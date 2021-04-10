Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ялты

Объехать самые зрелищные точки Южного берега под легкий аккомпанемент интересных сюжетов и легенд

5
1 отзыв
Алена
Алена – Гид из Ялты
Вы узнаете, какой путь прошло Ласточкино 🎥 гнездо от деревянного домика до «эмблемы» полуострова.

Услышите о графе, благодаря которому появился шедевр романтизма — Воронцовский дворец.

Оцените панорамы мыса Форос и «парадного входа» в Южный Крым, Байдарских ворот.

А также познакомитесь с историей 📖 церкви Воскресения и взглянете на древний Храм Солнца.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Символы Крыма
Символы Крыма

Что вас ожидает

Ласточкино 🎥 гнездо и Воронцовский дворец
Программа начнется с самого узнаваемого символа Крыма, готического замка на отвесном мысе Ай-Тодор. Я расскажу, как генералы, купчихи и нефтепромышленники, владевшие сооружением, меняли его облик. Как строение стало визитной карточкой полуострова. И покажу лучший ракурс для съемки Ласточкиного гнезда. А затем отправимся во дворец, идеально вписанный в ландшафт горы ⛰️ Ай-Петри, где поговорим о чайном короле Крыма и видном человеке, по заказу которого сотворили архитектурный памятник с парком.

Навстречу восхитительным видам
По красивому серпантину вы переместитесь на мыс Форос, с которого открываются незабываемые панорамы. Здесь же вы осмотрите церковь ⛪ Воскресения Христова, парящую над облаками, и услышите о непростой судьбе храма. После я отвезу вас к живописному перевалу между горными ⛰️ массивами Чху-Баир и Челби — Байдарским воротам. В завершение вы побываете в знаменитой изумрудной бухте Ласпи и окинете взглядом одно из самых таинственных мест Крыма — Храм Солнца.

Кому подойдет экскурсия ⛳

Тем, кто впервые в Крыму. Я расскажу, как складывалась история 📖 нашего полуострова с древних времен, какие народы оставили след в местной культуре и чем живет и дышит Крым сегодня.

Организационные детали

  • Если вы не на своей машине, с апреля по октябрь транспортные расходы оплачиваются отдельно — 2000-4000 руб. в зависимости от точки начала поездки. В низкий сезон трансфер включен в стоимость.
  • Билеты 🎫 в Воронцовский дворец оплачиваются дополнительно — 400 руб. /человека
  • В программе будет время для обеда в ресторане на высоте 600 метров над уровнем моря 🌊, где вам предложат отведать вкусные крымские чебуреки и не только
Символы Крыма
Символы Крыма
Символы Крыма
Символы Крыма
Символы Крыма
Символы Крыма

Выберите дату начала действия билетов

  • Это , всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
Алена
Алена
Меня зовут Алена, я люблю путешествия до дрожи в коленях. Приезжать в новые места и созерцать первозданную красоту нашей огромной планеты — для меня бесценно. А еще я обожаю делиться этой красотой и показывать гостям неизведанные уголки любимого Крыма. С нетерпением жду нашей встречи!
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1 реальный отзыв

10 апр 2021
Алена сделала наш день просто волшебным! очень рекомендую

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