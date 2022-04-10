Юсуповский дворец изнутри

Посетить знаменитый старинный дворец и узнать его историю с профессиональным гидом

Индивидуальная
Юсуповский дворец запомнится вам живописным садом и эклектичной архитектурой, сочетающей элементы Античности, Возрождения и восточной культуры.

Вы увидите мраморных львов, венские стулья и причудливые арки.

Я расскажу, как строился и расцветал дворец, какая судьба постигла его в советские годы и почему именно он стал местом проведения Ялтинской конференции.
Юсуповский дворец изнутри
Юсуповский дворец изнутри
Юсуповский дворец изнутри
Юсуповский дворец изнутри
Юсуповский дворец изнутри
Юсуповский дворец изнутри
Юсуповский дворец изнутри
Юсуповский дворец изнутри
Юсуповский дворец изнутри
Юсуповский дворец изнутри
Юсуповский дворец изнутри
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Что вас ожидает

Идиллический сад и винные подвалы

Мы погуляем по окружающему дворец ухоженному парку и поговорим о первой владелице имения — Анне Голицыной. Я поделюсь историей ее жизни и поясню, почему местные называли ее «старуха гор». А также покажу бывшие винные подвалы Юсуповых. Раскрою, почему перед приездом Сталина их переделали в бункер и кого из представителей знаменитой династии считают «отцом русского виноделия».

Парадная столовая и залы для гостей

Мы посетим доступный для осмотра второй этаж Юсуповского дворца, когда-то предназначенный для приема гостей. А еще заглянем в Парадную столовую, где проходил торжественный ужин по случаю помолвки Феликса младшего и княжны Ирины, племянницы Николая II. В завершение, по желанию, спустимся к морю и оценим скульптуры Адамсона, изготовленные специально для именитой семьи.

Организационные детали

Входные билеты во дворец не включены в стоимость — 600 руб. взрослые, 300 руб. пенсионеры и школьники, дети до 7 лет бесплатно.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на остановке Курортная поликлиника
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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