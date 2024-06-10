В венской Альбертине — грандиозное событие! Празднуем 100 лет со дня рождения важного представителя американского поп-арта — Роя Лихтенштейна. Его плакатные полотна с растровыми точками входят во все учебники истории искусства. А ведь ещё недавно они считались образцами пошлости. Картины для выставки предоставили более 30 музеев мира — мы постараемся увидеть всё!

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Экскурсия состоит из двух частей.

Первый час мы будем знакомиться с временной выставкой, посвящённой яркому творчеству Роя Лихтенштейна. Детально поговорим о его сочных работах, вспомним забавные истории из жизни художника. Обсудим влияние Пикассо, дружбу с Энди Уорхолом и мнение, что творческий путь Лихтенштейна нельзя назвать лёгким.

Второй час посвятим постоянной экспозиции, а также углубимся в историю галереи Альбертина. Рассмотрим самые значимые экспонаты, в числе которых — полотна Пикассо, Клее, Шагала, Леже, Явлинского, Ларионова и других мастеров.

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто хочет подробнее познакомиться с галереей Альбертина и творчеством Роя Лихтенштейна, а также не пропустить одно из самых значимых событий в культурной жизни 2024 года.

Организационные детали