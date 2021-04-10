Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ялты

Что вас ожидает

Ласточкино 🎥 гнездо и Воронцовский дворец

Программа начнется с самого узнаваемого символа Крыма, готического замка на отвесном мысе Ай-Тодор. Я расскажу, как генералы, купчихи и нефтепромышленники, владевшие сооружением, меняли его облик. Как строение стало визитной карточкой полуострова. И покажу лучший ракурс для съемки Ласточкиного гнезда. А затем отправимся во дворец, идеально вписанный в ландшафт горы ⛰️ Ай-Петри, где поговорим о чайном короле Крыма и видном человеке, по заказу которого сотворили архитектурный памятник с парком.

Навстречу восхитительным видам

По красивому серпантину вы переместитесь на мыс Форос, с которого открываются незабываемые панорамы. Здесь же вы осмотрите церковь ⛪ Воскресения Христова, парящую над облаками, и услышите о непростой судьбе храма. После я отвезу вас к живописному перевалу между горными ⛰️ массивами Чху-Баир и Челби — Байдарским воротам. В завершение вы побываете в знаменитой изумрудной бухте Ласпи и окинете взглядом одно из самых таинственных мест Крыма — Храм Солнца.

Кому подойдет экскурсия ⛳

Тем, кто впервые в Крыму. Я расскажу, как складывалась история 📖 нашего полуострова с древних времен, какие народы оставили след в местной культуре и чем живет и дышит Крым сегодня.

Организационные детали