60 отзывов оставили туристы

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Курортная Алупка, Ливадийский дворец и замок Ласточкино гнездо

Путешествие по южному побережью Крыма

5
60 отзывов
Юлия
Юлия – Гид из Ялты
Этот маршрут совместил в себе открыточные виды южнобережных курортов Крыма и его архитектурные жемчужины: Воронцовский дворцово-парковый комплекс, знаменитое Ласточкино 🎥 гнездо и роскошный дворец Николая II в Ливадии.

Вы не только полюбуетесь зелеными горными ⛰️ склонами и интерьерами ушедшей эпохи, но и услышите старинные крымские легенды, узнаете, где найти лучшее мускатное вино 🍷, и откроете секреты полуострова.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Курортная Алупка, Ливадийский дворец и замок Ласточкино гнездо
Курортная Алупка, Ливадийский дворец и замок Ласточкино гнездо

Что вас ожидает

Ожившие легенды и природа Крыма
Приготовьтесь проехать по самому живописному крымскому маршруту, наполненному открыточными видами и прекрасными ракурсами для фотографий. Вас встретит курортный поселок Гурзуф, окруженная горами и сосновым лесом Массандра, блистательная Ялта и, наконец, Алупка — жемчужина южного побережья Крыма, которая утопает в зелени и славится прекрасными пляжами. По пути я познакомлю вас с легендами Кастели и Медведь-горы ⛰️, покажу, где растет белый мускат, и расскажу, почему короля белых ликёрных вин называют «Мускат белый Красного камня». Вы узнаете, где расположен легендарный «Артек», проникните в несколько тайн богемного Гурзуфа начала 20 века и познакомитесь с любопытной топонимикой Крыма.

Дворцы крымского побережья
В Алупке вы прогуляетесь по верхнему парку Воронцовского дворцово-паркового комплекса у подножия горы ⛰️ Ай-Петри и посетите сам дворец, в архитектуре которого английская готика соединилась с восточными мотивами. Мы осмотрим изящные покои и террасы, поговорим об истории имения и отдадим должное чудесным пейзажам, окружающим Воронцовский дворец. Затем вы отправитесь к Ласточкиному гнезду — символу полуострова, башенки которого возвышаются над морем на самом краю скалы. Я расскажу о том, как замок 🏰 переходил из рук в руки, всегда при этом сохраняя свою романтическую красоту. После обеда вас ждет поездка к белоснежному Ливадийскому дворцу, крымской резиденции Николая II и его семьи. Вы осмотрите роскошные интерьеры царских покоев, заглянете в Итальянский дворик, прогуляетесь по дворцовому парку и узнаете, как проводили здесь время Романовы.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

  • Экскурсия ⛳ начинается из Ялты, Алушты или ее окрестностей
  • Маршрут и посещаемые объекты могут корректироваться по вашему желанию по предварительной договоренности
  • Экскурсию ⛳ можно провести на вашем или моем автомобиле 🚘 с опытным профессиональным водителем (+7000 руб. )

Дополнительные расходы

  • Входные билеты 🎫 в Воронцовский дворец: взрослый — 400 руб., дети, студенты и пенсионеры — 250 руб.
  • Билеты 🎫 в Ливадийский дворец: взрослый — 400 руб., студенты и пенсионеры — 250 руб.
  • Льготные билеты 🎫 продаются при предъявлении подтверждающих документов
Курортная Алупка, Ливадийский дворец и замок Ласточкино гнездо
Курортная Алупка, Ливадийский дворец и замок Ласточкино гнездо
Курортная Алупка, Ливадийский дворец и замок Ласточкино гнездо
Курортная Алупка, Ливадийский дворец и замок Ласточкино гнездо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Профессиональный экскурсовод-гид (аттестованный Министерством культуры и туризма Республики Крым). Образование: Таврическая Академия КФУ (Географический и исторический ф-ты). В туризме более 10 ти лет. Провожу индивидуальные экскурсии по южному берегу Крыма, Бахчисараю. Стараюсь не только познакомить путешественников с историей и природой Крыма, показать и рассказать им то, что обычно обходят стороной в классических экскурсиях, но и влюбить их в Крым — необыкновенный и потрясающий!
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60 отзывов оставили туристы

19 фев 2021
Экскурсия шикарная!Юлия -очень профессиональный гид с грамотной речью и хорошим багажом знаний по истории Крыма и в целом России. С ней приятно общаться, умеет заинтересовать слушателей, имеет прекрасное чувство юмора, всегда готова подстроить свою программу под туристов и ответить на все возникшие вопросы. В рассказах Юлии чувствуется любовь и не безразличие к судьбе ее родного многострадального Крыма. Спасибо за прекрасно проведённое время в ее компании!Желаем дальнейших успехов и развития на профессиональном поприще, будем рады новой встрече!Удачи !
11 фев 2021
Юлия - тот человек, благодаря которому мы влюбились в Крым! Однозначно рекомендуем Юлию как проводника в любых экскурсиях по этому региону, какую бы вы не выбрали. Это профессионал высокого класса, обладающий обширными и глубокими знаниями, умеющий подать информацию изящно и "вкусно", любящий свой край и заряжающий этой любовью и вас. Мы много путешествуем, часто пользуемся услугами локальных гидов, и с уверенностью можем сказать - для любого путешественника встретить такого проводника, как Юлия - большая удача! Что касается конкретно этой программы, могу смело сказать, что для первого знакомства с Крымом это наилучший выбор, позволяющий оценить многогранность и многослойность культурно-историко-природных достопримечательностей региона. СПАСИБО!
29 янв 2021
Спасибо Юлии за прекрасный день. Несмотря на сопровождающие нас, сменяющие друг друга дождь, ветер, град и редкое солнце, путешествие вышло замечательным благодаря профессионализму и душевности нашего гида. Присоединяемся ко всем положительным отзывам, узнали много нового, интересного, полюбили Крым ещё больше. Делая выбор не задумывайтесь, только Юлия!
7 янв 2021
Мы были в восторге! Гид - кладезь интересной информации по широкому кругу вопросов (а мы много спрашивали;). Очень рекомендую
4 янв 2021
Просто СУПЕР!!!!!!!!!
29 дек 2020
Спасибо Юлии за увлекательную экскурсию, замечательную подачу информации и за интересную прогулку по великолепному парку. День был насыщен впечатлениями. Захотелось перечитать историю семейства графа Воронцова. Спасибо!
6 дек 2020
Огромная благодарность Юлии за великолепный экскурсионный день. Несмотря на свой выходной, Юлия провела с нами целый день - юбилей моей мамы 75лет. Исполнилась мечта мамы - побывать в Ливадийском дворце. Посетили также Воронцовский дворец. Лично для меня это стало открытием. Дети прекрасно прогулялись по парку. Отдых для души!!! Сам дворец великолепен. А с Рассказами Юлии - просто шедевр. День был насыщенным!!! Но очень интересным. В завершении праздника Юлия подсказала нам, где находится цветочный магазин и кондитерская. Торт и цветы для мамы были отличным завершением праздника. Ещё раз выражаем благодарность от всей нашей большой семьи.
19 ноя 2020
Экскурсия нам очень понравилась! Ливадийский дворец это шедевр! Так сложилось, что пришлось скорректировать маршрут и мы попали в Дюльбер. но это было очень интересно! На протяжении всей экскурсии Юля вела увлекательный рассказ о жизни Романовых. Кто любит эту страницу истории, тот будет в восторге! Юля, спасибо вам от нас всех, это было очень здорово! Рекомендуем всем, и детям и взрослым!
14 ноя 2020
Юлия, еще раз спасибо Вам за мастерство рассказа, за профессионализм, за продуманный интересный маршрут, за внимание и чуткость! Мы провели дивный день в Вашей компании, окунаясь в историю и архитектуру! Надеемся на новые встречи и новые Крымские маршруты под Вашим руководством! Спасибо!
9 ноя 2020
Сердечно благодарны Юлии за экскурсию, грамотную подачу исторического материала, отличное владение русским языком и вниманием аудитории. Программа экскурсии была выстроена максимально комфортно, получили позитив и пользу. Огромное человеческое спасибо профессионалу своего дела!
28 окт 2020
Юля, замечательный гид! И это не расхожа фраза, а правда. Глубокая, умная, деликатная. Рассказывает эмоционально, затратно, так рассказывают только близким и любимым людям... Ничего кроме благодарности!
28 сен 2020
Незабываемая экскурсия!! Как искушенные экскурсанты, мы всегда ждем от экскурсовода бережного и детального отношения к теме, исторических подробностей, взаимосвязи событий, происходящих вокруг места экскурсии. Юлия - просто блистательный экскурсовод, ты не только в лицах видишь людей, которые жили в этих исторических местах, но и исторический контекст происходящего. Видишь Крым времен постройки Воронцовского и Ливадийского дворцов, и остаешься поражен и сражен эрудицией, тактичностью и организованностью Юлии. Надеюсь встретиться еще раз.
23 сен 2020
Экскурсия очень понравилась! Маршрут построен грамотно. Прогулка по парку Воронцовского дворца. Затем осмотр дворца снаружи и внутри. Переезд в Ливадийский дворец. Обед в замечательном ресторане грузинской кухни. Осмотр дворца. Информация подавалась гидом в увлекательной форме. Нас было 5 человек. Все остались довольны. Юля профессионал. Увлеченный человек. 8 часов пролетели как один миг! Всем рекомендую приоткрыть завесу истории вместе с Юлей!
Вячеслав
17 сен 2020
Юлия очень грамотный и интересный гид! Экскурсия, а главное полученная информация превзошли все ожидания. Рекомендую!
10 сен 2020
Юлия очень много знающий и очень увлекательно рассказывающий гид. Спасибо большое за интересную экскурсию.
Ещё 45 отзывов

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