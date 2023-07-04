5 часов
Водная прогулка
Путешествие по Анталийскому побережью на индивидуальной яхте
Насладитесь приватной обстановкой и изысканным обедом на борту яхты, исследуя живописные бухты и водопады Анталии
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
€900 за всё до 4 чел.
8 часов
Водная прогулка
Экскурсия на яхте по Зеленому каньону с обедом в Анталии
Исследуйте красоты Зеленого каньона на однодневной яхтенной прогулке с уютным обедом и возможностью купания
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
€56 за человека
5 часов
Водная прогулка
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Порыбачить в Средиземном море, искупаться в живописных бухтах и насладиться шикарными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Анталье
Завтра в 10:00
11 авг в 12:00
€865 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин4 июля 2023Путешествие очень понравилось, комфортная яхта, сбалансированный маршрут, отличное питание и персонал. Организатор был всегда на связи и ответил на все вопросы. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Круизы однодневные»
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