Мыс Мартьян и чайная церемония

Посетить заповедник с дикой природой, искупаться в море и раскрыть тонкости китайского чаепития

Приглашаю в необычное и фантастически живописное путешествие по местам, куда пока не добрался массовый туризм.

Вы пройдете по экотропе, полюбуетесь можжевеловыми деревьями, отыщете редкие растения и поплаваете в прозрачной воде.

А я поделюсь историей мыса Мартьян и проведу для вас чайную церемонию Гун Фу Ча.
Мыс Мартьян и чайная церемония
Мыс Мартьян и чайная церемония
Мыс Мартьян и чайная церемония
Мыс Мартьян и чайная церемония
Мыс Мартьян и чайная церемония
Мыс Мартьян и чайная церемония
Мыс Мартьян и чайная церемония
Мыс Мартьян и чайная церемония

Что вас ожидает

День на лоне природы

Мыс Мартьян — место, где сохранилась нетронутая природа средиземноморских субтропиков. Вы погуляете по идиллической заповедной зоне, рассмотрите необычные растения и узнаете, какие животные здесь обитают. Спуститесь на дикие пляжи, искупаетесь в чистейшей воде и увидите редкие виды кристаллических пород. Попутно я расскажу историю создания заповедника вокруг руин древней крепости Рускофиль-кале и раскрою, что «скрывают» воды Мартьяна.

Чайные секреты

Вместе мы выберем самое живописное место на мысе, где я проведу для вас китайскую чайную церемонию Гун Фу Ча. Вы узнаете, какие бывают виды чая, в чем его полезные свойства, как и при какой температуре его заваривать. Отдохнете, подышите свежим воздухом, насладитесь шикарными панорамами и продегустируете элитные чайные сорта: пуэр, хэйча и габа.

Организационные детали

  • До начала тропы и обратно мы поедем на автобусе. Цена билета — 25 р. в одну сторону
  • По запросу я могу организовать для вас трансфер на автомобиле. Доплата составит 200 р. за машину.
  • Пропуск в национальный парк не включен в стоимость — 200 р. с человека

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на автовокзале Ялты
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Anastasia
Anastasia
Здравствуйте! Меня зовут Анастасия, я фотограф и чайный мастер. А еще я не мыслю свою жизнь без путешествий. Хочу поделиться с вами любимыми местами Крыма.
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