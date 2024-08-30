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Вас ждет путешествие по величественным Таврским горам, где каждый шаг открывает новые горизонты и дыхание истории
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Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья30 августа 2024Замечательная поездка. Прекрасный гид. Живописный маршрут
- ММихаил14 августа 2024Ездили на экскурсию 12 августа. В целом все понравилось: и маршрут, и локации. Очень понравилась остановка на перекус, где кормили
- ВВалерия11 августа 2024Экскурсия прошла замечательно. Все прошло именно так, как и было запланировано. Очень хотели посетить горы в Турции. Индивидуальная поездка как раз то, что и требовалось. Единственное, что хотелось бы отметить, что для 4 взрослых лучше бы предоставить минивэн.
- ССергей2 июля 2024Были с детьми 12 лет. Все понравилось, лёгкая экскурсия. Погуляли, перекусили мороженым. Внимательный гид, ходили в тени. Посетили мечеть, музей. Все довольны - и взрослые, и дети.
- ААлина23 мая 2024Очень рекомендую. Во-первых,Угур отличный рассказчик! наш 8 летний сын запомнил многие моменты Во-вторых,и это очень важно,не было ощущения,что мы на экскурсии,где отрабатывают
- ООлеся15 марта 2024Поездка очень понравилась. Маршрут интересный. Старый город впечатлил своим спокойствием, атмосферой. Виды шикарные! Турецкий кофе очень вкусный, мороженое из козьего
- ННастя(Поддержка Трипстера)14 октября 2022Невероятно интересная и содержательная экскурсия! Угур замечательный рассказчик, интересный собеседник. Начали экскурсию пораньше по его совету, и все прошло здорово,
- ООльга13 октября 2022Отличная экскурсия. Договорились выехать раньше по совету Угура и не пожалели. Успели посетить все до большого количества людей. Все отлично организовано.
- ААлександр27 июля 2022Понравилось все. Древность, белые горы, живописнейшая дорога, аккуратные, ухоженные городки. Угур — один из лучших гидов, которых мы встречали. Корректный, вежливый, внимательный, отлично владеющий материалом, прекрасный собеседник. Если ещё приедем, обязательно обратимся к Угуру.
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «На Рождество»
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