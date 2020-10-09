1 отзыв оставили туристы

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Йошкар-Ола: магия эпох Красного города

Познакомиться с культурой города, его легендами и колоритом на прогулке по историческому центру

5
1 отзыв
Галина
Галина – Гид из Йошкар-Олы
Йошкар-Ола появился на свет в царские времена, окреп в советский период, а удивил всех, когда страной уже начали править президенты.

За время прогулки я расскажу, что происходило с городом в каждый из этих периодов, и покажу, как отразилась каждая эпоха в городской архитектуре.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • 250 ₽ за человека

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Йошкар-Ола: магия эпох Красного города
Йошкар-Ола: магия эпох Красного города

Что вас ожидает

Визитные карточки столицы
Мы увидим главные красоты города: Кремль, купеческие дома, набережную в европейском стиле и копии мировых достопримечательностей 🏛️, как то: венецианского Дворца дожей, Спасской башни и театра «Ла Скала». Вы узнаете, как город 🏙️ развивался на протяжении столетий, и оцените величие Советского периода, стоя у зданий гражданской архитектуры. Мы потрем на счастье нос Йошкиному коту, а в завершение выйдем к площади Оболенского-Ноготокова, где все три эпохи встречаются вместе.

Магия Йошкар-Олы
Коренное население Республики Марий Эл — народ Мари. Их часто называют последними язычниками Европы. Мы поговорим о традициях и тайных обрядах этого народа и разберемся, есть ли место магии в жизни города и Республики.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная и займет около 3, 5 часа, поэтому, если захотите, мы сможем остановиться на перекус в кафе.

Начало и место завершения
🚩 у Кремля
Йошкар-Ола: магия эпох Красного города
Йошкар-Ола: магия эпох Красного города
Йошкар-Ола: магия эпох Красного города
Йошкар-Ола: магия эпох Красного города
Йошкар-Ола: магия эпох Красного города
Йошкар-Ола: магия эпох Красного города
Йошкар-Ола: магия эпох Красного города
Йошкар-Ола: магия эпох Красного города
Йошкар-Ола: магия эпох Красного города
Йошкар-Ола: магия эпох Красного города
Йошкар-Ола: магия эпох Красного города
Йошкар-Ола: магия эпох Красного города
Йошкар-Ола: магия эпох Красного города

Экскурсия проводится во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30, в воскресенье в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Галина
Галина
Здравствуйте! Меня зовут Галина, я родилась в Йошкар-Оле и живу здесь сейчас. По образованию специалист по сервису и туризму. Много лет я работала гидом за рубежом. 2020 год установил свои правила, пришлось сменить сферу деятельности, но экскурсовод не может долго жить без экскурсий :) Поэтому сейчас я показываю свой любимый город. Йошкар-Ола так преобразилась за последние 10 лет, что, гуляя по улицам города с гостями, я и сама каждый раз получаю огромное удовольствие от прогулок. Буду рада показать наш необычный городок, рассказать, как и почему он у нас так преобразился. До встречи в Йошкар-Оле!
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1 отзыв оставили туристы

9 октября 2020
Пожалуй, лучшие экскурсия и гид в своëм роде. Искал экскурсию, которая бы длилась от 3-х часов, а нашел на 3. 5. За это время Галина рассказала всë, что требуется знать туристу об этом удивительном городе. Несмотря на то, что наш гид начала проводить экскурсии в Царевококшайске лишь с 2020 года, меня поразила глубокая проработанность подаваемого материала. Я до сих пор не понимаю, как можно держать столько дат в голове! В общем, берите эту экскурсию, не задумываясь!

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