Что вас ожидает

Живописная дорога

По пути к Большому каньону Крыма мы проедем по горному серпантину через Ай-Петринское плато и навестим красноухих черепах у Черепашьего озера. А еще заглянем к Серебряной беседке — полюбоваться панорамой Ялты и амфитеатром Крымских гор.

Треккинг по Большому каньону

Прогулку мы начнем с Почтового дуба, исполняющего желания, и затем пройдем дальше, к ущелью реки Аузун-Узень. Вы увидите источник Пания с ледяной водой, побываете у Голубого озера, которое также называют Озером любви: искупавшиеся в его прозрачных водах обретут настоящую любовь. Но главная достопримечательность этого маршрута — Ванна молодости. Еще правители крымских татар приезжали сюда, чтобы поддерживать свою жизненную силу — вы тоже сможете оценить тонизирующий эффект ее вод.

На этом мы не остановимся и пройдем дальше, куда обычно не водят туристов. Здесь, в узких участках каньона, вы сможете насладиться уединением, отдохнуть в тени деревьев и искупаться в речке.

Непринужденная беседа и фото на память

Во время треккинга я расскажу обо всех интересных местах, об особенностях жизни в Крыму и других маршрутах. И если захотите, проведу для вас фотосессию на профессиональную камеру: подскажу лучшие ракурсы и доведу снимки до совершенства при обработке.

Организационные детали