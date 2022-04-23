Экскурсии в городах Вологодской области
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Вологодской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
2000
₽
за всё
Погрузиться в атмосферу эпохи и осознать роль наследия 70-летней истории в судьбе города
3900
₽
за всё
Познакомиться с природными сокровищами национального парка «Русский Север»
5
2 отзыва
2900
₽
за всё
Неспешная обзорная прогулка по историческому центру города
2500
₽
за всё
Узнать о судьбе особняка и об удивительном проекте, любуясь интерьерами
5
1 отзыв
8500
₽
за всё
Взглянуть на становлении монашеской жизни на Русском Севере через историю древних святынь
5500
₽
за всё
Самый древний город на русском севере, родина Деда Мороза и центр семейного туризма
Групповые экскурсии
400
₽
за чел.
Познакомиться с городом в формате трогательного променада-спектакля
Обзорные по городам
5
2 отзыва
2900
₽
за всё
Неспешная обзорная прогулка по историческому центру города
5500
₽
за всё
Самый древний город на русском севере, родина Деда Мороза и центр семейного туризма
4.9
12 отзывов
2600
₽
за всё
Главные достопримечательности и тайные уголки старинного города на обзорной экскурсии
13000
₽
за всё
Первую часть экскурсии посвятим прогулке по историческому центру Вологды и главным её достопримечательностям
4.9
20 отзывов
1800
₽
за всё
Узнать и полюбить провинциальный губернский город на душевной прогулке по историческому центру
5
9 отзывов
5850
₽
за всё
Увидеть знаковые места города и посетить Спасо-Прилуцкий монастырь на авто-пешеходной экскурсии
Туры на автомобиле
3900
₽
за всё
Познакомиться с природными сокровищами национального парка «Русский Север»
5
5 отзывов
15000
₽
за всё
Начнём мы нашу поездку к святыням с посещения Ферапонтова монастыря, включённого
13000
₽
за всё
Первую часть экскурсии посвятим прогулке по историческому центру Вологды и главным её достопримечательностям
5
9 отзывов
5850
₽
за всё
Увидеть знаковые места города и посетить Спасо-Прилуцкий монастырь на авто-пешеходной экскурсии
5
34 отзыва
11050
₽
за всё
Народные промыслы, природные красоты и религиозные памятники Вологодчины на автомобильной экскурсии
5
4 отзыва
11050
₽
за всё
Народные промыслы, природные красоты и религиозные памятники Вологодчины на автомобильной экскурсии
4.9
30 отзывов
1980
₽
за всё
Поразиться истории одного из древнейших городов Русского Севера и вдохновиться пейзажами церквей
Последние отзывы об экскурсиях по Вологодской области
- ЕЕлена23 апреля 2022Отзыв на: Благодатная ВологдаВсе было замечательно органтзовано, поскольку экскурсовод Ольга была за рулем автомобиля удалось посмотреть очень много. Было очень интересно.
- MMikhail21 апреля 2022Отзыв на: Город, где резной палисадАлексей, большое спасибо за экскурсию! Нам было очень интересно также и с профессиональной точки зрения (жена - архитектор, я просто увлекаюсь столярным делом), но абсолютно точно могу сказать, что экскурсия будет интересна и познавательна практически для всех. Смело могу рекомендовать Алексея как экскурсовода, его знания и кругозор не ограничены темой экскурсии, сразу видно настоящего профессионала!
- ВВера20 апреля 2022Замечательная экскурсия! Было очень интересно и увлекательно! Ходили с остановками, так что не утомились. Рекомендую!
- ООльга14 апреля 2022Отзыв на: Неповторимая ВологдаСпасибо огромное за чудесную экскурсию! Очень понятно, живо, интересно. Маршрут составлен идеально! Понравилось и взрослым, и детям!
- ИИнесса13 апреля 2022Михаил отличный экскурсовод, интересно рассказывает, видно как сильно увлечен историей города! Обязательно будем рекомендовать и сами обратимся еще при посещении Великого Устюга!
- ООльга4 апреля 2022Прошло почти две недели с нашего путешествия по Устюгу, но впечатления переполняют до сих пор. Михаил прекрасный экскурсовод, умный, общительный, человек знающий свой город. Так как, мы путешествуем с детьми, мне важно, чтобы им было интересно, познавательно, чтобы был контакт. У Михаила это всё есть. Как сейчас говорят, он с нами на одной волне. Хотим поблагодарить его за чудесную экскурсию, за новые знания, за контакт, доброту и человечность. Посмотрели город, вкусно покушали, сходили в музеи. Спасибо нашему гиду за рекомендации.
- ЕЕлена4 апреля 2022Отзыв на: Секреты деревянной ВологдыСпасибо Елене за увлекательную экскурсию. Получилось легко и нескучно. Посетили магазин кружевных изделий, в котором есть мастерская по изготовлению этих самых изделий - нам даже продемонстрировали процесс изготовления. Рекомендую эту экскурсию!
- ЮЮлия3 апреля 2022Познавательно, ненавязчиво Алексей рассказал о Вологде и ее истории, ответил на интересующие вопросы, у гида громкий, приятный голос
- ННина2 апреля 2022Алексей отличный экскурсовод, любит свой город. Доносит материал интересно, не сухо, с чувством юмора. Рекомендуем!
- ББорис2 апреля 2022Екатерина - интересный рассказчик. Она знает свой город и его историю. Подача — легкая, увлекательная. При желании, у неё можно получить дополнительную информации. Рекомендую.
- ВВарвара31 марта 2022Алексей замечательный экскурсовод! Интересный собеседник! И безусловно знаток своего дела! Мы сходили на замечательную и очень познавательную экскурсию. Алексей рассказал нам о Вологде много интересного, но не в аккадемическом стиле, а это были интересные истории из жизни города. Нам очень понравилось. Мы были с ребёнком 8 лет. и она тоже была увлечена рассказами экскурсовода. Алексей спасибо большое! 💛❤💜💙💚🧡
- ССергей22 марта 2022Благодарю Катерину, отличная возможность почувствовать дух Вологды. Приятная беседа и немного интерактива! Нет сильного перегруза датами. Нам с женой очень понравилось. Отдельная благодарность от неё за посещении студии по изготовлению кружев!
- ММария16 марта 2022Экскурсия с Михаилом превзошла наши самые радужные ожидания. Устюг - это город совершенно уникальный! Старинный, многоликий, красивый, многогранный. Михаил не только с большой любовью про него рассказывает, но и готов очень полно ответить на все наши вопросы. Так получилось, что мы гуляли с Михаилом по Устюгу в последний из трех дней, то есь мы с чем-то уже успели познакомиться, про многое успели услышать. И наша экскурсия больше была похожа на беседу и рассуждения. Вы знаете, как же приятно поговорить с умным человеком, который не просто перечисляет даты, стили и события, а рассуждает и открывает нам то, что было неизвестно! Малым детям скорее всего будет скучно. Среди нас были дети, которые убежали за сувенирами, а были дети, которые слушали раскрыв рот и переживали, что нужно прерваться и ехать к поезду. Взрослые вспоминают встречу с Михаилом как одно из самых светлых и запоминающихся событий в Устюге.
- ММарина10 марта 2022Были вдвоём с мужем, очень понравилась экскурсия, рекомендуем гида!
- ААнтон9 марта 2022Отзыв на: Город, где резной палисадОчень хорошая и познавательная экскурсия, гид Алексей рассказывает очень интересно, без зауми и нудятины, с юмором, но при этом передаёт много фактов и деталей, которые сам бы ни за что не заметил, слушается очень легко, полтора часа экскурсии пролетели как один миг, очень рекомендую!
- ААлександр8 марта 2022Отзыв на: Неповторимая ВологдаНедавно с друзьями были в Вологде, Ольга проводила для нас экскурсию. Честно говоря, когда ехали в Вологду, даже не думали, что этот город настолько нам понравится. Наверное, в этом есть и заслуга Ольги - то, как она сумела показать нам свой город. Уезжая домой, мы все планировали посетить Вологду ещё - уже с семьями. Спасибо!
- ЛЛюдмила8 марта 2022Отзыв на: Вологда резная, кружевная, белокаменнаяНам понравилось. Впервые были в Вологде, компания разного возраста и с разными интересами. Прекрасная обзорная экскурсия. Долго, спокойно гуляли, любовались, наслаждались, знакомились с городом. Елена прекрасно распознала наш настрой и предложила именно тот тон и формат, что нам подошёл. Спасибо. Рекомендуем обзорную экскурсию по Вологде с Еленой!
- ННаталья8 марта 2022Очень интересная экскурсия, Алексей владеет искусством интересного рассказа и отвечает на любые вопросы. Чувство юмора, эрудиция, хорошая дикция - что еще можно желать от экскурсовода. Рекомендуем всем!
- ААнастасия6 марта 2022Отзыв на: Вологда резная, кружевная, белокаменнаяЕлена - прекрасный гид!
- ААнастасия3 марта 2022Алексей - эрудированный гид, любящий свой город. Было очень интересно. Спасибо!