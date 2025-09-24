Индивидуальная
до 7 чел.
Небанальная Йошкар-Ола
Откройте для себя Йошкар-Олу: от кремля до знаменитых скульптур и набережных. Узнайте о культуре и истории марийского народа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4667 ₽ за всё до 7 чел.
Квест
до 10 чел.
Тайна двух набережных
Карта и подсказки помогут вам разгадать тайну набережных в Йошкар-Оле. Узнайте, как появились памятники и разберитесь в архитектуре. Подходит для всех
Начало: На набережной Амстердам
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5950 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Красивая и вкусная Йошкар-Ола
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы: от Кремля до марийской кухни. Уникальные достопримечательности и традиции ждут вас на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Патриаршая площадь
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
от 6500 ₽ за человека
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в сентябре 2025
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 4667 до 6500. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
