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лепешками гюзлеме, чаем, айраном и арбузом. Турецкие деревенские житеди совсем не такие, как в городе (по крайней мере в туристических районах) - добродушные, отзывчивые и гостеприимные. На маршруте кроме нас никого не было, даже других туристических групп. В общем всё замечательно. Из минусов… Мы изначально сообщили гиду, что нас семеро. Он заказал нам минивен мерседес виано w639, где всего 7 пассажирских мест. В результате гид сам не поместился и ехал за нами на своей машине. По этой причине мы возможно получили гораздо меньше информации. Также минивен был очень старый, кондиционер практически не справлялся. Но водитель - отдать ему должное - очень старался: давал холодную воду БЕСПЛАТНО, в машине предоставил бесплатный вайфай, и даже по нашей просьбе заехал в торговый центр для покупки сувениров и сладостей. В общем ему большой респект.