Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ялты

Что вас ожидает

Долина привидений

Треккинг начнется с тех самых мест, где снимали «Кавказскую пленницу». Вы увидите хорошо сохранившийся орех Никулина и камень Варлей. Дальше — через небольшую Солнечную поляну умеренный подъем в горы ⛰️ к смотровым, откуда начинают открываться красивые 🤩 панорамы окрестностей. Перед вами встанет могучий массив Чатыр-Даг на противоположном склоне, а внизу будет простираться курортная Алушта. В облачную погоду вы поймете, почему древние назвали равнину «Долина привидений».

В гости к каменным идолам

Еще немного усилий — и вы выберетесь прямо к ним. С высоты 1278 метров над у. м. оцените новые зрелищные пейзажи, исследуете необычные скульптуры и сможете решить, кого они напоминают вам: мифологических персонажей, диковинных зверей или антропоморфные фигуры. По желанию, неподалеку устроим привал и затем отправимся обратно по одному из нескольких маршрутов.

Живописный спуск

В зависимости от сезона и времени, оставшегося до начала темноты, вы спуститесь по лесу 🌲, задержавшись у непересыхающего родника со вкусной водой. Если получится, навестите горное озеро Холодное, и водопад Джурла, с которого по Коровьей тропе прогуляетесь 👣 до поселка Лучистое. Этот маршрут будет несколько длиннее, но насыщеннее красотами.

Нескучные истории 📖

Помимо любования природой, вы услышите о здешних достопримечательностях 🏛️, их истории 📖 и происхождении названий. Поговорим о легендах урочища и современной жизни в окрестных районах. Кроме того, я буду рад сделать для вас пейзажные фотографии 📸 на память о покорении одной из крымских вершин.

Организационные детали