Что вас ожидает

День на лоне природы

Мыс Мартьян — место, где сохранилась нетронутая природа средиземноморских субтропиков. Вы погуляете по идиллической заповедной зоне, рассмотрите необычные растения и узнаете, какие животные здесь обитают. Спуститесь на дикие пляжи, искупаетесь в чистейшей воде и увидите редкие виды кристаллических пород. Попутно я расскажу историю создания заповедника вокруг руин древней крепости Рускофиль-кале и раскрою, что «скрывают» воды Мартьяна.

Чайные секреты

Вместе мы выберем самое живописное место на мысе, где я проведу для вас китайскую чайную церемонию Гун Фу Ча. Вы узнаете, какие бывают виды чая, в чем его полезные свойства, как и при какой температуре его заваривать. Отдохнете, подышите свежим воздухом, насладитесь шикарными панорамами и продегустируете элитные чайные сорта: пуэр, хэйча и габа.

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