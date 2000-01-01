Что вас ожидает:

Наш маршрут начнётся от я/в Ялта. Здесь группа собирается в 10:00 и мы отправимся на городском маршрутном автобусе 🚌 в п. Васильевка (окраина Ялты).

Прогулка начнётся по руслу реки Люка

Река Люка (Луку) берёт своё начало на крутых склонах Ялтинской яйлы. Её ущелье лежит между живописным отрогом Ялтинской яйлы Кизил-Кая с запада и отрогом соединяющим скалы Паса-Кая и отрог Биюк-Лапата с тропой Лапата-Богаз с востока.

В ущелье реки Люка приводят 2 тропы: основная правобережная, заходящая низовьями ущелья, и левобережная, пользуются которой сейчас мало. Подавляющее количество людей, желающих посетить Люка, пользуются правобережной тропой, выводящей к нижнему началу каскада водопадов, тогда как левобережная тропа ведет сразу к верхним порогам.

По урочищу Комбопло мы сможем посетить 2 родника: ист. Кабоплу и ист. Теккелер.

Далее мы поднимемся на хр. Баланын Каясы

Баланын-Каясы — небольшой хребет над Ялтой, протянувшийся перпендикулярно гребню яйлы между урочищами Комбопло и Уч-Кош со скалой Уч-Сырым-Тепеси в середине и Балан-Кая на южной оконечности. Этот хребет — очень притягательное место для любителей красивых 🤩 пейзажей. Здесь, любуясь невероятными по красоте видами на Большую Ялту и горный амфитеатр мы остановимся на привал и обеденный перекус.

Спускаться в Ялту мы будем по тропам. которых очень много, весь наш поход будет с большим количеством остановок для фото, отдыха и получения максимум удовольствия от общения с природой горного Крыма. Необходимое снаряжение на однодневные походы:

Рюкзак не менее 15 л и более. В зависимости от ваших потребностей;

Ложка, кружка, миска и ваши личные лекарства;

Источник зарядки телефона, если есть и если нужен (Powerbank) и кабели;

Обязательно налобный фонарик и комплект батареек;

Лёгкие перчатки, и головной убор (по погоде);

Туалетная бумага, салфетки;

Солнцезащитные очки и крем (по желанию) и купальные принадлежности (если планируете купаться);

Термос или литровая ёмкость с водой по вашему усмотрению;

Одежда по сезону и хорошая обувь для пересеченной местности. Вечером температура может опуститься до 5 градусов;

Полноценный перекус на обед (на ваше усмотрение);

• Средство от клещей, комаров и др. Важная информация:

При выборе маршрута согласуйте в вашим инструктором вашу физическую подготовленность. Какой у вас есть туристический опыт, сколько км в день вы можете пройти легко по горной местности. Это поможет инструктору подобрать для вас темп похода;

В летнее время берите с собой запас воды не менее 1. 5-2. 0 л на чел. На маршруте очень часто встречаются родники, но они бывают сезонные и самые жаркие периоды пересыхают, запас воды у вас должен быть на весь ходовой день;

• Очень важно одевать в поход разношенную треккинговую обувь, не в коем случае не одевайте новые ботинки в дальний поход, если вы натрете мозоли, поход превратиться в кошмар. Организационные детали: