Е Елена 5 Отзыв на: Благодатная Вологда Все было замечательно органтзовано, поскольку экскурсовод Ольга была за рулем автомобиля удалось посмотреть очень много. Было очень интересно.

M Mikhail 5 Отзыв на: Город, где резной палисад Алексей, большое спасибо за экскурсию! Нам было очень интересно также и с профессиональной точки зрения (жена - архитектор, я просто увлекаюсь столярным делом), но абсолютно точно могу сказать, что экскурсия будет интересна и познавательна практически для всех. Смело могу рекомендовать Алексея как экскурсовода, его знания и кругозор не ограничены темой экскурсии, сразу видно настоящего профессионала!

В Вера 5 Отзыв на: Уютная Вологда Замечательная экскурсия! Было очень интересно и увлекательно! Ходили с остановками, так что не утомились. Рекомендую!

О Ольга 5 Отзыв на: Неповторимая Вологда Спасибо огромное за чудесную экскурсию! Очень понятно, живо, интересно. Маршрут составлен идеально! Понравилось и взрослым, и детям!

И Инесса 5 Отзыв на: Великий Устюг: по городу с краеведом Михаил отличный экскурсовод, интересно рассказывает, видно как сильно увлечен историей города! Обязательно будем рекомендовать и сами обратимся еще при посещении Великого Устюга!

О Ольга 5 Отзыв на: Великий Устюг: по городу с краеведом Прошло почти две недели с нашего путешествия по Устюгу, но впечатления переполняют до сих пор. Михаил прекрасный экскурсовод, умный, общительный, человек знающий свой город. Так как, мы путешествуем с детьми, мне важно, чтобы им было интересно, познавательно, чтобы был контакт. У Михаила это всё есть. Как сейчас говорят, он с нами на одной волне. Хотим поблагодарить его за чудесную экскурсию, за новые знания, за контакт, доброту и человечность. Посмотрели город, вкусно покушали, сходили в музеи. Спасибо нашему гиду за рекомендации.

Е Елена 5 Отзыв на: Секреты деревянной Вологды Спасибо Елене за увлекательную экскурсию. Получилось легко и нескучно. Посетили магазин кружевных изделий, в котором есть мастерская по изготовлению этих самых изделий - нам даже продемонстрировали процесс изготовления. Рекомендую эту экскурсию!

Ю Юлия 5 Отзыв на: Вологда и ее старина Познавательно, ненавязчиво Алексей рассказал о Вологде и ее истории, ответил на интересующие вопросы, у гида громкий, приятный голос

Н Нина 5 Отзыв на: Вологда и ее старина Алексей отличный экскурсовод, любит свой город. Доносит материал интересно, не сухо, с чувством юмора. Рекомендуем!

Б Борис 5 Отзыв на: Уютная Вологда Екатерина - интересный рассказчик. Она знает свой город и его историю. Подача — легкая, увлекательная. При желании, у неё можно получить дополнительную информации. Рекомендую.

В Варвара 5 Отзыв на: Вологда и ее старина Алексей замечательный экскурсовод! Интересный собеседник! И безусловно знаток своего дела! Мы сходили на замечательную и очень познавательную экскурсию. Алексей рассказал нам о Вологде много интересного, но не в аккадемическом стиле, а это были интересные истории из жизни города. Нам очень понравилось. Мы были с ребёнком 8 лет. и она тоже была увлечена рассказами экскурсовода. Алексей спасибо большое! 💛❤💜💙💚🧡

С Сергей 5 Отзыв на: Уютная Вологда Благодарю Катерину, отличная возможность почувствовать дух Вологды. Приятная беседа и немного интерактива! Нет сильного перегруза датами. Нам с женой очень понравилось. Отдельная благодарность от неё за посещении студии по изготовлению кружев!

М Мария 5 Отзыв на: Великий Устюг: по городу с краеведом Экскурсия с Михаилом превзошла наши самые радужные ожидания. Устюг - это город совершенно уникальный! Старинный, многоликий, красивый, многогранный. Михаил не только с большой любовью про него рассказывает, но и готов очень полно ответить на все наши вопросы. Так получилось, что мы гуляли с Михаилом по Устюгу в последний из трех дней, то есь мы с чем-то уже успели познакомиться, про многое успели услышать. И наша экскурсия больше была похожа на беседу и рассуждения. Вы знаете, как же приятно поговорить с умным человеком, который не просто перечисляет даты, стили и события, а рассуждает и открывает нам то, что было неизвестно! Малым детям скорее всего будет скучно. Среди нас были дети, которые убежали за сувенирами, а были дети, которые слушали раскрыв рот и переживали, что нужно прерваться и ехать к поезду. Взрослые вспоминают встречу с Михаилом как одно из самых светлых и запоминающихся событий в Устюге.

М Марина 5 Отзыв на: Вологда и ее старина Были вдвоём с мужем, очень понравилась экскурсия, рекомендуем гида!

А Антон 5 Отзыв на: Город, где резной палисад Очень хорошая и познавательная экскурсия, гид Алексей рассказывает очень интересно, без зауми и нудятины, с юмором, но при этом передаёт много фактов и деталей, которые сам бы ни за что не заметил, слушается очень легко, полтора часа экскурсии пролетели как один миг, очень рекомендую!

А Александр 5 Отзыв на: Неповторимая Вологда Недавно с друзьями были в Вологде, Ольга проводила для нас экскурсию. Честно говоря, когда ехали в Вологду, даже не думали, что этот город настолько нам понравится. Наверное, в этом есть и заслуга Ольги - то, как она сумела показать нам свой город. Уезжая домой, мы все планировали посетить Вологду ещё - уже с семьями. Спасибо!

Л Людмила 5 Отзыв на: Вологда резная, кружевная, белокаменная Нам понравилось. Впервые были в Вологде, компания разного возраста и с разными интересами. Прекрасная обзорная экскурсия. Долго, спокойно гуляли, любовались, наслаждались, знакомились с городом. Елена прекрасно распознала наш настрой и предложила именно тот тон и формат, что нам подошёл. Спасибо. Рекомендуем обзорную экскурсию по Вологде с Еленой!

Н Наталья 5 Отзыв на: Вологда и ее старина Очень интересная экскурсия, Алексей владеет искусством интересного рассказа и отвечает на любые вопросы. Чувство юмора, эрудиция, хорошая дикция - что еще можно желать от экскурсовода. Рекомендуем всем!

А Анастасия 5 Отзыв на: Вологда резная, кружевная, белокаменная Елена - прекрасный гид!