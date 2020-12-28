8 отзывов оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале

Подъём по горным тропам, исследование руин многовекового города и погружение в историю

5
8 отзывов
Михаил
Михаил – Гид из Ялты
Чем славится Крым (кроме природной красоты), так это следами исчезнувших цивилизаций — и Мангуп-Кале тому яркий пример.

Я проведу вас по ущельям к плато, где располагалась столица ⭐️ княжества Феодоро.

Вы прогуляетесь 👣 по территории бывшего города, рассмотрите сохранившиеся фрагменты построек и увлечётесь историей 📖 Крымского Средневековья.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 9 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале
Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале

Что вас ожидает

Мангуп-Кале: осколок Византии
Во время пешего маршрута мы поднимемся на высоту 584 метра и преодолеем 6 км горных троп. Подъём и спуск пройдут по ущельям, поэтому даже в солнечную погоду идти будет комфортно.

Добравшись до плато, мы начнём исследовать сохранившиеся постройки, от которых так и веет духом Средневековья. Вы осмотрите древние оборонительные стены и башни, рукотворные пещеры, высеченные в скалах, первобытные тюрьмы и казематы, церкви и главную достопримечательность 🏛️ Мангуп-Кале — средневековую цитадель. Кроме того, я покажу вам развалины самого крупного храма горного Крыма — Большой мангупской базилики. А ещё мы пройдемся по территории древнего кладбища — Караимского некрополя, где изучим надгробия с высеченными на древнем иврите эпитафиями.

Путевые заметки и глубокое погружение в историю 📖
По пути из Ялты я познакомлю вас с жизнью края: расскажу о южном береге Крыма, об известных государственных дачах, примечательных посёлках. Вы узнаете, какие животные здесь обитают и что за интересные растения можно отыскать, прогуливаясь по местности. Уже на маршруте мы поговорим непосредственно о Крымском Средневековье и о том, какое значение имел Мангуп-Кале для горной части Крыма. Мои исторические заметки будут подкреплять не изменившиеся с тех пор ландшафт и виды на внутреннюю гряду Крымских гор ⛰️, а также, конечно, фрагменты построек — наследие византийской эпохи.

Организационные детали

• От Ялты и обратно добираемся на моём легковом автомобиле 🚘 (входит в стоимость)
• Если вы не готовы идти по горным ⛰️ тропам до Мангуп-Кале, мы можем добраться от подножия на местном джипе (~1000 руб. )
• Дополнительные расходы: входной билет 🎫 в древний город 🏙️ (100 рублей), обед (по желанию)

Начало и место завершения
🚩 по договорённости
Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале
Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале
Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале
Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале
Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале
Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале
Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале
Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале
Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале
Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Михаил
Михаил
Меня зовут Михаил. Я занимаюсь организацией экскурсий и пеших походов по горному Крыму. Являюсь аттестованным экскурсоводом. Это моя основная работа. Хорошо знаю горные маршруты и увлечен историей своего края. По образованию я экономист, однако, как это нередко бывает, увлечения начинают постепенно охватывать всю сферу жизни и становятся основным смыслом и миссией деятельности человека. Горы всегда привлекали меня своей красотой и умиротворением. Я хочу поделиться с вами своей любовью к Крыму и его неповторимой природе, культуре и истории.
Напишите мне

8 отзывов оставили туристы

28 дек 2020
Интересная экскурсия, красивые виды и много активности. Михаил замечательный рассказчик с энциклопедическими знаниями. Экскурсия построена очень удачно - недолгая дорога, сопровождаемая погружением в историю южного побережья Крыма, комфортное восхождение на Мангуп-Кале и удивительные места и увлекательный рассказ на месте. Экскурсия на 5+, рекомендую!
7 дек 2020
Прекрасная экскурсия, гид - хороший рассказчик и водитель. Виды - нереальные! Очень важна удобная обувь и стоит взять с собой перекус, т. к. на свежем воздухе разыгрывается аппетит)). Большое спасибо Михаилу за дополнительные сведения, которые помогли нам более рационально спланировать нашу дальнейшую программу.
1 дек 2020
Шулдан - Эски Кермен - Челтер Мармара. 28 Ноября 2020. Михаил замечательный гид - обладатель энциклопедических знаний по истории его родного края, было очень интересно и познавательно. Программа экскурсии была довольно насыщенной, но в компании Михаила было очень комфортно и легко, он всегда готов подстроиться под ваш собственный ритм, поддержать на сложном для вас подъеме. Рекомендую этого гида, вы будете в надежных руках ответственного человека и узнаете много нового. С уважением и благодарностью, Виктория Г.
9 ноя 2020
Добрый день! Мы с подругой были на этой экскурсии 18 октября, но только сегодня добралась до отзыва, когда просматривала фотографии того дня. Скажу что эта экскурсия нас заинтересовала сразу как только мы прочли что ожидает туристов при проведении этой экскурсии и мы перенесли наш отъезд на 1день и не пожалели об этом!! Экскурсия потрясающая!!! Как только мы сели в машину, Михаил погрузил нас в эту интереснейшую тему и держал нас там на протяжении всего нашего путешествия))) Четко, ясно, информативно, интересно, захватывающе - все это можно сказать об этом путешествии. Про виды, которые вам откроются с вершин Мангул-Кале, писать бесполезно, это невозможно передать, необходимо увидеть самим!!! особенно когда рядом человек, который рассказывает про все что ты видишь вокруг. Категорически советуем эту экскурсию всем))) Михаилу еще раз огромное спасибо!!!
4 окт 2020
Гиду Михаилу удалось донести нам атмосферу древнего княжества Феодоро, погрузить в ту далекую эпоху, увлекательно рассказать о событиях тех времён. Огромное спасибо. Рекомендую всем своим знакомым обязательно посетить Мангуп-Кале и непременно с Михаилом. Уровень сложности экскурсии средний. Красивые виды на Крым, впечатления надолго, любители фотографировать получат потрясающие фотографии.
13 сен 2020
Только что вернулись с экскурсии по пещерному Мангуп-Кале с замечательным гидом Михаилом. Безумно довольны нашим путешествием!!! Во-первых, очень грамотный, тактичный и знающий Михаил сразу вызывает доверие, уважение и восторг. Слушать его одно удовольствие, столько интересного он нам рассказал по дороге до Мангуп-Кале!!! Сама экскурсия очень интересная, любители крымской природы обязательно оценят все открывающиеся горные красоты и перевалы. Дух захватывает от осознания, что ты прикасаешься к средневековой истории Крыма. Вкусный обед в татарском кафе внес свою изюминку в это путешествие. Однозначно рекомендуем эту экскурсию всем любителям путешествий в горы. И сразу предупрежу, что эта дорога не очень сложная, но подъемы требуют кардиовыносливости, а спуски крепких ног и конечно не для маленьких детей. Ещё раз огромное спасибо Михаилу, который открыл для нас ещё один кусочек любимого Крыма!!!💖
8 сен 2020
Замечательная и познавательная экскурсия с эрудированным и доброжелательным экскурсоводом. Только положительные эмоции. Спасибо Михаилу. Рекомендуем.
20 июл 2020
Ходили всей семьёй на экскурсию с Михаилом. Очень понравилось! Михаил забрал нас на своей машине прямо от дома и всё время пути, до места начала нашего маршрута, рассказывал интересные факты из истории и географии Крыма. Поразила глубина и широта знаний Михаила по истории (не только Крыма), при этом, подача была настолько живая, что ни на секунду никто не заскучал! Маршрут очень насыщенный живописными пейзажами и историческими артефактами. Это был просто незабываемый день! Огромное спасибо, Михаил! Уже планируем следующий поход

Еще несколько необычных экскурсий в Ялте

Ялта, или «Русская Ницца»
3 700
3 часа
Ялта, или «Русская Ницца»
64 отзыва
Вся прелесть знаменитого курорта, его архитектура и культурная история — в обзорной экскурсии
Ай-Петри — восхождение на 1234 метра!
1 200
10 часов
Ай-Петри — восхождение на 1234 метра!
62 отзыва
Покорить красивейшую вершину Крыма и ощутить дух приключений
Курортная Алупка, Ливадийский дворец и замок Ласточкино гнездо
6 500
8 часов
Курортная Алупка, Ливадийский дворец и замок Ласточкино гнездо
60 отзывов
Путешествие по южному побережью Крыма
Ай Петри — восхождение на 1234 метра!
1 200
11 часов
Ай Петри — восхождение на 1234 метра!
40 отзывов
Ялта — город счастья: обзорная прогулка по городу
550
2 часа
Ялта — город счастья: обзорная прогулка по городу
34 отзыва
Легендарная Боткинская тропа над Ялтой
От 2 100
5 часов
Легендарная Боткинская тропа над Ялтой
27 отзывов
Пройти по оздоравливающему маршруту и получить фото на фоне гор и высочайшего водопада в Крыму