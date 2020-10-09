1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Визитные карточки столицы

Мы увидим главные красоты города: Кремль, купеческие дома, набережную в европейском стиле и копии мировых достопримечательностей 🏛️, как то: венецианского Дворца дожей, Спасской башни и театра «Ла Скала». Вы узнаете, как город 🏙️ развивался на протяжении столетий, и оцените величие Советского периода, стоя у зданий гражданской архитектуры. Мы потрем на счастье нос Йошкиному коту, а в завершение выйдем к площади Оболенского-Ноготокова, где все три эпохи встречаются вместе.

Магия Йошкар-Олы

Коренное население Республики Марий Эл — народ Мари. Их часто называют последними язычниками Европы. Мы поговорим о традициях и тайных обрядах этого народа и разберемся, есть ли место магии в жизни города и Республики.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная и займет около 3, 5 часа, поэтому, если захотите, мы сможем остановиться на перекус в кафе.