтинг) в Вологде
5
6 отзывов
3200
за чел.
Превратить клубок пряжи в авторский ковёр
Вологда
Прогулка по Вологде с посещением Дома вологодского масла
Прогулка по Вологде с посещением Дома вологодского масла
4.9
7 отзывов
6700
за всё
Пройтись по улицам, полюбоваться домами и церквями и узнать о символах края
Вологда
Непровинциальный Череповец
Непровинциальный Череповец
5
1 отзыв
3150
за всё
Череповец нельзя назвать провинцией? Чтобы узнать почему мы пройдём по набережной, рассмотрим знаковые достопримечательности и обсудим невероятные лег...
Череповец
Шедевры вологодского деревянного зодчества на прогулке по Нижнему посаду
Шедевры вологодского деревянного зодчества на прогулке по Нижнему посаду
5
3 отзыва
4600
за всё
От классицизма и ампира до изящного модерна - и китчевый новодел среди «деревянного моря»
Вологда

Групповые экскурсии

Знакомство с губернской Вологдой - на теплоходе
Знакомство с губернской Вологдой - на теплоходе
800
за чел.
Водная прогулка, нескучные рассказы аудиогида и отдых от суеты
Вологда
Изделия в технике макраме: мастер-класс в Вологде
Изделия в технике макраме: мастер-класс в Вологде
5
2 отзыва
2000
за чел.
Научиться основам и сплести панно, воротник, гобелен или сумочку
Вологда
Легенды ушедших эпох: Гвардейск и замок Тапиау - из Пионерского
Легенды ушедших эпох: Гвардейск и замок Тапиау - из Пионерского
2700
за чел.
Погрузиться в историю Тевтонского ордена
Пионерский
Путешествие на восток: Черняховск и Гусев (из Пионерского)
Путешествие на восток: Черняховск и Гусев (из Пионерского)
3100
за чел.
Увидеть следы Тевтонского ордена и довоенной Европы
Пионерский
Крепости и форты Кёнигсберга (из Пионерского)
Крепости и форты Кёнигсберга (из Пионерского)
2200
за чел.
Пройти по следам прусских королей и военных инженеров
Пионерский
Замки Шаакен и Нессельбек - из Пионерского
Замки Шаакен и Нессельбек - из Пионерского
1800
за чел.
Побывать в подземельях инквизиции, примерить доспехи и заглянуть на крафтовую сыроварню
Пионерский
В поисках янтарной комнаты: Балтийск + Янтарный (из Пионерского)
В поисках янтарной комнаты: Балтийск + Янтарный (из Пионерского)
5
2 отзыва
1900
за чел.
Увидеть, как делают украшения из солнечного камня, и побывать в самой западной точке России
Пионерский
Волшебство южных окраин Калининграда: Правдинск и Железнодорожный (из Пионерского)
Волшебство южных окраин Калининграда: Правдинск и Железнодорожный (из Пионерского)
2000
за чел.
Путешествие по средневековым городам, замкам и кирхам бывшей Восточной Пруссии
Пионерский
Обзорная экскурсия по Калининграду + «Мастерская Хомлинов» (из Пионерского)
Обзорная экскурсия по Калининграду + «Мастерская Хомлинов» (из Пионерского)
1300
за чел.
Познакомиться с атмосферным городом и его сказочными жителями
Пионерский

Обзорные по городам

Обзорная экскурсия по Калининграду + «Мастерская Хомлинов» (из Пионерского)
Обзорная экскурсия по Калининграду + «Мастерская Хомлинов» (из Пионерского)
1300
за чел.
Познакомиться с атмосферным городом и его сказочными жителями
Пионерский
История Кёнигсберга-Калининграда (из Пионерского)
История Кёнигсберга-Калининграда (из Пионерского)
1200
за чел.
Увидеть и узнать главное в городе двух имён
Пионерский
Обзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец»
Обзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец»
5
34 отзыва
3000
за всё
Увидеть самые интересные локации и услышать историю города - за 1 час
Череповец
Экспресс-Вологда: пейзажи, история, люди
Экспресс-Вологда: пейзажи, история, люди
5
2 отзыва
4800
за всё
Обзорная экскурсия вдоль берега реки в старом центре города
Вологда
Экскурсия «Жемчужины востока»: Черняховск и Гвардейск (из Пионерского)
Экскурсия «Жемчужины востока»: Черняховск и Гвардейск (из Пионерского)
4.2
7 отзывов
3400
за чел.
На востоке Калининградской области скрыто множество загадочных и живописных уголков, таких как замки тевтонских рыцарей и архитектурные памятники конц...
Пионерский
Экскурсия «Янтарное побережье»: в Янтарный и Светлогорск (из Пионерского)
Экскурсия «Янтарное побережье»: в Янтарный и Светлогорск (из Пионерского)
5
5 отзывов
3000
за чел.
Путешествие в удивительный мир солнечного камня в поселок Янтарный, знаменитый на весь мир крупнейшим месторождением янтаря. Во время нашего путешеств...
Пионерский
Экскурсия «Два красавца: Светлогорск и Зеленоградск» (из Пионерского)
Экскурсия «Два красавца: Светлогорск и Зеленоградск» (из Пионерского)
4.5
2 отзыва
3000
за чел.
Приглашаем вас прогуляться с пользой и удовольствием по двум красавцам Янтарного края. Почти все дома словно из сказки: маленькие фахверковые домики, ...
Пионерский
7 чудес Вологды
7 чудес Вологды
5
117 отзывов
1000
за чел.
Увидеть ключевые достопримечательности и услышать историю города
Вологда
Добро пожаловать в Вологду
Добро пожаловать в Вологду
5
77 отзывов
4500
за всё
Погулять по историческому центру города и узнать о нём интересные факты на обзорной экскурсии
Вологда

Водные прогулки

За 500 лет до Кириллова
За 500 лет до Кириллова
48000
за всё
Отправиться в атмосферное и познавательное путешествие на автомобиле и парусной яхте
Кириллов
Знакомство с губернской Вологдой - на теплоходе
Знакомство с губернской Вологдой - на теплоходе
800
за чел.
Водная прогулка, нескучные рассказы аудиогида и отдых от суеты
Вологда
Волок Славенский и семь озёр Кириллова - из Вологды
Волок Славенский и семь озёр Кириллова - из Вологды
5
25 отзывов
48000
за всё
Отправиться в атмосферное и познавательное путешествие на автомобиле и парусной яхте
Вологда

Туры на автомобиле

Природа, история и легенды Куршской косы с гидом-писателем без пробок и толп (из Пионерского)
Природа, история и легенды Куршской косы с гидом-писателем без пробок и толп (из Пионерского)
от
12900
за всё
Познавательное путешествие в вашем ритме из Пионерского или Зеленоградска для детей и взрослых
Пионерский
За 500 лет до Кириллова
За 500 лет до Кириллова
48000
за всё
Отправиться в атмосферное и познавательное путешествие на автомобиле и парусной яхте
Кириллов
Волок Славенский и семь озёр Кириллова - из Вологды
Волок Славенский и семь озёр Кириллова - из Вологды
5
25 отзывов
48000
за всё
Отправиться в атмосферное и познавательное путешествие на автомобиле и парусной яхте
Вологда
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск: в мини-группе из Пионерского
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск: в мини-группе из Пионерского
5
3 отзыва
5400
за чел.
Прогуляться по пляжу Филинской бухты и посетить три курортных городка на берегу Балтики
Пионерский
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
4
1 отзыв
5300
за чел.
Побывать в красивых и значимых местах области на групповой экскурсии из Пионерского
Пионерский
Древние монастыри Кирилловского тракта
Древние монастыри Кирилловского тракта
5
4 отзыва
4000
за чел.
Приглашаем в путешествие по древним монастырям XIV–XVI веков: руинам Свято-Успенского монастыря, Богородице-Владимирской пустыни и Спасо-Прилуцкому мо...
Вологда
Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг: аудиоэкскурсия по пути к Деду Морозу
Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг: аудиоэкскурсия по пути к Деду Морозу
5
4 отзыва
620
за чел.
Отправляйтесь в захватывающее автопутешествие из Вологды в Великий Устюг вместе с аудиоэкскурией от WeGoTrip. Вы будете проезжать через исторические з...
Вологда
Дьяконовская поляна - аномальное место силы
Дьяконовская поляна - аномальное место силы
4.5
10 отзывов
3500
за чел.
Дьяконовская поляна находится в 60 километрах от города Вологды. Мы с вами посетим это необычное и удивительное место, которое воздвигнуто на древнем ...
Вологда
Знакомьтесь, Череповец
Знакомьтесь, Череповец
4.7
18 отзывов
8900
за всё
Обзорная прогулка по городу металлургов и творцов
Череповец

Гастрономические туры

Экскурсия по пивоваренному заводу «Бавария» с дегустацией
Экскурсия по пивоваренному заводу «Бавария» с дегустацией
от
6000
за всё
Посетить знаменитое предприятие в Великом Устюге
Великий Устюг
Замки Шаакен и Нессельбек - из Пионерского
Замки Шаакен и Нессельбек - из Пионерского
1800
за чел.
Побывать в подземельях инквизиции, примерить доспехи и заглянуть на крафтовую сыроварню
Пионерский
В тени рыцарских замков - поездка из Пионерского
В тени рыцарских замков - поездка из Пионерского
2200
за чел.
Замки Вальдау, Нессельбек, Шаакен, старинная кирха и сыроварня «Шаакен Дорф» в одной поездке
Пионерский
Легенда в камне: форт №11 + бастион «Обертайх» + Музей марципана (из Пионерского)
Легенда в камне: форт №11 + бастион «Обертайх» + Музей марципана (из Пионерского)
1800
за чел.
Познакомиться с фортификационными сооружениями Калининграда и его вкусным символом
Пионерский
Гастропрогулка по Вологде: вкусно, душевно, с историей
Гастропрогулка по Вологде: вкусно, душевно, с историей
5
25 отзывов
от
10000
за всё
Узнать, как менялся город на вкус, и попробовать блюда из локальных продуктов
Вологда
Экскурсия в Советск и Неман: город пива, сыра и мира (из Пионерского)
Экскурсия в Советск и Неман: город пива, сыра и мира (из Пионерского)
4.3
4 отзыва
3600
за чел.
Увлекательное путешествие в историю пивоварения и сыроварения в Восточной Пруссии. В Немане вы познакомитесь с циклом производства фермерских сыров и ...
Пионерский

Последние отзывы об экскурсиях по Вологодской области

К
7 чудес Вологды
Дата посещения: 1 авг 2026
Экскурсия очень понравилась, Алексею огромное спасибо!!!!
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О
7 чудес Вологды
Дата посещения: 25 июл 2026
Спасибо большое. Очень интересная экскурсия. Экскурсовод знающий, любящий свой город.
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М
Город, где резной палисад
Дата посещения: 21 июл 2026
Отличная,интересная экскурсия. Спасибо большое Алексею за прекрасное путешествие в прошлое.
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А
Вологда древняя и вечно юная
Дата посещения: 5 июл 2026
Экскурсия прошла насыщенно и интересно! Классные факты, глубокие размышления, интересные детали и нюанс прошлого рассказала Анастасия. Не смотря на дождь, в полном объеме прошли весь маршрут и получил удовольствие, радость и вдохновение от увиденного и услышанного!
Экскурсия прошла насыщенно и интересно! Классные факты, глубокие размышления, интересные детали и нюанс прошлого рассказала Анастасия.
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М
О Вологде - с интересом и любовью
Дата посещения: 17 июн 2026
Экскурсовод пришла вовремя, полтора часа водила и рассказывала. Тут вопросов нет. Единственный момент- не структурированное, хаотичное, непоследовательное изложение материала. Знания
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есть, но подача сумбурна. Сложно понять и запомнить. Я бы посоветовала экскурсоводу составить план экскурсии, чтобы повествование строилось логически, подготовить основные тезисы, и этому следовать.

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М
Тайны и чудеса древней Вологды
Дата посещения: 12 июн 2026
все отлично. очень живенько, интересно, познавательно и долго (что радует, многое успели рассказать).
всем рекомендую.
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К
Вологда древняя и вечно юная
Дата посещения: 5 июн 2026
Все понравилось 👍
Все понравилось 👍
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С
Вологда: история и современность
Дата посещения: 10 мая 2026
Прекрасная экскурсия, которую провел для нас 10 мая замечательный человек, влюбленный в свой город, глубоко знающий историю своего края!
Павел не
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просто экскурсовод, а Учитель истории, а это много значит!
Однозначно рекомендуем!
В следующем году Вологде исполнится 880 лет, сейчас многие объекты реставрируются, и посмотреть их нет возможности!
Но и сейчас, особенно в такой солнечный день, как было 10 мая, Вологда выглядит великолепно!
Приезжайте! Получите незабываемые впечатления! Вологда- душа русского севера!
А благодаря Павлу вы сможете ее лучше понять!

Прекрасная экскурсия, которую провел для нас 10 мая замечательный человек, влюбленный в свой город, глубоко знающий историю своего края!
Прекрасная экскурсия, которую провел для нас 10 мая замечательный человек, влюбленный в свой город, глубоко знающий историю своего края!
Прекрасная экскурсия, которую провел для нас 10 мая замечательный человек, влюбленный в свой город, глубоко знающий историю своего края!
Прекрасная экскурсия, которую провел для нас 10 мая замечательный человек, влюбленный в свой город, глубоко знающий историю своего края!+1
Прекрасная экскурсия, которую провел для нас 10 мая замечательный человек, влюбленный в свой город, глубоко знающий историю своего края!
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Т
О Вологде - с интересом и любовью
Дата посещения: 6 мая 2026
Отлично. В тёплой дружеской обстановке.
Отлично. В тёплой дружеской обстановке.
Отлично. В тёплой дружеской обстановке.
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И
7 чудес Вологды
Дата посещения: 3 мая 2026
Здравствуйте. Экскурсия очень понравилась. Алексей прекрасный рассказчик.
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