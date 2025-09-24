Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Йошкар-Оле, цены от 4667 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Небанальная Йошкар-Ола
Пешая
2.5 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Небанальная Йошкар-Ола
Откройте для себя Йошкар-Олу: от кремля до знаменитых скульптур и набережных. Узнайте о культуре и истории марийского народа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4667 ₽ за всё до 7 чел.
Квест-экскурсия в Йошкар-Оле «Тайна двух набережных»
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Квест
до 10 чел.
Тайна двух набережных
Карта и подсказки помогут вам разгадать тайну набережных в Йошкар-Оле. Узнайте, как появились памятники и разберитесь в архитектуре. Подходит для всех
Начало: На набережной Амстердам
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5950 ₽ за всё до 10 чел.
Красивая и вкусная Йошкар-Ола - на автопешеходной экскурсии
На машине
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
Красивая и вкусная Йошкар-Ола
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы: от Кремля до марийской кухни. Уникальные достопримечательности и традиции ждут вас на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Патриаршая площадь
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
от 6500 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Экскурсии 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Йошкар-Оле
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Небанальная Йошкар-Ола
  2. Квест-экскурсия в Йошкар-Оле «Тайна двух набережных»
  3. Красивая и вкусная Йошкар-Ола - на автопешеходной экскурсии
Какие места ещё посмотреть в Йошкар-Оле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Набережная Брюгге
  2. Самое главное
  3. Патриаршая площадь
  4. Набережная
  5. Часы «12 апостолов»
  6. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  7. Скульптура «Йошкин кот»
  8. Воскресенская набережная
  9. Благовещенский собор
  10. Республиканский театр кукол
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в сентябре 2025
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 4667 до 6500. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Йошкар-Оле на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 40 ⭐ отзывов, цены от 4667₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь