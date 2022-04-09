Ваш день в горах Крыма: экскурсия-конструктор

От вас - пожелания, от меня - рекомендации, удобно выстроенный маршрут и информативное сопровождение

Индивидуальная
В поездке со мной вы сможете погрузиться в древнюю историю Таврики на Южном берегу Крыма, отправиться в предгорный Крым, заглянуть в прошлое исар и пещерных городов.

Любите природу? Тогда поедем в самые красивые уголки полуострова, погуляем по живописным тропам и поднимемся к лучшим панорамным вершинам.

Выбирайте варианты ниже — и в путь!
Ваш день в горах Крыма: экскурсия-конструктор
Ваш день в горах Крыма: экскурсия-конструктор
Ваш день в горах Крыма: экскурсия-конструктор
Ваш день в горах Крыма: экскурсия-конструктор
Ваш день в горах Крыма: экскурсия-конструктор
Ваш день в горах Крыма: экскурсия-конструктор
Ваш день в горах Крыма: экскурсия-конструктор
Ваш день в горах Крыма: экскурсия-конструктор
Ваш день в горах Крыма: экскурсия-конструктор
Ваш день в горах Крыма: экскурсия-конструктор
Ваш день в горах Крыма: экскурсия-конструктор
Ваш день в горах Крыма: экскурсия-конструктор
Ваш день в горах Крыма: экскурсия-конструктор
Ваш день в горах Крыма: экскурсия-конструктор
Ваш день в горах Крыма: экскурсия-конструктор
Ваш день в горах Крыма: экскурсия-конструктор
Ваш день в горах Крыма: экскурсия-конструктор
Ваш день в горах Крыма: экскурсия-конструктор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Самые яркие места в Крымских горах

Северное плато Чатыр-Дага. Живописные горные тропы (Красная и Ишачья), панорамы долины реки Ангары и Долгоруковской яйлы, самые красивые пещеры Крыма (Мамонтовая и Эмине-Баир-Хосар).

Восхождение на Эклизи-Бурун. Видовая тропа с Ангарского перевала, через Буковую поляну и рощу секвойя-дендрон Ярославцева — на самое панорамное плато ЮБК — Южное плато Чатыр-Дага. Ощущение большого горного восхождения с вершин Ангар-Бурун и Эклизи-Бурун.

Южная Демерджи. Одна из самых красивых вершин Крыма. По тропе к ней: крепость Фуна, орех Никулина, долина Привидений, голова Екатерины, гора Аленга.

Подъем на ялтинское плато. Таракташская и Узенбашская тропы, сказочные виды на Ялту, горный амфитеатр и бухту, пещера-храм.

Зеленогорье (Арапатская долина) — серпантин по самой «горной» дороге Алушта-Судак, храм-маяк в Малореченском, водопад Джур-Джур, генуэзская крепость-башня Чобан-Куле, озеро Панагия, Арапатские водопады, перевал Горуча.

Северная Демерджи. Яркая и разнообразная тропа, местами по лесу, хребтам и скальным площадкам. Вершины Эльх-Кая (Кудрявая Мария), Пахкал-Кая (Лысый Иван), пещера МАН и сама вершина С. Демерджи.

Пещерные города Крыма. Удивительная история, виды на долины и вершины. Можно побывать в одном-трех городах: Бакле, Чуфут-Кале, Кыз-Кермене, Тепе-Кермене, Качи-Кальоне, Мангупе, Эски-Кермене, Каламите и др.

Ай-Петринская яйла. Самая живописная и общедоступная вершина Крыма. На её плато можно подняться на машине по очень интересной дороге. По пути — водопад Учан-Су, горное озеро, видовые площадки. Наверху — впечатляющие виды на побережье, пещеры и горный воздух.

Большая севастопольская тропа. Хорошо обустроенная тропа протяженностью 8 ходовых дней. Можно пройти любой из этих дней. Самый яркий участок Ласпи-Балаклава. Вас ждут потрясающие вершины Куш-Кая и Кокия-Кая, пляж Затерянный мир, остатки средневековых крепостей, руины времен Холодной войны (объект 100), самые красивый дикий пляж Крыма — Инжир — и генуэзская крепость Чембало.

Байдарская долина. Масштабная долина, окруженная горами, с Чернореченским водохранилищем в центре. Ущелье Узунжа, Чернореченский каньон, Скельская пещера и водопад Козырек, а также древние дороги эпохи Римском империи.

Долина Красных пещер. Красивые виды, кинопарк «Викинг», водопад Су-Учхан, небольшая виа феррата, подземная река-пещера Кизил-Коба (Красная пещера), плато Долгоруковской яйлы.

Белая скала. Пейзажи в духе Дикого Запада, погружающие в мир вестерна. Городище Ак-Кая, грот Къой-Коба, Красная балка, Белая скала и Суворовский дуб, а также парк львов «Тайган».

Горы Балаклавы. Живописные горы, защищающие бухты и город со всех сторон. Место богато смотровыми площадками и историей. Это генуэзская крепость Чембало, береговая батарея Драпушко, музей подводных лодок. И конечно, великолепные панорамы со скалы Мотыль, Крепостной горы и мыса Курона.

Хребты Ласпинской долины. Делекли-Бурун и Донгуз Орун, с которых открываются виды на Ласпинскую и Байдарскую долины, вершины Куш-Кая, Кокия-Кая, Челяби-Бурун и Мачук, фантастический вид черноморского побережья. А также место силы — Храм Солнца — и виа феррата.

Организационные детали

  • При бронировании сообщите, куда вы хотите отправиться. Мы детально согласуем ваши планы, а после бронирования я составлю точный план маршрута на карте.
  • Поездка проходит на комфортном пятиместном хэтчбеке (по запросу ставятся 1-2 детских кресла). Я заберу вас по вашему адресу и после поездки привезу обратно.
  • Стоимость указана за 8-часовую экскурсию. Ее можно продлить: доплата в расчете 1000 руб. /час. При этом в цену входит трансфер протяженностью до 200 км. Свыше 200 км — 1000 руб. за 100 км (общий пробег округляется в большую сторону до сотен километров).
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты по программе (при необходимости) и питание

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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