Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ялты

Бахчисарай — путешествие в сказочный мир Востока

Отправиться из Ялты в бывшую столицу Крымского ханства и погулять по пещерному городу Чуфут-Кале

5
3 отзыва
Бахчисарай — очаровательный южный город, пронизанный тонким восточным колоритом.

Вы пройдете по его древним извилистым улочкам, рассмотрите старинные здания в османском и византийском стилях.

Посетите музей крымских татар и примете участие в кофейной церемонии.

В завершение исследуете средневековый город Чуфут-Кале!
Бахчисарай — путешествие в сказочный мир Востока
Бахчисарай — путешествие в сказочный мир Востока
Бахчисарай — путешествие в сказочный мир Востока
Бахчисарай — путешествие в сказочный мир Востока
Бахчисарай — путешествие в сказочный мир Востока
Бахчисарай — путешествие в сказочный мир Востока
Бахчисарай — путешествие в сказочный мир Востока
Бахчисарай — путешествие в сказочный мир Востока
Бахчисарай — путешествие в сказочный мир Востока
Бахчисарай — путешествие в сказочный мир Востока

Что вас ожидает

Бахчисарай: исторический центр и кофейная церемония
Гуляя по узким улицам Старого Бахчисарая, вы полюбуетесь очаровательными домиками с красными черепичными крышами. Далее посетите этномузей крымских татар «Дервиш эви»: здесь для вас проведут кофейную церемонию и расскажут, почему этот горячий напиток был запрещен в Турции. Если пожелаете, также можно организовать мастер-класс по изготовлению медных изделий.

Чуфут-Кале: скалы, пещеры и фантастические панорамы
В пещерном городе Чуфут-Кале вы услышите, как жили в древности ювелирные мастера и оружейники-караимы. Подниметесь на вершину средневековой крепости и насладитесь потрясающим видом на всю бахчисарайскую долину, скалистые склоны и бескрайнее море. Я расскажу историю этих мест и сделаю все, чтобы путешествие запомнилось вам надолго.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Ялте
  • Цена указана за экскурсию на вашем транспорте. Также я могу провести ее на своем автомобиле, в этом случае стоимость составит 18000 р.
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: этномузей — 2500 р. за группу до 4х человек, пещерный город Чуфут-Кале — 300 р. взрослые, 100 р. дети. Подъехать к нему можно только на внедорожнике, доплата за джип составит 4500 р. (1-4 человека).
🚩 Начало и место завершения: у вашего отеля в Ялте
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Альбина
Альбина
Приветствую вас, любители путешествий. Меня зовут Альбина, я работаю в туризме 15 лет. Крым — это многообразие народов, смешение языков, стилей и вкусов. С радостью покажу его города, горы, море, дворцы и парки. Надеюсь на скорую встречу с вами.
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3 настоящих отзыва от туристов

Т
13 июля 2021
Все отлично. Мы путешествовали из Гурзуфа в Бахчисарай. И, хотя, трансфер был заявлен изначально из Алушты Альбина пошла нам навстречу, забрала и доставила к месту проживания. За это отдельное спасибо.
Т. к. в Бахчисарае мы уже были, то попросили перестроить маршрут, В этом и заключается смысл индивидуальных экскурсий. Комфорт и удобство. Никаких толп и ожиданий отстающих из группы.
Подъем на смотровую площадку Чуфут Кале был организован на джипе. Виды бесподобные. Водитель, которого подобрала Альбина, был очень вежливым и аккуратным. К Свято-Успенскому монастырю спускались своим ходом через живописный лес. При монастыре есть церковь, вырубленная в скале. Равнодушным тут трудно остаться.
Потом посетили Бисерный храм. Территория не большая, но все ухоженно и красиво. Фотографии получились супер.
Бахчисарай это сердце Крыма и не посетить его просто кощунство.
Нам очень повезло с экскурсоводом. Альбина очень компетентный гид, любящий свою работу. С ней легко и просто. Прекрасные организаторский способности, глубокие знания истории, интересна, как рассказчик.
Мы очень благодарны Альбине за эти потрясающие эмоции. Спасибо вам огромное!
А
18 мая 2021
Были с Альбиной на экскурсии в Бахчисарае. Интересное и насыщенное путешествие!
Также ездили с сыном Альбины, Данилом в Массандру и парк Айвазовское. Тоже очень понравилось!
Ребята, спасибо!
И
11 мая 2021
Спасибо Альбине за прекрасную экскурсию в Бахчисарай!

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Альбина проводит ещё 2 экскурсии

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