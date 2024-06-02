Искусство – экскурсии в Вене

Найдено 22 экскурсии в категории «Искусство» в Вене на русском языке, цены от €80, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Экскурсия из Вены в Бургенланд: замки и вино
Погрузитесь в культурное многообразие Бургенланда, посетите дворец Эстерхази и попробуйте знаменитый торт. Завершите день дегустацией вин и прогулкой по озеру
Начало: Ваше место проживания
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от 450 за всё до 5 чел.
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Индивидуальная
2.5 часа
25 отзывов
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Тур по музею с фокусом на менталитет австрийцев, отражённый в живописи
Начало: У входа в музей
13 июня в 09:30
17 июня в 13:00
295 за всё до 4 чел.
Критический тур по must-see объектам венского Музея истории искусств
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Критический тур по шедеврам Музея истории искусств Вены
Откройте новые грани знаменитых произведений искусства вместе с экспертом. Поймите, что делает картину настоящим шедевром
Начало: У входа в музей
13 июня в 10:00
18 июня в 10:30
360 за всё до 4 чел.
Шедевры Музея истории искусств
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Шедевры Музея истории искусств: эксклюзивное погружение в искусство
Получите уникальный опыт погружения в мир искусства с личным экспертом в сокровищнице Вены
Начало: На площади Марии Терезии, около входа в музей исто...
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
160 за всё до 10 чел.
Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств
Разгадать послания знаменитых картин и понять, как они стали образцом для подражания
Начало: У входа в Академию
13 июня в 10:30
18 июня в 10:00
200 за всё до 4 чел.
В группе по Галерее Бельведер
Мини-группа
1.5 часа
9 отзывов
Групповая экскурсия по Галерее Бельведер: встреча с мастерами искусства
Откройте мир искусства в Галерее Бельведер: Климт, Моне, Мунк ждут вас. Истории, факты и тайны шедевров
Начало: У Галереи Бельведер
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
80 за человека
В группе по Музею истории искусств
Мини-группа
1.5 часа
5 отзывов
Путешествие по Музею истории искусств: встреча с великими художниками
Окунитесь в мир изысканного искусства, встретьте гениев живописи и их непревзойденные работы в неоренессансных залах музея
Начало: У Музея истории искусств
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
80 за человека
Музей Хайди Хортен: искусство на миллиард
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Музей Хайди Хортен в Вене: путешествие через искусство
Погрузитесь в мир искусства в музее Хайди Хортен: от великих классиков до современных мастеров в самом сердце Вены
Начало: Между зданием Оперы и музеем Альбертина
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
160136 за всё до 7 чел.
Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
Погрузитесь в мир Густава Климта на индивидуальной экскурсии по Вене. Посетите Бельведер, Сецессион и Музей Леопольда
Начало: У входа в дворец Бельведер
13 июня в 09:30
19 июня в 10:00
395 за всё до 4 чел.
Искусство модернизма в галерее Альбертина
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Искусство модернизма в галерее Альбертина
Если творчество Моне, Ренуара, Малевича или Пикассо вам нравится, но вы не понимаете почему, эта экскурсия для вас. Разберёмся в концепциях модернизма
Начало: У входа в музей
13 июня в 10:00
17 июня в 13:30
280 за всё до 4 чел.
Музей Леопольда: Климт, Шиле и Венский сецессион
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Музей Леопольда в Вене: Климт, Шиле и эпоха сецессиона
Исследуйте тайны венского сецессиона в компании Климта и Шиле на уникальной экскурсии по музею Леопольда
Начало: У вход в Музей Леопольда
13 июня в 10:30
17 июня в 13:00
280 за всё до 4 чел.
Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств
Тур по всем коллекциям с фокусом на красоту и её изменчивые стандарты
Начало: У входа в музей
13 июня в 10:30
19 июня в 10:00
от 295 за всё до 6 чел.
Детская экскурсия по Музею истории искусств в Вене
скидка
5%
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Увлекательная детская экскурсия по Музею истории искусств
Погрузитесь в мир искусства с вашим ребенком! Интерактивная экскурсия в Музее истории искусств Вены - это весело и познавательно
Начало: Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
160152 за всё до 6 чел.
Шедевры Бельведера - на активной экскурсии для детей и родителей
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Шедевры Бельведера: увлекательная экскурсия для всей семьи в Вене
Познавательное приключение по галерее Бельведера с музейным педагогом ждет вас и ваших детей. Искусство станет ближе и понятнее
Начало: у входа в Дворец Бельведер
13 июня в 09:30
19 июня в 10:00
200 за всё до 4 чел.
Золотая вакханалия Густава Климта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Золотая вакханалия Густава Климта
Раскрыть интригующие истории картин и секрет популярности «Поцелуя» в залах дворца Бельведер
Начало: У касс галереи Верхний Бельведер
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
170 за всё до 5 чел.
Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Зигмунда Фрейда, посетив его дом-музей в Вене. Узнайте о жизни и работе великого психоаналитика, прогуляйтесь по историческому 9 району
Начало: В 9 районе Вены
13 июня в 09:30
20 июня в 09:30
150 за всё до 10 чел.
Климт и Босх: погружение в идеальное искусство
Индивидуальная
2 часа
Климт и Босх: погружение в идеальное искусство
Жизнь и эпохи художников, их центральные работы, поиск смыслов, новые грани в искусстве - и катарсис
Начало: У здания Академии
13 июня в 10:00
19 июня в 10:30
240 за всё до 4 чел.
Венский стрит-арт
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия Венский стрит-арт: мир граффити в сердце Австрии
Погрузитесь в атмосферу уличного искусства Вены, открывая творения мировых и местных художников
Начало: У станции метро Hauptbahnhof
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
160 за всё до 10 чел.
Современное искусство в Вене
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в Вене: Современное искусство, музеи и выставки
Исследуйте уникальное современное искусство Вены с персональным гидом, посетив знаковые музеи и выставочные залы
Начало: В районе музея Бельведер 21
13 июня в 11:00
19 июня в 11:30
420 за всё до 4 чел.
Мистическая экскурсия-квест в Музее истории искусств
Квест
2.5 часа
Мистическая экскурсия-квест в Музее истории искусств Вены
Приглашаем в увлекательное путешествие по музею, где каждый экспонат скрывает загадку. Станьте исследователем мира мистики и искусства
Начало: В Музее истории искусств
13 июня в 10:30
19 июня в 10:00
от 295 за всё до 6 чел.
Императорский гламур: секреты Бренда и Власти
Индивидуальная
2 часа
Императорский гламур: секреты Бренда и Власти
Отправиться за историческими, религиозными и социальными инсайтами в сокровищницу Хофбурга
Начало: У входа в сокровищницу
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
160 за всё до 6 чел.
Рой Лихтенштейн в Альбертине
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Рой Лихтенштейн в Альбертине
Отметить столетие художника на яркой выставке его работ и взглянуть на постоянную экспозицию
Начало: У входа в Альбертину
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
200190 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    2 июня 2024
    Музей Хайди Хортен: искусство на миллиард
    Очень рекомендуем идти с гидом в частную галлерею Хайди Хортен. Без Натальи обзор занял бы четверть часа и оставил бы смутное представление обо всем проекте. Нам понравилось. Было интересно узнать много нового о современных художниках.
  • N
    Natalija
    8 мая 2024
    Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене
    5 реальных экспонатов музея дополнились замечательным рассказом. В скромных интерьерах музея можно представить атмосферу, в которой жил З. Фрейд не
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    по фотографиям, а именно благодаря Изабелле. Экскурсия прошла на одном дыхании. Глубокие познания истории и архитектуры Вены, очень приятный собеседник и просто красивая женщина(!) - Изабелла изумительный проводник в мир истории искусства и знакомства с жизнью замечательных венцев!

  • A
    Aleksei
    7 мая 2024
    В группе по Музею истории искусств
    Супер все понравилось. Подача - пулемет! Такое обилие фактов и интересных рассказов редко встречается. Даже ребенку (в сложном возрасте 17 лет) все очень понравилось. После экскурсии еще раз обходили залы переваривая или закрепляя услышанные рассказы.
  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    В группе по Музею истории искусств
    Прекрасная экскурсия, материал преподнесен в интересном формате, периодически внимание заостряет на мелких деталях, которые и остаются в памяти. Наталья очень
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    позитивный человек, с хорошим чувством юмора. Отлично знает экспозицию и спрашивает что интересует именно вас. Музей огромный! После экскурсии осталось приятное впечатление и послевкусие.

    Прекрасная экскурсия, материал преподнесен в интересном формате, периодически внимание заостряет на мелких деталях, которые и остаютсяПрекрасная экскурсия, материал преподнесен в интересном формате, периодически внимание заостряет на мелких деталях, которые и остаются
  • Н
    Наталья
    27 апреля 2024
    Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств
    Необычный и интересный способ поговорить об искусстве! Умно, изящно, кое-где с огоньком. Юле удалось вовлечь в дискуссию экскурсанта, который даже не планировал погружаться в тему. Спасибо!
    Необычный и интересный способ поговорить об искусстве! Умно, изящно, кое-где с огоньком. Юле удалось вовлечь вНеобычный и интересный способ поговорить об искусстве! Умно, изящно, кое-где с огоньком. Юле удалось вовлечь в
  • Я
    Яна
    23 апреля 2024
    В группе по Галерее Бельведер
    Очень интересное погружение в историю искусства, спасибо!
  • Е
    Елена
    5 апреля 2024
    В группе по Галерее Бельведер
    Замечательный гид. Нам просто очень повезло. Огромное спасибо.
  • М
    Максим
    2 апреля 2024
    Критический тур по must-see объектам венского Музея истории искусств
    Юлия - потрясающий профессионал своего дела, которая изменила наше представление о том, почему тот или иной экспонат оказывается в музеи
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    и становится известным, популярным. За 3 часа Юлия смогла показать нам не только уникальные экспонаты музея, но и дать очень важные системные знания, которые полезны при посещении любого музея в мире. Это лучшая экскурсия за все время наших многочисленных путешествий.

  • А
    Анна
    29 марта 2024
    В группе по Галерее Бельведер
    От экскурсии остались очень приятные впечатления. Наталья очень позитивная, энергичная и веселая девушка. Материал экскурсии доступный, рассказ не был отягощен
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    датами и сложными для понимания определениями и в тоже время было много интересных фактов не только из жизни художников, но и об Австрии начала 20 в. На экскурсии были с мужем вдвоем, он любит музеи, но не живопись и ему тоже понравилось 😊. поэтому могу порекомендовать - смело ведите мужей и детей навстречу с искусством в сопровождении Натальи.

  • K
    Katerina
    11 марта 2024
    Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
    Юлия очень грамотная, специалист своего дела. Время пролетело незаметно, всё было очень увлекательно, познавательно. Спасибо огромное!! Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Искусство»

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  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
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Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
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