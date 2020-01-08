Мистический Таллин (Истории Красного монаха)

Пешеходная

5
11 отзывов
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Не рекомендуется детям младше 10 лет!
Мистический Таллин (Истории Красного монаха)
Мистический Таллин (Истории Красного монаха)
Мистический Таллин (Истории Красного монаха)
Мистический Таллин (Истории Красного монаха)

Что вас ожидает 🤩

  • Нижний купеческий город
  • Верхний рыцарский город
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Таллин хранит множество разных необычных историй и легенд, которые Вы узнаете во время этой прогулки по вечернему городу в сопровождении Красного монаха.

Вместе с монахом вы пройдете по улицам Нижнего купеческого и Верхнего рыцарского города. Красный монах покажет, где обитают приведения, и расскажет, кем эти приведения были при жизни. Расскажет Красный монах и про палача, про позорные столбы, про водяного, про смертные казни, про таллиннского Донжуана, а если посчастливится, то мы встретим призрак рыцаря, не нашедшего покоя после смерти….

Средневековый флер, старинные городские легенды, древние стены, узкие улицы – все настоящее. Большинство историй – тоже! Не все истории будут смешными, но будут интересными и точно запомнятся надолго.

Не рекомендуется детям младше 8 лет!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 20:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
1
3
2
1
В
8 янв 2020
От экскурсии осталась в полном в восторге. Было интересно. Монах держал все это время в напряжении и экскурсия прошла на одном дыхании. И очень запомнилась. Советую к посещению.
Н
15 сен 2019
Отличная экскурсия, интересная подача, оригинально и увлекательно!
А
26 авг 2019
Экскурсия очень интересная и атмосферная. Гид просто душка, сохраняет образ монаха до конца. Всем рекомендую посетить, лучше в полнолуние, больше жути.
A
26 авг 2019
Все очень понравилось. Константин был великолепен
И
17 июня 2019
Очень познавательная и необычная экскурсия.
И
30 мая 2019
Очень понравилось. Самые лучшие гиды у тез тура. 10 из 10!
Ю
8 мая 2019
В целом все понравилось, но вместо заявленной двухчасовой экскурсии получили 1,5 часовую, ожидала большего.
Л
9 янв 2019
Все прошло на отлично! Был сильный ветер и монах пришел без факела, но все и без факела было волшебно. Спасибо монаху за интересный рассказ о Таллинне и его легендах.
Л
29 окт 2018
Большое спасибо "монаху" Альбрехту. Очень необычная экскурсия. Советую всем-за 1,5 часа услышите много легенд и исторических фактов. На следующий день опять прошлась по тем местам, где были поздно вечером. На экскурсии была одна, но на рассказе гида это не отразилось, все показал и рассказал. Еще раз спасибо.
М
11 июня 2018
Очень интересный рассказ. Экскурсовод ответил на множество вопросов и было время для фото.
I
27 июня 2017
Фантастическая, необычная, познавательная экскурсия! Время пролетело на одном дыхании! Повествование монаха (экскурсовода) накладывается на исторические виды города оставляя непередаваемые ощущения и воспоминания. Всем рекомендуем! Красному монаху огромнейшая благодарность!!!

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