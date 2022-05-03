Большой каньон: крымское Средиземье

Искупаться в горных водоемах и насладиться уединением среди пейзажей

Индивидуальная
Наше путешествие будет легче и приятнее, чем у Фродо, но не менее живописное.

По пути к каньону мы навестим черепах и взглянем на Ялту с высоты.

После нырнем в ущелье: соберем коллекцию прохладных водоемов и проверим целебную силу Ванны молодости.

А затем углубимся в леса, чтобы позабыть о цивилизации.

Прогулку можно дополнить фотосессией в этих фантастических декорациях.
Большой каньон: крымское Средиземье
Большой каньон: крымское Средиземье
Большой каньон: крымское Средиземье
Большой каньон: крымское Средиземье
Большой каньон: крымское Средиземье
Большой каньон: крымское Средиземье
Большой каньон: крымское Средиземье
Большой каньон: крымское Средиземье
Большой каньон: крымское Средиземье
Большой каньон: крымское Средиземье
Большой каньон: крымское Средиземье
Большой каньон: крымское Средиземье
Большой каньон: крымское Средиземье
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Что вас ожидает

Живописная дорога

По пути к Большому каньону Крыма мы проедем по горному серпантину через Ай-Петринское плато и навестим красноухих черепах у Черепашьего озера. А еще заглянем к Серебряной беседке — полюбоваться панорамой Ялты и амфитеатром Крымских гор.

Треккинг по Большому каньону

Прогулку мы начнем с Почтового дуба, исполняющего желания, и затем пройдем дальше, к ущелью реки Аузун-Узень. Вы увидите источник Пания с ледяной водой, побываете у Голубого озера, которое также называют Озером любви: искупавшиеся в его прозрачных водах обретут настоящую любовь. Но главная достопримечательность этого маршрута — Ванна молодости. Еще правители крымских татар приезжали сюда, чтобы поддерживать свою жизненную силу — вы тоже сможете оценить тонизирующий эффект ее вод.
На этом мы не остановимся и пройдем дальше, куда обычно не водят туристов. Здесь, в узких участках каньона, вы сможете насладиться уединением, отдохнуть в тени деревьев и искупаться в речке.

Непринужденная беседа и фото на память

Во время треккинга я расскажу обо всех интересных местах, об особенностях жизни в Крыму и других маршрутах. И если захотите, проведу для вас фотосессию на профессиональную камеру: подскажу лучшие ракурсы и доведу снимки до совершенства при обработке.

Организационные детали

  • Трансфер входит в стоимость
  • Для прогулки необходима удобная, спортивная обувь; с собой возьмите воду и перекус на день
  • Дополнительно по желанию оплачивается фотосессия: от 1000 руб., цена зависит от вида и сложности съемки. Количество фотографий в обработке: до 25 штук.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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