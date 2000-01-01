Алёна проводит ещё 4 экскурсии

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Трекинг к вершине Аю-Даг: туда, где цветут подснежники

Влюбиться в пейзажи Медведь-горы и увезти на память чудесные фотографии

Алёна
Алёна – Гид из Ялты
Наш путь лежит к одной из красивейших вершин Крыма — окутанной легендами Медведь-горе.

Мы пройдем по живописным тропам Аю-Даг, отыщем руины древних святилищ и христианских храмов, а весной полюбуемся нежными первоцветами на горных склонах.

В итоге вы пополните список любимых мест в окрестностях Ялты и получите на память десятки профессиональных фотографий.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 3 000 ₽ за экскурсию

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Трекинг к вершине Аю-Даг: туда, где цветут подснежники
Трекинг к вершине Аю-Даг: туда, где цветут подснежники

Что вас ожидает

Фото-трекинг среди цветущих гор ⛰️
Гора Аю-Даг, которая выдается далеко в море 🌊, напомнит вам огромного медведя, пьющего воду. Мы полюбуемся панорамой, ставшей визитной карточкой Крыма, а затем начнем восхождение к вершине Медведь-горы ⛰️. На каждом шагу будут открываться захватывающие виды на прибрежные поселки и Черное море 🌊. В особенно живописных местах я с удовольствием поснимаю вас на профессиональную камеру Nikon. На склонах Аю-Даг всегда получаются отличные кадры, но главное волшебство здесь творится с февраля по март, когда «спина» Медведь-горы ⛰️ покрывается первоцветами — подснежниками и крокусами.

Переплетение историй и легенд
Медведь-гора — место, окруженное ореолом мистики, поэтому наша прогулка 👣 не обойдется без таинственных историй. Вы услышите легенду об окаменевшем медведе, откроете секрет древних святилищ, возникших на Аю-Даг тысячи лет назад. Узнаете, зачем, по местным поверьям, на Медведь-гору до сих пор приходят ведьмы, и отыщете руины христианских храмов. А завершится трекинг в поселке Партенит, откуда вы сможете вернуться в Ялту.

Кому подойдет трекинг

Охотникам за уникальными природными локациями, атмосферными кадрами и крымскими легендами.

Организационные детали

  • В течение 10 дней после прогулки вы получите 100+ фотографий
  • Дорога до места встречи и из Партенита не входит в стоимость. Вы можете добраться на личном авто, такси 🚕 или маршрутке.
  • С собой стоит взять воду/чай и легкий перекус. И не забудьте про удобную обувь!
Начало и место завершения
🚩 на остановке «Лавровое»
Трекинг к вершине Аю-Даг: туда, где цветут подснежники
Трекинг к вершине Аю-Даг: туда, где цветут подснежники
Трекинг к вершине Аю-Даг: туда, где цветут подснежники
Трекинг к вершине Аю-Даг: туда, где цветут подснежники
Трекинг к вершине Аю-Даг: туда, где цветут подснежники
Трекинг к вершине Аю-Даг: туда, где цветут подснежники
Трекинг к вершине Аю-Даг: туда, где цветут подснежники
Трекинг к вершине Аю-Даг: туда, где цветут подснежники
Трекинг к вершине Аю-Даг: туда, где цветут подснежники
Трекинг к вершине Аю-Даг: туда, где цветут подснежники
Трекинг к вершине Аю-Даг: туда, где цветут подснежники
Трекинг к вершине Аю-Даг: туда, где цветут подснежники

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алёна
Алёна
Я живу в Ялте, вожу экскурсии с 2017 года в окрестностях Ялты и Алушты. Действующий член Русского Географического Общества. Писательница. Фотограф. Обожаю Крым и с удовольствием влюблю в него вас!
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Алёна проводит ещё 4 экскурсии

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