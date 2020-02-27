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Посетить церкви в пещерах, насладиться пейзажами долин, услышать о жизни местных и крепости хеттов

Sezai
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Sezai – ваш гид
Каппадокия — словно другая планета.

На экскурсии вы встретитесь с её фантастическими видами и поймете, как формировались эти ландшафты.

Познакомитесь с культурой хеттов и узнаете о повседневности простых жителей.

А еще посетите скальные монастыри и услышите удивительную историю Симеона Столпника.
55 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 6.5 часов
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча у вашей гостиницы
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Северная Каппадокия: красный маршрут
Северная Каппадокия: красный маршрут

Что вас ожидает

Монастыри в пещерах
Наша первая остановка — музей Гёреме под открытым небом. Во время обзорной экскурсии по церквям вы познакомитесь с историей этого места, услышите об особенностях ландшафта Каппадокии и становлении религий.

Скалы-грибочки
Мы отправимся в долину Пашабаг — «царство грибов»: я объясню, почему на скалах остались такие шапочки и отчего геологические породы здесь отличаются по составу. Вы также посетите развалины церкви св. Симеона Столпника и узнаете, как он проводил по нескольку месяцев в молитвах на колоннах.

Долины воображения и любви
В долине Дервент вы потренируете воображение и разгадаете, фигуры каких животных и знаменитостей проглядываются в скальных образованиях. А в Долине любви полюбуетесь инопланетными пейзажами и сделаете необычные снимки.

Как живут каппадокийцы
После обеда мы отправимся в город Аванос, где можно увидеть повседневную жизнь каппадокийцев. Я расскажу о местной культуре, о быте и традициях. Мы заглянем в Гончарный центр, увидим, как работают с глиной, и посетим залы, где художники расписывают и сушат изделия.

Крепость хеттов
Далее вас ждет крепость Учисар — я открою вам историю крепости и расскажу о хеттской цивилизации. Вы обойдете пещерные домики, а после полюбуетесь живописным видом на долину.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Встречаемся в вашей гостинице в 09:30, окончание экскурсии — в 16:30
  • Трансфер возможен из районов Гёреме, Невхешире, Ухчисаре, Ортахисаре, Ургюпе или Чавушине.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, входные билеты, обед
  • Отдельно оплачиваются напитки во время обеда
Северная Каппадокия: красный маршрут
Северная Каппадокия: красный маршрут
Северная Каппадокия: красный маршрут
Северная Каппадокия: красный маршрут
Северная Каппадокия: красный маршрут
Северная Каппадокия: красный маршрут
Северная Каппадокия: красный маршрут
Северная Каппадокия: красный маршрут
Северная Каппадокия: красный маршрут
Северная Каппадокия: красный маршрут
Северная Каппадокия: красный маршрут
Северная Каппадокия: красный маршрут
Северная Каппадокия: красный маршрут
Северная Каппадокия: красный маршрут
Северная Каппадокия: красный маршрут
Северная Каппадокия: красный маршрут
Северная Каппадокия: красный маршрут

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30 и 16:30, в воскресенье в 09:45 и 16:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашей гостиницы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Sezai
Sezai
Здравствуйте! Меня зовут Сезаи. Я родился и вырос в Каппадокии, уже не первый год провожу экскурсии не только по Каппадокии, но по всей Турции. В 2006 году получил лицензию от Министерства Культуры и Туризма. Закончил Эгейский университет в городе Измир по специальности «Туризм» и продолжил образование в Белоруссии. Турция — удивительная страна, а Каппадокия — настоящее природное чудо. В этой «Стране прекрасных лошадей» я могу не только составить подходящий для вас тур, но и организовать трансфер и отель. Я работаю на все 100%, чтобы у вас остались положительные эмоции и приятные впечатления. Тем, кто не желает идти протоптанными тропами, хочет сделать поездку запоминающейся, увидеть не только исторические места, но и познакомиться с традициями, укладом жизни и особенностями местной культуры, узнать как можно больше интересной информации — я буду рад в этом помочь.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

27 февраля 2020
Все прошло здорово...комфортно.
.познавательно..по дружески

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