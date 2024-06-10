В венской Альбертине — грандиозное событие! Празднуем 100 лет со дня рождения важного представителя американского поп-арта — Роя Лихтенштейна. Его плакатные полотна с растровыми точками входят во все учебники истории искусства. А ведь ещё недавно они считались образцами пошлости. Картины для выставки предоставили более 30 музеев мира — мы постараемся увидеть всё!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Экскурсия состоит из двух частей.
Первый час мы будем знакомиться с временной выставкой, посвящённой яркому творчеству Роя Лихтенштейна. Детально поговорим о его сочных работах, вспомним забавные истории из жизни художника. Обсудим влияние Пикассо, дружбу с Энди Уорхолом и мнение, что творческий путь Лихтенштейна нельзя назвать лёгким.
Второй час посвятим постоянной экспозиции, а также углубимся в историю галереи Альбертина. Рассмотрим самые значимые экспонаты, в числе которых — полотна Пикассо, Клее, Шагала, Леже, Явлинского, Ларионова и других мастеров.
Кому подойдёт экскурсия
Всем, кто хочет подробнее познакомиться с галереей Альбертина и творчеством Роя Лихтенштейна, а также не пропустить одно из самых значимых событий в культурной жизни 2024 года.
Организационные детали
- Билеты приобретаются вами в кассах самостоятельно. Стоимость: взрослым — 18.90€, взрослым до 26 лет и пенсионерам — 14.90€, детям до 19 лет вход бесплатный.
- Гардероб — 1€
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Альбертину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Вене
Провела экскурсии для 631 туриста
Добрый день! Более 20 лет живу в Австрии, в Вене. Тяга к истории и искусству повлияли на выбор профессии — закончила курсы гидов. Я всегда в курсе событий культурной жизниЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вены
Похожие экскурсии из Вены
Индивидуальная
2.5 часа
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Тур по музею с фокусом на менталитет австрийцев, отражённый в живописи
Начало: У входа в музей
13 июня в 09:30
19 июня в 10:00
€295 за всё до 4 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Групповая экскурсия по Галерее Бельведер: встреча с мастерами искусства
Откройте мир искусства в Галерее Бельведер: Климт, Моне, Мунк ждут вас. Истории, факты и тайны шедевров
Начало: У Галереи Бельведер
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:30
€80 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Музей Хайди Хортен в Вене: путешествие через искусство
Погрузитесь в мир искусства в музее Хайди Хортен: от великих классиков до современных мастеров в самом сердце Вены
Начало: Между зданием Оперы и музеем Альбертина
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
160€136 за всё до 7 чел.