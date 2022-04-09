Что вас ожидает

Самые яркие места в Крымских горах

Северное плато Чатыр-Дага. Живописные горные тропы (Красная и Ишачья), панорамы долины реки Ангары и Долгоруковской яйлы, самые красивые пещеры Крыма (Мамонтовая и Эмине-Баир-Хосар).

Восхождение на Эклизи-Бурун. Видовая тропа с Ангарского перевала, через Буковую поляну и рощу секвойя-дендрон Ярославцева — на самое панорамное плато ЮБК — Южное плато Чатыр-Дага. Ощущение большого горного восхождения с вершин Ангар-Бурун и Эклизи-Бурун.

Южная Демерджи. Одна из самых красивых вершин Крыма. По тропе к ней: крепость Фуна, орех Никулина, долина Привидений, голова Екатерины, гора Аленга.

Подъем на ялтинское плато. Таракташская и Узенбашская тропы, сказочные виды на Ялту, горный амфитеатр и бухту, пещера-храм.

Зеленогорье (Арапатская долина) — серпантин по самой «горной» дороге Алушта-Судак, храм-маяк в Малореченском, водопад Джур-Джур, генуэзская крепость-башня Чобан-Куле, озеро Панагия, Арапатские водопады, перевал Горуча.

Северная Демерджи. Яркая и разнообразная тропа, местами по лесу, хребтам и скальным площадкам. Вершины Эльх-Кая (Кудрявая Мария), Пахкал-Кая (Лысый Иван), пещера МАН и сама вершина С. Демерджи.

Пещерные города Крыма. Удивительная история, виды на долины и вершины. Можно побывать в одном-трех городах: Бакле, Чуфут-Кале, Кыз-Кермене, Тепе-Кермене, Качи-Кальоне, Мангупе, Эски-Кермене, Каламите и др.

Ай-Петринская яйла. Самая живописная и общедоступная вершина Крыма. На её плато можно подняться на машине по очень интересной дороге. По пути — водопад Учан-Су, горное озеро, видовые площадки. Наверху — впечатляющие виды на побережье, пещеры и горный воздух.

Большая севастопольская тропа. Хорошо обустроенная тропа протяженностью 8 ходовых дней. Можно пройти любой из этих дней. Самый яркий участок Ласпи-Балаклава. Вас ждут потрясающие вершины Куш-Кая и Кокия-Кая, пляж Затерянный мир, остатки средневековых крепостей, руины времен Холодной войны (объект 100), самые красивый дикий пляж Крыма — Инжир — и генуэзская крепость Чембало.

Байдарская долина. Масштабная долина, окруженная горами, с Чернореченским водохранилищем в центре. Ущелье Узунжа, Чернореченский каньон, Скельская пещера и водопад Козырек, а также древние дороги эпохи Римском империи.

Долина Красных пещер. Красивые виды, кинопарк «Викинг», водопад Су-Учхан, небольшая виа феррата, подземная река-пещера Кизил-Коба (Красная пещера), плато Долгоруковской яйлы.

Белая скала. Пейзажи в духе Дикого Запада, погружающие в мир вестерна. Городище Ак-Кая, грот Къой-Коба, Красная балка, Белая скала и Суворовский дуб, а также парк львов «Тайган».

Горы Балаклавы. Живописные горы, защищающие бухты и город со всех сторон. Место богато смотровыми площадками и историей. Это генуэзская крепость Чембало, береговая батарея Драпушко, музей подводных лодок. И конечно, великолепные панорамы со скалы Мотыль, Крепостной горы и мыса Курона.

Хребты Ласпинской долины. Делекли-Бурун и Донгуз Орун, с которых открываются виды на Ласпинскую и Байдарскую долины, вершины Куш-Кая, Кокия-Кая, Челяби-Бурун и Мачук, фантастический вид черноморского побережья. А также место силы — Храм Солнца — и виа феррата.

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