Анна проводит ещё 2 экскурсии

Из Белека в Памуккале — белоснежную крепость Турции

Групповая экскурсия на автобусе к знаменитым травертинам, античному Иераполису и бассейну Клеопатры

Анна
Анна – экскурсионное агентство из Белека
Памуккале — настоящий природный феномен! Вы отправитесь сюда в группе до 40 человек, услышите о возникновении кальциевых террас и устроите фотосессию 📷 в этих декорациях.

Прогуляетесь 👣 по древнему городу и поймете, что из себя когда-то представляли его руины.

А еще отдохнете в бассейне Клеопатры, воды которого действительно омолаживающие.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €40 за человека

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Из Белека в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Белека в Памуккале — белоснежную крепость Турции

Что вас ожидает

Комфортная поездка. Рано утром мы собираем всех путешественников из отелей, а после отправляемся в горы ⛰️. По пути вас ждут рассказы гида о цели нашего путешествия. И, конечно, мы позаботились о вашем удобстве: в программе предусмотрены завтрак, обед и ужин, а также технические остановки.

Памуккале. Вы прогуляетесь среди причудливых бассейнов, сияющих на солнце ☀️, — и не удержитесь от инстаграмных фотографий.

Иераполис. Вас впечатлят античные руины, истории языческих храмов и христианского мартирия. А еще мы осмотрим Римский театр, поражающий размерами и акустикой.

Бассейн Клеопатры. Говорят, купание здесь омолаживает на 10 лет — даже если это красивая сказка, вода здесь действительно целебная и к тому же газированная, будто шампанское.

Горячие источники Карахаит. Еще один вариант, чтобы укрепить здоровье: здесь вы сможете омыться в термальной воде красного цвета и сделать грязевые маски.

Программа

  • Сбор участников и отправление из отеля (05:30 – 06:00)
  • Остановка в горах ⛰️ для завтрака (около 08:00)
  • Посещение горячих источников Карахаит
  • Остановка на обед в ресторане (шведский стол)
  • Посещение Памуккале: античный город Иераполис, белоснежные террасы, бассейн Клеопатры; свободное время 3 часа
  • Посещение винного погреба и дегустация фруктовых вин региона
  • Отправление обратно
  • Остановка на ужин г. Чавдыр (шведский стол) (около 19:00)
  • Возвращение в отели (21:00 – 21:30)

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳
— С собой обязательно возьмите паспорт
— Экскурсию ⛳ для вас проведет один из профессиональных гидов-историков из нашей команды
— Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов
— В программу входит посещение нескольких фабрик и знакомство с продукцией, которой славится регион
— Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет занимал отдельное кресло в автобусе 🚌, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет 🎫.

Что входит в стоимость
— Трансфер туда и обратно (сбор участников из отелей в 05:30 — 06:00; расстояние от центра Белека до Памуккале в 279 км)
— Входной билет 🎫 в Памуккале и Иераполис (для путешественников старше 9 лет)
— Завтрак (шведский стол, чай)
— Обед и ужин (шведский стол, напитки не включены)

Дополнительно оплачиваются (по желанию)
— Напитки
— Входной билет 🎫 в Античный бассейн Клеопатры (для путешественников старше 12 лет): 100 TL
— Входной билет 🎫 в Античный бассейн Клеопатры (для путешественников 6-11 лет): 50 TL
— Входной билет 🎫 в горячие источники Карахаит: 10 USD

Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Из Белека в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Белека в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Белека в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Белека в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Белека в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Белека в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Белека в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Белека в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Белека в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Белека в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Белека в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Белека в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Белека в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Белека в Памуккале — белоснежную крепость Турции
Из Белека в Памуккале — белоснежную крепость Турции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
Анна
Здравствуйте! Меня зовут Анна, я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем вам интересные экскурсии в таких регионах, как Алания, Сиде, Анталия, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
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