Что вас ожидает

Монастыри в пещерах

Наша первая остановка — музей Гёреме под открытым небом. Во время обзорной экскурсии по церквям вы познакомитесь с историей этого места, услышите об особенностях ландшафта Каппадокии и становлении религий.

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Скалы-грибочки

Мы отправимся в долину Пашабаг — «царство грибов»: я объясню, почему на скалах остались такие шапочки и отчего геологические породы здесь отличаются по составу. Вы также посетите развалины церкви св. Симеона Столпника и узнаете, как он проводил по нескольку месяцев в молитвах на колоннах.

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Долины воображения и любви

В долине Дервент вы потренируете воображение и разгадаете, фигуры каких животных и знаменитостей проглядываются в скальных образованиях. А в Долине любви полюбуетесь инопланетными пейзажами и сделаете необычные снимки.

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Как живут каппадокийцы

После обеда мы отправимся в город Аванос, где можно увидеть повседневную жизнь каппадокийцев. Я расскажу о местной культуре, о быте и традициях. Мы заглянем в Гончарный центр, увидим, как работают с глиной, и посетим залы, где художники расписывают и сушат изделия.

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Крепость хеттов

Далее вас ждет крепость Учисар — я открою вам историю крепости и расскажу о хеттской цивилизации. Вы обойдете пещерные домики, а после полюбуетесь живописным видом на долину.