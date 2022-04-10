Что вас ожидает

Идиллический сад и винные подвалы

Мы погуляем по окружающему дворец ухоженному парку и поговорим о первой владелице имения — Анне Голицыной. Я поделюсь историей ее жизни и поясню, почему местные называли ее «старуха гор». А также покажу бывшие винные подвалы Юсуповых. Раскрою, почему перед приездом Сталина их переделали в бункер и кого из представителей знаменитой династии считают «отцом русского виноделия».

Парадная столовая и залы для гостей

Мы посетим доступный для осмотра второй этаж Юсуповского дворца, когда-то предназначенный для приема гостей. А еще заглянем в Парадную столовую, где проходил торжественный ужин по случаю помолвки Феликса младшего и княжны Ирины, племянницы Николая II. В завершение, по желанию, спустимся к морю и оценим скульптуры Адамсона, изготовленные специально для именитой семьи.

Организационные детали

Входные билеты во дворец не включены в стоимость — 600 руб. взрослые, 300 руб. пенсионеры и школьники, дети до 7 лет бесплатно.