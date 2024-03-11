Отправляемся в путешествие за инопланетными пейзажами, сказочными локациями и эффектными кадрами. Мы позаботились о том, чтобы из поездки вы вернулись с морем контента для всех соцсетей, поэтому побываем на лучших смотровых площадках в долинах Гёреме, заберёмся на вершину самой высокой в Каппадокии крепости и прогуляемся среди живописных виноградников. А ещё посетим долину Голубей, заглянем в гончарную мастерскую, пройдёмся по каньону Ихлара и увидим высеченную в скале мечеть.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы, либо погодными условиями.

Условия отмены:

100% возврат — в течение 24 часов после бронирования.

50% возврат — от 14 до 4 дней до начала тура (за вычетом фактически понесенных расходов = не менее 15% от полной стоимости тура).

Без возврата — за 3 дня до начала тура.

С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.

Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека.

Для прогулок по пересечённой местности нужны кроссовки или хайкинговые ботинки (но ни в коем случае не с плоской подошвой), одежду лучше одевать немаркую и удобную для подъемов и спусков в долинах