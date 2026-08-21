-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Релакс-поездка к природному спа - из Сухума
Расслабиться и отдохнуть в горячих источниках села Кындыг
«Дополнительные расходы: термальные источники — 300 ₽, обед (по желанию)»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5600 ₽
7000 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия: столица Абхазии + термальный источник Кындыг
Начало: По договоренности
«По пути возможны остановки в красивых местах по вашему желанию, а в Сухуме у вас будет возможность пообедать в одном из городских заведений»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 300 ₽
17 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Ущелье Черниговкa и горячие источники Кындыг - из Сухума
Индивидуальная экскурсия из Сухума: живописные водопады, минеральные источники и эвкалиптовая роща. Уникальная возможность отдохнуть и зарядиться энергией
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «С обедом»
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