Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ялты

Треккинг к вершине Южной Демерджи

Посетить места съемок «Кавказской пленницы», исследовать каменных идолов и оценить красоту урочища

Виталий
Виталий – Гид из Ялты
Вы побываете в кинематографичной Долине привидений и, если захотите, споете «Песенку о медведях» на камне Варлей.

Поднимаясь по склонам южной стороны Демерджи, взглянете на силуэт могучего Чатыр-Дага и панорамы Алушты.

Услышите легенды о причудливых каменных изваяниях.

А в сезон долгого светового дня спуститесь к Холодному озеру и водопаду Джурла.
Задать вопросОбычно отвечает за 55 мин.
Треккинг к вершине Южной Демерджи
Треккинг к вершине Южной Демерджи

Что вас ожидает

Долина привидений
Треккинг начнется с тех самых мест, где снимали «Кавказскую пленницу». Вы увидите хорошо сохранившийся орех Никулина и камень Варлей. Дальше — через небольшую Солнечную поляну умеренный подъем в горы ⛰️ к смотровым, откуда начинают открываться красивые 🤩 панорамы окрестностей. Перед вами встанет могучий массив Чатыр-Даг на противоположном склоне, а внизу будет простираться курортная Алушта. В облачную погоду вы поймете, почему древние назвали равнину «Долина привидений».

В гости к каменным идолам
Еще немного усилий — и вы выберетесь прямо к ним. С высоты 1278 метров над у. м. оцените новые зрелищные пейзажи, исследуете необычные скульптуры и сможете решить, кого они напоминают вам: мифологических персонажей, диковинных зверей или антропоморфные фигуры. По желанию, неподалеку устроим привал и затем отправимся обратно по одному из нескольких маршрутов.

Живописный спуск
В зависимости от сезона и времени, оставшегося до начала темноты, вы спуститесь по лесу 🌲, задержавшись у непересыхающего родника со вкусной водой. Если получится, навестите горное озеро Холодное, и водопад Джурла, с которого по Коровьей тропе прогуляетесь 👣 до поселка Лучистое. Этот маршрут будет несколько длиннее, но насыщеннее красотами.

Нескучные истории 📖
Помимо любования природой, вы услышите о здешних достопримечательностях 🏛️, их истории 📖 и происхождении названий. Поговорим о легендах урочища и современной жизни в окрестных районах. Кроме того, я буду рад сделать для вас пейзажные фотографии 📸 на память о покорении одной из крымских вершин.

Организационные детали

  • Проезд до места начала похода не входит в стоимость. Добраться можно на общественной, вашем или моем транспорте.
  • Пеший маршрут составляет 12-13 км. Треккинг доступен для людей без специальной физической подготовки. Вы также можете взять с собой детей с 8 лет.
Начало и место завершения
🚩 на автовокзале Ялты или в Алуште (по договоренности)
Треккинг к вершине Южной Демерджи
Треккинг к вершине Южной Демерджи
Треккинг к вершине Южной Демерджи
Треккинг к вершине Южной Демерджи
Треккинг к вершине Южной Демерджи
Треккинг к вершине Южной Демерджи
Треккинг к вершине Южной Демерджи
Треккинг к вершине Южной Демерджи
Треккинг к вершине Южной Демерджи
Треккинг к вершине Южной Демерджи
Треккинг к вершине Южной Демерджи
Треккинг к вершине Южной Демерджи
Треккинг к вершине Южной Демерджи
Треккинг к вершине Южной Демерджи
Треккинг к вершине Южной Демерджи
Треккинг к вершине Южной Демерджи
Треккинг к вершине Южной Демерджи
Треккинг к вершине Южной Демерджи
Треккинг к вершине Южной Демерджи

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виталий
Виталий
Добрый день, дорогие путешественники. Меня зовут Виталий. Я живу в Крыму, более 15 лет увлекаюсь пешим горным туризмом и организую походы различной сложности. Хорошо знаком с историей, архитектурой и достопримечательностями любимой Тавриды. Поэтому нам всегда будет о чем поговорить!
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Виталий проводит ещё 3 экскурсии

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