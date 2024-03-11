Увидеть «дымоходы фей», спуститься в подземный город и встретить невероятный закат
Мы позаботились о том, чтобы из поездки вы вернулись с морем контента для всех соцсетей, поэтому побываем на лучших смотровых площадках в долинах Гёреме, заберёмся на вершину самой высокой в Каппадокии крепости и прогуляемся среди живописных виноградников.
А ещё посетим долину Голубей, заглянем в гончарную мастерскую, пройдёмся по каньону Ихлара и увидим высеченную в скале мечеть.
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Описание
Организационные детали
В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы, либо погодными условиями.
Условия отмены:
100% возврат — в течение 24 часов после бронирования.
50% возврат — от 14 до 4 дней до начала тура (за вычетом фактически понесенных расходов = не менее 15% от полной стоимости тура).
Без возврата — за 3 дня до начала тура.
С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.
Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека.
Для прогулок по пересечённой местности нужны кроссовки или хайкинговые ботинки (но ни в коем случае не с плоской подошвой), одежду лучше одевать немаркую и удобную для подъемов и спусков в долинах
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас вечером в аэропорту Невшехира или Кайсери и отвезём в отель в Каппадокии.
Долина голубей, гончарная мастерская и инопланетные пейзажи Гёреме
В этот день отправимся в Долину голубей, где вы увидите множество домиков для птиц, вырубленных прямо в скалах и выкрашенных в белый цвет. Голубей здесь очень ценят, а их помёт используют в качестве удобрения. Прогулка по живописной долине займёт около часа.
Поднимемся на вершину самой высокой в Каппадокии крепости, откуда нам откроется головокружительный вид. Наделаем фото- и видеоконтента и поедем дальше. Желающие смогут продегустировать вино на одной из главных в регионе виноделен.
Побываем в городке, где находится много гончарных мастерских. Умельцы создают невероятные сувениры на любой вкус: от посуды до шахмат! Заглянем в магазинчик при мастерской, чтобы полюбоваться произведениями искусства и закупиться подарками на память, а затем посетим этнографический музей в старинном османском особняке.
Пообедаем в ресторане, где подают самые разные супы. Как насчёт бульона из потрохов или с бараньими мозгами?
Мы позаботились о том, чтобы из путешествия вы вернулись с качественным контентом для всех соцсетей. Поэтому после трапезы побываем на лучших смотровых площадках Каппадокии, откуда открывается вид на невероятные скальные пейзажи.
Вечером вас ждёт несложная прогулка (2-3 часа) в окрестностях Гёреме и встреча заката с видом на долину.
Пещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырь
Сегодня нас ждёт необычная локация — отправляемся в подземные города, которых в регионе целых 36! Мы побываем в самом глубоком пещерном городе, состоящем из 8 этажей. Для посещения доступны только 4.
Дальше поедем к каньону Ихлара, образованному рекой Мелендзер. Его глубина около 100 метров! Прогуляемся среди виноградников, фисташковых деревьев и тополей, слушая шум воды и наслаждаясь природой.
Пообедаем в ресторане на воде и посетим старинный монастырь, где раньше находилась епархия Каппадокии. Вечером вас ждёт несложная прогулка (2-3 часа) в окрестностях Гёреме и встреча заката с видом на долину.
Долина Пашабаг, Долина любви и закат
После завтрака поедем в долину Пашабаг, чтобы увидеть «дымоходы фей» — уникальные скальные образования, напоминающие огромные грибы. Погуляем по пещерному городу, где в прошлом располагалась одна из крупнейших в Каппадокии общин. Рассмотрим мечеть, высеченную в пещере, полюбуемся архитектурными шедеврами и фресками.
Пообедаем в ресторане каппадокийской кухни. Желающие смогут попробовать местное вино.
Следующая локация — Долина любви. Здесь будем много фотографироваться и наслаждаться инопланетными пейзажами. Ближе к вечеру снова прогуляемся по долинам, увидим раннехристианские церкви и причудливые скальные образования.
Затем — трансфер в аэропорт Кайсери или Невшехира.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Невшехира или Кайсери, вечерЗавершение: Аэропорт Кайсери или Невшехира, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.