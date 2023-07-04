Круизы однодневные – экскурсии в Анталье

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы однодневные» в Анталье, цены от €56. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Путешествие по Анталийскому побережью на индивидуальной яхте
На яхте
1 отзыв
5 часов
Водная прогулка
Путешествие по Анталийскому побережью на индивидуальной яхте
Насладитесь приватной обстановкой и изысканным обедом на борту яхты, исследуя живописные бухты и водопады Анталии
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
900 за всё до 4 чел.
Из Антальи - к Зеленому каньону
На яхте
3 отзыва
8 часов
Водная прогулка
Экскурсия на яхте по Зеленому каньону с обедом в Анталии
Исследуйте красоты Зеленого каньона на однодневной яхтенной прогулке с уютным обедом и возможностью купания
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
56 за человека
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
5 часов
Водная прогулка
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Порыбачить в Средиземном море, искупаться в живописных бухтах и насладиться шикарными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Анталье
Завтра в 10:00
11 авг в 12:00
865 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Круизы однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие по Анталийскому побережью на индивидуальной яхте
  2. Из Антальи - к Зеленому каньону
  3. Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в августе 2024
Сейчас в Анталье в категории "Круизы однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 56 до 900. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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