Тестовая экскурсия в долларах. Утро в Нью-Йорке.

Тест_Гид Т.
Тест_Гид Т. – Гид из Нью-Йорка
Тестовая экскурсия в долларах.

Утро в Нью-Йорке.
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Экскурсия

$1 за экскурсию

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Тестовая экскурсия в долларах. Утро в Нью-Йорке.
Тестовая экскурсия в долларах. Утро в Нью-Йорке.

Что вы увидите

  • Главные достопримечательности
ВНИМАНИЕ. ДАННАЯ ЭКСКУРСИЯ ⛳ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ.
Тестовая экскурсия ⛳ в долларах.
Инстант букинг.
Нет автобронирования и действий КС.
Нет отзывов.
Есть фото транспорта.
Есть карта с маршрутом.
+Что входит
  • Воображаемая прогулка по Нью-Йорку
  • Воображаемые еда и напитки
  • Личный авто
Что не входит
  • Интересный рассказ
Начало и место завершения
🚩 У вашего отеля
Тестовая экскурсия в долларах. Утро в Нью-Йорке.
Тестовая экскурсия в долларах. Утро в Нью-Йорке.

Экскурсия проводится Ежедневно с 9:00 до 23:00

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Тест_Гид Т.
Тест_Гид Т.
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