Что вас ожидает

Увлекательная авторская прогулка

Маршрут охватывает католический костел, лютеранскую кирху, православный собор и армянскую церковь. Пройдем по центральным улицам, попетляем неприметными переулками Ялты и незаметно углубимся в нетуристическую часть курорта. Поговорим о лучших зодчих и художниках Крыма рубежа 19-20 веков, которые создали уникальные памятники храмовой архитектуры. Прикоснемся к ремеслу росписи и иконописи. А также проследим за судьбами ялтинских меценатов, без вклада которых ни один проект не смог бы воплотиться в жизнь.

Архитектура старого города поможет мысленно перенестись в прошлое и увидеть Крым как сокровищницу культурного и исторического наследия России. Все храмы открыты для посещения, при желании участников возможен осмотр внутреннего убранства.

Организационные детали