2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Секреты Бруклина

Вы посетите Бруклин-Хайтс и Дамбо — одни из самых красивых районов Бруклина с потрясающим видом на Манхэттен. Я расскажу, как Дамбо из индустриального портового района превратился в современный квартал дорогих офисов, магазинов и ресторанов. А в аристократическом Бруклин-Хайтс вы вполне можете столкнуться лицом к лицу со звездами Голливуда.

Финансовая столица мира

Преодолев легендарный Бруклинский мост, вы окажетесь в Манхэттэне и увидите Уолл-стрит — сердце экономики Америки. У статуи Атакующего быка я расскажу, как агрессивный финансовый оптимизм и процветание стали главной идеей улицы. А еще вы рассмотрите Нью-Йоркскую фондовую биржу, услышите об истоках и развитии межконтинентальной торговой площадки и найдете след Великой Депрессии в одной из деталей здания.

Исторические и современные памятники Манхэттена

Вы увидите Федерал-холл и узнаете об инаугурации первого президента США и принятии «Билля о правах». Услышите о непростой судьбе Тринити-черч — старейшей церкви Нью-Йорка и некогда самого высокого здания города. На набережной Гудзона насладитесь видом на Нью-Джерси и статую Свободы. Также в программе — мемориал Всемирного торгового центра, посвященный жертвам одного из самых масштабных терактов в истории человечества.

Колорит этнических кварталов

В Чайна-Тауне я расскажу, почему в конце XIX века в город хлынули потоки китайских переселенцев, чем они занимались и как живет этот колоритный район сегодня. В Маленькой Италии вы услышите о легендарных мафиози и увидите, где снимались «Крестный отец 2» и «Злые улицы». Кроме того, я покажу место, где находился знаменитый район «пяти углов» и расскажу о криминальном прошлом колыбели ирландских банд Нью-Йорка.

На границе Сохо и Гринвич-Виллидж

Вы погуляете по Сохо и узнаете, как здания старых фабрик стали элитными квартирами богемы. Пройдя по территории Нью-Йоркского университета, попадете в Вашингтон-Сквер и рассмотрите знаменитую Триумфальную арку. Следом заглянете на рынок Челси с этническими кафе, исследуете Хай-Лайн и раскроете, как железная дорога стала современным парком.

Нью-Йорк изнутри

Впечатлившись огнями знаменитой площади Таймс-сквер, вы отдохнете в живописном Брайант-парке, увидите самые красивые залы старинной библиотеки и услышите, какие фильмы в них снимались. В завершение раскроете тайны Центрального вокзала, посетите собор святого Патрика, главный и самый большой католический храм США, и Рокфеллер-центр со знаменитым сквером и студией НБС.