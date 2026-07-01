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Групповая
до 18 чел.
Ущелье Черниговка, водопады, река Мачара и источник Мархаул
Начало: Ваше место проживания в Сухуме (районы Маяка, Кашт...
«Крутые скалы, с вершин которых устремляются водопады, обрамляют поросшее величественными деревьями ущелье»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1000 ₽ за человека
-
5%
Групповая
до 20 чел.
Ущелье Черниговка
Начало: Ваш отель
«Что вас ждет Ущелье облагорожено и абсолютно безопасно для прогулки, представляет собой русло бурной горной речки Мачары, протекающей вдоль скал»
Расписание: Ежедневно 13:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1425 ₽
1500 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Побывать в сказке: прогулка в ущелье Черниговка
Начало: Сухум, забираем по месту проживания
«Ущелье Черниговка в Абхазии — популярное и очень живописное место, известное своей доступностью и природной красотой»
Расписание: Ежедневно с 15:00 до 19:00
Завтра в 15:00
3 июл в 15:00
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Горячие источники и ущелье Черниговка
Начало: По договоренности
«Недалеко от Сухума в горах, в селе Черниговка находится прекрасное ущелье, где всегда прохладно, шумит горная река, льются водопады»
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Чегемское ущелье»
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