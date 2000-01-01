Алёна проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Фото-трекинг среди цветущих гор ⛰️

Гора Аю-Даг, которая выдается далеко в море 🌊, напомнит вам огромного медведя, пьющего воду. Мы полюбуемся панорамой, ставшей визитной карточкой Крыма, а затем начнем восхождение к вершине Медведь-горы ⛰️. На каждом шагу будут открываться захватывающие виды на прибрежные поселки и Черное море 🌊. В особенно живописных местах я с удовольствием поснимаю вас на профессиональную камеру Nikon. На склонах Аю-Даг всегда получаются отличные кадры, но главное волшебство здесь творится с февраля по март, когда «спина» Медведь-горы ⛰️ покрывается первоцветами — подснежниками и крокусами.

Переплетение историй и легенд

Медведь-гора — место, окруженное ореолом мистики, поэтому наша прогулка 👣 не обойдется без таинственных историй. Вы услышите легенду об окаменевшем медведе, откроете секрет древних святилищ, возникших на Аю-Даг тысячи лет назад. Узнаете, зачем, по местным поверьям, на Медведь-гору до сих пор приходят ведьмы, и отыщете руины христианских храмов. А завершится трекинг в поселке Партенит, откуда вы сможете вернуться в Ялту.

Кому подойдет трекинг

Охотникам за уникальными природными локациями, атмосферными кадрами и крымскими легендами.

Организационные детали