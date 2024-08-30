На Рождество – экскурсии в Белеке

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Белеке, цены от €35, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
На машине
скидка
10%
27 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Старому городу Антальи с посещением водопада Дюден
Знакомство с историческим наследием Антальи и природной красотой водопада Дюден в уютной атмосфере
Завтра в 08:30
10 сен в 08:30
316285 за всё до 4 чел.
Приключения в горах Турции: поездка из Белека
На машине
скидка
10%
19 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Приключения в Таврских горах: уникальная поездка из Белека
Вас ждет путешествие по величественным Таврским горам, где каждый шаг открывает новые горизонты и дыхание истории
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
366330 за всё до 7 чел.
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Белека)
На квадроциклах
Багги
3 отзыва
6 часов
Водная прогулка
Активный отдых в Белеке: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Приключение ждет! Присоединяйтесь к захватывающему сафари и рафтингу в сердце Турции, наслаждайтесь природой и адреналином
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 сен в 08:45
35 за человека
Из Белека - в Памуккале и античный Иераполис
На машине
скидка
10%
13 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белека в Памуккале и Иераполис: погружение в историю и красоту
Путешествие из Белека в Памуккале и Иераполис обещает вам незабываемые впечатления от великолепных пейзажей и теплых источников
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
666600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    30 августа 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Белека
    Замечательная поездка. Прекрасный гид. Живописный маршрут
  • М
    Михаил
    14 августа 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Белека
    Ездили на экскурсию 12 августа. В целом все понравилось: и маршрут, и локации. Очень понравилась остановка на перекус, где кормили
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    лепешками гюзлеме, чаем, айраном и арбузом. Турецкие деревенские житеди совсем не такие, как в городе (по крайней мере в туристических районах) - добродушные, отзывчивые и гостеприимные. На маршруте кроме нас никого не было, даже других туристических групп. В общем всё замечательно. Из минусов… Мы изначально сообщили гиду, что нас семеро. Он заказал нам минивен мерседес виано w639, где всего 7 пассажирских мест. В результате гид сам не поместился и ехал за нами на своей машине. По этой причине мы возможно получили гораздо меньше информации. Также минивен был очень старый, кондиционер практически не справлялся. Но водитель - отдать ему должное - очень старался: давал холодную воду БЕСПЛАТНО, в машине предоставил бесплатный вайфай, и даже по нашей просьбе заехал в торговый центр для покупки сувениров и сладостей. В общем ему большой респект.

    Ездили на экскурсию 12 августа. В целом все понравилось: и маршрут, и локации. Очень понравилась остановкаЕздили на экскурсию 12 августа. В целом все понравилось: и маршрут, и локации. Очень понравилась остановкаЕздили на экскурсию 12 августа. В целом все понравилось: и маршрут, и локации. Очень понравилась остановкаЕздили на экскурсию 12 августа. В целом все понравилось: и маршрут, и локации. Очень понравилась остановка
  • В
    Валерия
    11 августа 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Белека
    Экскурсия прошла замечательно. Все прошло именно так, как и было запланировано. Очень хотели посетить горы в Турции. Индивидуальная поездка как раз то, что и требовалось. Единственное, что хотелось бы отметить, что для 4 взрослых лучше бы предоставить минивэн.
  • С
    Сергей
    2 июля 2024
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
    Были с детьми 12 лет. Все понравилось, лёгкая экскурсия. Погуляли, перекусили мороженым. Внимательный гид, ходили в тени. Посетили мечеть, музей. Все довольны - и взрослые, и дети.
  • А
    Алина
    23 мая 2024
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
    Очень рекомендую. Во-первых,Угур отличный рассказчик! наш 8 летний сын запомнил многие моменты Во-вторых,и это очень важно,не было ощущения,что мы на экскурсии,где отрабатывают
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    часы. Была прогулка,во время который нам рассказывали о Турции. Мы получили то,что хотели-открыть для себя Турцию! не туристическую Мекку,а именно страну с большой историей!

    Очень рекомендуюОчень рекомендую
  • О
    Олеся
    15 марта 2024
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
    Поездка очень понравилась. Маршрут интересный. Старый город впечатлил своим спокойствием, атмосферой. Виды шикарные! Турецкий кофе очень вкусный, мороженое из козьего
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    молока отличное) Хотим вернуться. Угур интересный собеседник, с удовольствием рассказывает про свою страну, обычаи,отвечает на вопросы. Поездка была комфортная, Угур предлагал воду несколько раз, стиль вождения спокойный. В общем советуем!

    Поездка очень понравилась. Маршрут интересный. Старый город впечатлил своим спокойствием, атмосферой. Виды шикарные! Турецкий кофе оченьПоездка очень понравилась. Маршрут интересный. Старый город впечатлил своим спокойствием, атмосферой. Виды шикарные! Турецкий кофе очень
  • Н
    Настя(Поддержка Трипстера)
    14 октября 2022
    Из Белека - в Памуккале и античный Иераполис
    Невероятно интересная и содержательная экскурсия! Угур замечательный рассказчик, интересный собеседник. Начали экскурсию пораньше по его совету, и все прошло здорово,
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    приехали в Иераполис, когда еще не было толп народа, спокойно погуляли и послушали рассказ. На обратном пути пообедали в прекрасном местном кафе, очень вкусно и недорого. Желаем Угуру процветания, новых маршрутов и классных путешественников!

  • О
    Ольга
    13 октября 2022
    Из Белека - в Памуккале и античный Иераполис
    Отличная экскурсия. Договорились выехать раньше по совету Угура и не пожалели. Успели посетить все до большого количества людей. Все отлично организовано.
  • А
    Александр
    27 июля 2022
    Из Белека - в Памуккале и античный Иераполис
    Понравилось все. Древность, белые горы, живописнейшая дорога, аккуратные, ухоженные городки. Угур — один из лучших гидов, которых мы встречали. Корректный, вежливый, внимательный, отлично владеющий материалом, прекрасный собеседник. Если ещё приедем, обязательно обратимся к Угуру.

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
  2. Приключения в горах Турции: поездка из Белека
  3. Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Белека)
  4. Из Белека - в Памуккале и античный Иераполис
Какие места ещё посмотреть в Белеке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Памуккале
  2. Старый город
  3. Калеичи
  4. Каньоны Кепрюлю
  5. The land of legends
Сколько стоит экскурсия по Белеку в сентябре 2024
Сейчас в Белеке в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 35 до 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Забронируйте экскурсию в Белеке на 2024 год на рождество, 62 ⭐ отзыва, цены от €35. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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