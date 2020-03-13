2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть все самые интересные места города и раскрыть их секреты на насыщенной обзорной экскурсии

Kamilla
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Kamilla – ваш гид
Я покажу Нью-Йорк во всем его многообразии — вы исследуете богемный Сохо, пестрые этнические кварталы, деловой Уолл-Стрит и другие колоритные районы Бруклина и Манхэттена.

Заглянете в местные парки, библиотеку, на рынки и Центральный вокзал.

Ощутите неповторимый ритм города и полюбите его навсегда!
$400 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 8 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Clark street metro station
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У этой экскурсии2 отзыва
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Влюбиться в Нью-Йорк за один день
Влюбиться в Нью-Йорк за один день

Что вас ожидает

Секреты Бруклина
Вы посетите Бруклин-Хайтс и Дамбо — одни из самых красивых районов Бруклина с потрясающим видом на Манхэттен. Я расскажу, как Дамбо из индустриального портового района превратился в современный квартал дорогих офисов, магазинов и ресторанов. А в аристократическом Бруклин-Хайтс вы вполне можете столкнуться лицом к лицу со звездами Голливуда.

Финансовая столица мира
Преодолев легендарный Бруклинский мост, вы окажетесь в Манхэттэне и увидите Уолл-стрит — сердце экономики Америки. У статуи Атакующего быка я расскажу, как агрессивный финансовый оптимизм и процветание стали главной идеей улицы. А еще вы рассмотрите Нью-Йоркскую фондовую биржу, услышите об истоках и развитии межконтинентальной торговой площадки и найдете след Великой Депрессии в одной из деталей здания.

Исторические и современные памятники Манхэттена
Вы увидите Федерал-холл и узнаете об инаугурации первого президента США и принятии «Билля о правах». Услышите о непростой судьбе Тринити-черч — старейшей церкви Нью-Йорка и некогда самого высокого здания города. На набережной Гудзона насладитесь видом на Нью-Джерси и статую Свободы. Также в программе — мемориал Всемирного торгового центра, посвященный жертвам одного из самых масштабных терактов в истории человечества.

Колорит этнических кварталов
В Чайна-Тауне я расскажу, почему в конце XIX века в город хлынули потоки китайских переселенцев, чем они занимались и как живет этот колоритный район сегодня. В Маленькой Италии вы услышите о легендарных мафиози и увидите, где снимались «Крестный отец 2» и «Злые улицы». Кроме того, я покажу место, где находился знаменитый район «пяти углов» и расскажу о криминальном прошлом колыбели ирландских банд Нью-Йорка.

На границе Сохо и Гринвич-Виллидж
Вы погуляете по Сохо и узнаете, как здания старых фабрик стали элитными квартирами богемы. Пройдя по территории Нью-Йоркского университета, попадете в Вашингтон-Сквер и рассмотрите знаменитую Триумфальную арку. Следом заглянете на рынок Челси с этническими кафе, исследуете Хай-Лайн и раскроете, как железная дорога стала современным парком.

Нью-Йорк изнутри
Впечатлившись огнями знаменитой площади Таймс-сквер, вы отдохнете в живописном Брайант-парке, увидите самые красивые залы старинной библиотеки и услышите, какие фильмы в них снимались. В завершение раскроете тайны Центрального вокзала, посетите собор святого Патрика, главный и самый большой католический храм США, и Рокфеллер-центр со знаменитым сквером и студией НБС.

Организационные детали

  • Я гибкий гид и готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.
  • Транспортные расходы не включены в стоимость экскурсии. Между удаленными объектами мы перемещаемся на метро. Цена билета — 2,75$.
Влюбиться в Нью-Йорк за один день
Влюбиться в Нью-Йорк за один день
Влюбиться в Нью-Йорк за один день
Влюбиться в Нью-Йорк за один день
Влюбиться в Нью-Йорк за один день
Влюбиться в Нью-Йорк за один день
Влюбиться в Нью-Йорк за один день
Влюбиться в Нью-Йорк за один день
Влюбиться в Нью-Йорк за один день
Влюбиться в Нью-Йорк за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Clark street metro station.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Kamilla
Kamilla
Я обожаю Нью-Йорк, его архитектуру и историю. Манхэттен — это сердце города, которое всегда продолжает меняться. Каждый период, народ и культура отложили свои отпечатки на этот остров. Я буду счастлива поделиться своими знаниями и показать самые красивые и интересные места этого удивительного мегаполиса!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Камилла- отличный гид! Рассказала много интересного и необычного!) экскурсия - не просто повествование об основных событиях в истории города и посещение самых известных мест, а рассказ о жизни, о людях, посещение атмосферных улочек! Легкая и ненавязчивая подача, очень интересно, рекомендую!
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