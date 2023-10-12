Персональная прогулка с гидом по Минску

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Персональная прогулка с гидом по Минску
Персональная прогулка с гидом по Минску
Персональная прогулка с гидом по Минску
Персональная прогулка с гидом по Минску

Что вас ожидает:

  • Красный Костел
  • Ратуша
  • Площадь Свободы
  • Кафедральный собор
  • Национальный художественный музей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по минску."Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 4х человек. При размере группы более, чем 4 человека, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте.

Вы увидите Красный Костел - наиболее известный католический храм Минска, погуляете по историческому Верхнему городу и пройдете рядом с резиденцией Президента Республики Беларусь. Ворота Города, Ратуша, площадь Свободы, Кафедральный собор, улицы Зыбицкая и Карла Маркса, Национальный художественный музей – этот список можно продолжать бесконечно. Вы познакомитесь с уникальной архитектурой Минска, сочетающей в себе европейские и советские черты, и, без сомнения, влюбитесь в этот город!

Мы раскроем удивительные секреты этого ни на что не похожего города, расскажем о белорусской кухне и порекомендуем заведения, где можно ее попробовать, обсудим историю города, который был полностью разрушен во время Великой Отечественной Войны, поговорим о буме IT индустрии и знаменитых WorldofTanks, Viber и MSQRD, который купила социальная сеть Facebook, и, конечно, о многом другом. Нам интересно познакомить вас с настоящим "нетуристическим" Минском и увлечь его современной жизнью. К тому же наша экскурсия по Минску— это своего рода путеводитель, который дает отличную ориентацию в городе. Зачастую участники повторяют пройденный маршрут самостоятельно на следующий день, чтобы уделить больше внимания понравившимся местам.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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