Что вы увидите
- Главные достопримечательности
ВНИМАНИЕ. ДАННАЯ ЭКСКУРСИЯ ⛳ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ.
Тестовая экскурсия ⛳ в долларах.
Инстант букинг.
Нет автобронирования и действий КС.
Нет отзывов.
Есть фото транспорта.
Есть карта с маршрутом.
+Что входит
- Воображаемая прогулка по Нью-Йорку
- Воображаемые еда и напитки
- Личный авто
Начало и место завершения
🚩 У вашего отеля
Экскурсия проводится Ежедневно с 9:00 до 23:00
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Тест_Гид Т.
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