Ялта многоконфессиональная

Поразиться духовной истории Русской Ниццы и осмотреть ее удивительные храмы

А что, в Ялте были католики? И много? Не только католики, но и лютеране, и христианские армяне.

Как так вышло, что колыбель русского православия, Крым к концу 19 — началу 20 века стал многоконфессиональным, вы узнаете на прогулке по тенистым улочкам города.

Кроме того, я помогу разобраться в причинах раскола церкви и расскажу об отличиях философии и обрядовости конфессий.
Ялта многоконфессиональная
Ялта многоконфессиональная
Ялта многоконфессиональная
Ялта многоконфессиональная
Ялта многоконфессиональная
Ялта многоконфессиональная
Ялта многоконфессиональная
Ялта многоконфессиональная
Ялта многоконфессиональная

Что вас ожидает

Увлекательная авторская прогулка

Маршрут охватывает католический костел, лютеранскую кирху, православный собор и армянскую церковь. Пройдем по центральным улицам, попетляем неприметными переулками Ялты и незаметно углубимся в нетуристическую часть курорта. Поговорим о лучших зодчих и художниках Крыма рубежа 19-20 веков, которые создали уникальные памятники храмовой архитектуры. Прикоснемся к ремеслу росписи и иконописи. А также проследим за судьбами ялтинских меценатов, без вклада которых ни один проект не смог бы воплотиться в жизнь.

Архитектура старого города поможет мысленно перенестись в прошлое и увидеть Крым как сокровищницу культурного и исторического наследия России. Все храмы открыты для посещения, при желании участников возможен осмотр внутреннего убранства.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на взрослого слушателя (14+)
  • Маршрут низкой степени сложности
  • Дополнительных расходов нет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на ул. Пушкинская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Елена
Елена
Привет! Я журналист и фотограф. Влюблена в Крым и его историю. Живу в Ялте. Она, как матрешка, вместила в себя целые эпохи. К каждой можно прикоснуться через архитектуру, литературу и судьбы людей некогда в ней живших, творивших и прославлявших Россию. За 12 лет путешествий по полуострову — пешком и на машине — я разговорила улицы и дома, тропы и скалы. Они поведали мне свои истории, которыми я с радостью делюсь с гостями. Крым — это машина времени. Выбирайте век и регистрируйтесь на рейс!
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