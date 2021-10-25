Что вас ожидает

Лучший рассвет в Крыму

Конечно, цвета восходящего солнца и тот эффект, который оно дарит горно-морским пейзажам, труднопредсказуемы, но в правильных местах три рассвета из четырех совершенно фантастические. Я предложу поехать на Крестовую гору, Каракольские скалы, гору Ай-Николь или другие отличные локации.

Накануне мы договоримся о точном маршруте, ранним утром я встречу вас на машине и отвезу к месту начала пешеходной части. Совершим предрассветный терренкур на красивую обзорную вершину — по дороге я расскажу интересные истории о нашем регионе. А дальше посвятим время встрече рассвета и прекрасным первым мгновениям нового дня.

Можно будет и продолжить путешествие — обсудим идеи и предложения! В этом случае поедем к началу другого маршрута. А если у вас свои планы — я отвезу вас обратно в Ялту.

Организационные детали

Трансфер

Я заберу вас с любого адреса на территории Большой Ялты

Трансфер до начала маршрута входит в стоимость

Как проходит прогулка