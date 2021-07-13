Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ялты

Что вас ожидает

Бахчисарай: исторический центр и кофейная церемония

Гуляя по узким улицам Старого Бахчисарая, вы полюбуетесь очаровательными домиками с красными черепичными крышами. Далее посетите этномузей крымских татар «Дервиш эви»: здесь для вас проведут кофейную церемонию и расскажут, почему этот горячий напиток был запрещен в Турции. Если пожелаете, также можно организовать мастер-класс по изготовлению медных изделий.

Чуфут-Кале: скалы, пещеры и фантастические панорамы

В пещерном городе Чуфут-Кале вы услышите, как жили в древности ювелирные мастера и оружейники-караимы. Подниметесь на вершину средневековой крепости и насладитесь потрясающим видом на всю бахчисарайскую долину, скалистые склоны и бескрайнее море. Я расскажу историю этих мест и сделаю все, чтобы путешествие запомнилось вам надолго.

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