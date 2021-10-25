Встреча рассвета в горах над Ялтой

Полюбоваться на город и амфитеатр Крымских гор с видом на Медведь-гору в лучах восходящего солнца

5
8 отзывов
В любой точке Крыма можно встретить сказочный рассвет.

Но по-настоящему завораживающая встреча с Авророй — на вершинах, когда в тишине открывается вид на побережье и утреннюю зарю за морским горизонтом.

Таких мест в наших краях не так уж и много: для вас я собрал лучшие и теперь приглашаю в путешествие навстречу незабываемым впечатлениям.
Встреча рассвета в горах над Ялтой
Встреча рассвета в горах над Ялтой
Встреча рассвета в горах над Ялтой
Встреча рассвета в горах над Ялтой
Встреча рассвета в горах над Ялтой
Встреча рассвета в горах над Ялтой
Встреча рассвета в горах над Ялтой
Встреча рассвета в горах над Ялтой

Что вас ожидает

Лучший рассвет в Крыму

Конечно, цвета восходящего солнца и тот эффект, который оно дарит горно-морским пейзажам, труднопредсказуемы, но в правильных местах три рассвета из четырех совершенно фантастические. Я предложу поехать на Крестовую гору, Каракольские скалы, гору Ай-Николь или другие отличные локации.

Накануне мы договоримся о точном маршруте, ранним утром я встречу вас на машине и отвезу к месту начала пешеходной части. Совершим предрассветный терренкур на красивую обзорную вершину — по дороге я расскажу интересные истории о нашем регионе. А дальше посвятим время встрече рассвета и прекрасным первым мгновениям нового дня.

Можно будет и продолжить путешествие — обсудим идеи и предложения! В этом случае поедем к началу другого маршрута. А если у вас свои планы — я отвезу вас обратно в Ялту.

Организационные детали

Трансфер

  • Я заберу вас с любого адреса на территории Большой Ялты
  • Трансфер до начала маршрута входит в стоимость

Как проходит прогулка

  • Подъем умеренный, можно брать с собой детей. Но нужно учитывать, что придется подниматься в горы с набором высоты около 100 метров, а расстояние, которое предстоит пройти, около 1 км.
  • Темп — никто никуда не спешит. Гуляем, отдыхаем, дышим горным воздухом, слушаем гида, делаем фотографии. Моя первоочередная цель — это ваш комфорт.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Александр
Александр
Я местный абориген – родился и вырос в Крыму. С детства я часто хожу в горы. В какой-то момент горы стали для меня настолько близкими, что мы перешли на «ты». Мне интересен каждый уголок моего родного края. Я увлекаюсь изучением его истории и топонимики. С прошлого года любовь к своему краю захлестнула меня настолько, что я стал ею делиться – водить людей в горы. А с этого года я даже решил сделать перерыв в своей профессиональной деятельности и полностью посветить себя горам.
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8 реальных отзывов от туристов

Р
25 окт 2021
Всегда мечтала встретить рассвет в горах и вот моя мечта сбылась. Прекрасная экскурсия, красоту рассвета не затмила даже наползавшая туча. Александр забрал нас из отеля и повез к месту начала экскурсии. Сначала мне было жутковато, т. к. нужно было зайти в лес, когда еще темно, однако, Александр подсветил нам тропинку фонариком в телефоне и проблема была решена. Идти в глубь леса недалеко, тропинка удобная, но лучше идти туда в удобной обуви, все-таки лес, где встречаются коренья деревьев и камни. Прибыв на место, Александр пристегнул нам сидушки, по типу ледянок, только из, по-моему, вспененного полиэтилена, чтобы нам было удобно сидеть на камнях. Пока мы ждали рассвет Александр рассказал много интересного о Ялте, об истории Крыма. Когда же мы дождались рассвета, Александр предложил сделать фотографии своим фотоаппаратом, за что ему большое спасибо! Также фотки были сделаны и у храма, к которому мы спустились на машине на обратном пути. Фотографии получились очень красивыми. Хочется сказать Большое спасибо Александру за интересную экскурсию, за фотографии и заботу о своих клиентах.
А
12 окт 2021
Прекрасная экскурсия! Александр забрал нас рано утром из гостиницы, потом недолгая дорога, небольшой подъем, и мы на месте. Отличный вид с горы на Ялту, море и просто фантастический рассвет под звуки церковного пения из церкви под горой! Это было великолепно! Такие краски, такая атмосфера … Это просто супер! Место для встречи рассвета выбрано просто идеально. Александр очень интересно и увлекательно рассказывает об истории этих мест, этих гор. И на память от Александра получили много прекрасных фотографий этого утра! Так что все было отлично, на пять с плюсом! Рекомендую всем. ) Еще раз огромное спасибо, Александр!
Т
22 сен 2021
Отличная утренняя экскурсия. Удивительной красоты место. Рассвет под звуки церковной службы.
Что понравилось:
1. Не нужно слишком рано вставать - тебя забирают ровно за час до рассвета
2. Не приходится сильно вилять по дороге к горе (а это важно для тех кого укачивает)
3. Ехать от Ялты всего 15-20 минут
4. Быстрый марш-бросок на вершину по загадочно-таинственному утреннему лесу. Даже не успеваешь устать, как оказываешься на вершине.
5. "Сидячие места" на вершине… Да-да, можно просто сесть и встречать рассвет как в кинотеатре…
6. Удивительной красоты виды и несколько отличных локаций для фотографирования
7. Интересная визуальная экскурсия по тому что видим. Александр заполняет рассказом каждую минуту ожидания рассвета. Он рассказывает все про то что мы видим - от мыса Меганом и до мыса Ай-Тодор
8. Удивительный красоты рассвет
9. Отличная фотосессия. Фотографии Александр выкладывает в облако и присылает ссылку.
10. После рассвета Александр рассказывает все о том месте где встречаем рассвет. Тут и история Древнего Крыма с таврами, греками и римлянами… И история средневекового Крыма: генуэзцы, феодорийцы, крымчаки и прочие.
11. Далее по дороге к машине осмотрели оборонительные стены средневекового исара
12. По окончании экскурсии Александр забросил нас на начало Солнечной тропы по стороны Гаспры. Таким образом мы смогли продолжить свой мега-насыщенный в экскурсионном плане день и уже сами увидели таврские ящики, Ласточкино гнездо, гору Крестовую, Ливадийский дворец.
P.s. Все очень понравилось. Александр отличный гид, который ответит на любой вопрос не только по Ялте, но и по всему Крыму.
Оксана
17 сен 2021
Замечательная экскурсия. Встретить рассвет в горах с видом на море-это очень красиво. Александр показал видовые точки, порекомендовал снять рассвет в режиме таймлапс-получилось очень красивое видео на память. Фотографии сделал замечательные. Рассказал об истории этих мест. Спасибо огромное!
Екатерина
16 сен 2021
Экскурсия очень понравилась! Необыкновенная красота гор, моря, восхода солнца, свежий воздух, чувство соприкосновения с природой! Интересный рассказ гида! Рекомендую!
Д
14 сен 2021
Понравилось! Узнали много нового. Локация - бомба. не передать словами. Но наличие признаков «людского отдыха»немного смазало сказочность впечатлений. Встречали рассвет под песнопения церковного хора, доносившиеся из храма под горой. У Александра много мыслей и идей делать каждую экскурсию лучше и лучше! Успехов!
Н
12 сен 2021
Незабываемая экскурсия! Очень красивый вид на восходящее солнце! Интересный гид.
Е
30 июля 2021
Прекрасный Александр был профессионален, внимателен и очень информационно рассказывал

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