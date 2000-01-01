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Хребет Баланын-Каясы, Ур. Комбопло и водопады Люка

Анна Ц.
Анна Ц. – Гид из Ялты
В Крым приезжают за природой.

Теплое море 🌊, горные пейзажи, хвойные леса… Все это вы увидите во время нашего путешествие по Крыму.

На день мы отправимся на прогулку 👣 по реке Люка и хребту Баланын-Каясы.

Вы увидите самые красивые 🤩 пейзажи, пообедаете на природе среди гор ⛰️, сделаете фото на фоне каскада из водопадов и попробуете воду из родника!
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Хребет Баланын-Каясы, Ур. Комбопло и водопады Люка
Хребет Баланын-Каясы, Ур. Комбопло и водопады Люка

Что вы увидите

  • Хребет Баланын-Каясы
  • Ур. Комбопло
  • водопады Люка

Что вас ожидает:

  • Наш маршрут начнётся от я/в Ялта. Здесь группа собирается в 10:00 и мы отправимся на городском маршрутном автобусе 🚌 в п. Васильевка (окраина Ялты).
Прогулка начнётся по руслу реки Люка
Река Люка (Луку) берёт своё начало на крутых склонах Ялтинской яйлы. Её ущелье лежит между живописным отрогом Ялтинской яйлы Кизил-Кая с запада и отрогом соединяющим скалы Паса-Кая и отрог Биюк-Лапата с тропой Лапата-Богаз с востока.
В ущелье реки Люка приводят 2 тропы: основная правобережная, заходящая низовьями ущелья, и левобережная, пользуются которой сейчас мало. Подавляющее количество людей, желающих посетить Люка, пользуются правобережной тропой, выводящей к нижнему началу каскада водопадов, тогда как левобережная тропа ведет сразу к верхним порогам.
По урочищу Комбопло мы сможем посетить 2 родника: ист. Кабоплу и ист. Теккелер.
Далее мы поднимемся на хр. Баланын Каясы
Баланын-Каясы — небольшой хребет над Ялтой, протянувшийся перпендикулярно гребню яйлы между урочищами Комбопло и Уч-Кош со скалой Уч-Сырым-Тепеси в середине и Балан-Кая на южной оконечности. Этот хребет — очень притягательное место для любителей красивых 🤩 пейзажей. Здесь, любуясь невероятными по красоте видами на Большую Ялту и горный амфитеатр мы остановимся на привал и обеденный перекус.

Спускаться в Ялту мы будем по тропам. которых очень много, весь наш поход будет с большим количеством остановок для фото, отдыха и получения максимум удовольствия от общения с природой горного Крыма. Необходимое снаряжение на однодневные походы:

  • Рюкзак не менее 15 л и более. В зависимости от ваших потребностей;
  • Ложка, кружка, миска и ваши личные лекарства;
  • Источник зарядки телефона, если есть и если нужен (Powerbank) и кабели;
  • Обязательно налобный фонарик и комплект батареек;
  • Лёгкие перчатки, и головной убор (по погоде);
  • Туалетная бумага, салфетки;
  • Солнцезащитные очки и крем (по желанию) и купальные принадлежности (если планируете купаться);
  • Термос или литровая ёмкость с водой по вашему усмотрению;
  • Одежда по сезону и хорошая обувь для пересеченной местности. Вечером температура может опуститься до 5 градусов;
  • Полноценный перекус на обед (на ваше усмотрение);

• Средство от клещей, комаров и др. Важная информация:

  • При выборе маршрута согласуйте в вашим инструктором вашу физическую подготовленность. Какой у вас есть туристический опыт, сколько км в день вы можете пройти легко по горной местности. Это поможет инструктору подобрать для вас темп похода;
  • В летнее время берите с собой запас воды не менее 1. 5-2. 0 л на чел. На маршруте очень часто встречаются родники, но они бывают сезонные и самые жаркие периоды пересыхают, запас воды у вас должен быть на весь ходовой день;

• Очень важно одевать в поход разношенную треккинговую обувь, не в коем случае не одевайте новые ботинки в дальний поход, если вы натрете мозоли, поход превратиться в кошмар. Организационные детали:

  • Группа от 6 человек;
  • Маршрут для средней физической подготовки;
  • Набор высоты 800 м;
  • Общая протяженность маршрута 15–18 км.
Что входит
  • Работа инструктора
  • Аренда снаряжения
  • Купание в ваннах реки Люка.
Что не входит
  • Транспорт из/в Симферополь до Ялты (автобус или маршрутное такси — 250–300 руб/чел. в один конец)
  • Обед
  • Фото и видеосъемка.
Начало и место завершения
🚩 ул. Московская, 8, Ялта.
Хребет Баланын-Каясы, Ур. Комбопло и водопады Люка
Хребет Баланын-Каясы, Ур. Комбопло и водопады Люка
Хребет Баланын-Каясы, Ур. Комбопло и водопады Люка
Хребет Баланын-Каясы, Ур. Комбопло и водопады Люка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анна Ц.
Анна Ц.
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Анна Ц. проводит ещё 2 экскурсии

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