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Монастырь Крушедол — памятник культуры Сербии исключительного значения

Был создан в начале XVI века, основатель монастыря Георгие Бранкович (епископ Максим). Монастырь построен как усыпальница семьи Бранкович, но турки в начале XVIII века разрушили монастырь и сожгли их мощи.

Сремские Карловцы — прогулка по городу

Дворец Патриарха XIX в. (был резиденцией сербского патриарха, а сегодня резиденция епископа), на центральной площади есть фонтан «Четыре льва», кафедральный собор Св. Николая (1762 г.), здание городского магистрата (1805 г.), старая аптека (1890 г.), Карловацкая гимназия (1891 г.). Нижняя церковь Святых Петра и Павла (XVIII в.), в чьем дворе растёт 150-ти летний платан; Верхняя церковь.

Часовня Мира посвященная заключению мирного договора в 1699 году, между европейскими странами и Турцией; памятник генералу российской армии П. Н. Врангелю (он некоторое время жил здесь). Посещение одного из винных погребов с дегустастацией вин из автохтонных сортов: уникальное ликерное вино «Бермет» схож с вермутом (более 20 видов специй и трав), португизер, ризлинг и др. (или посещение виного погреба с закуской и дегустацией вина из автохтонных сортов, посещение музея виноградарства и пчеловодства).

Петроварадинская крепость — «Гибралтар на Дунае»

Крепость XVII в. расположилась на правом берегу реки Дунай, напротив города Нови Сад. Петроварадинская крепость, одна из самых больших в Европе. Башня с большими часами на бастионе Людвига — стала символом Нови Сада. Минуты на них показывает часовая стрелка, а часы — минутная; Офицерский павильон — кафе ресторан с видом на Нови Сад, Длинная казарма, Арсенал — где сейчас находится Музей города Нови Сад. Подземные военные галереи. Со стен крепости открывается прекрасный вид на Дунай, Фрушку-гору и вид на черепичные крыши Петроварадина. Ежегодно с 2001 года на територии Петроварадина проходит международный музыкальный фестиваль Exit.

Нови-Сад — «сербские Афины»

Расположен на левом берегу реки Дунай, второй по величине город Сербии и столица Автономного края Воеводина; бульвар Михаила Пупина; на улице Еврейской — Синагога (1909 год); прогулка по историческому центру города — пешеходная зона: практически вся застройка центральной части Нови — Сада относится к концу XIX и началу XX вв. На Успенской площади — Успенская церковь (XVIII в.)), Театральная площадь — Здание Сербского Национального театра; Площадь Свободы — центральная площадь: с одной ее стороны — католическая церковь Девы Марии (XIX в.) а с другой — Городская ратуша (Мэрия) а в середине памятник Светозару Милетичу (был известный сербский политик и мзр Нового Сада); пешеходная улица Змай Йовина: где стоит памятник сербскому поэту Йовану Йовановичу Змаю; Дворец епископа, Собор сербской православной церкви и крест в ее дворе, Дунайская улица, Музей Воеводины; прекрасный Дунайский парк: в центре парка установлена скульптура Сергия Радонежского которую русский народ в 1992 году подарил сербскому народу.

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