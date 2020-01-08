Таллин хранит множество разных необычных историй и легенд, которые Вы узнаете во время этой прогулки по вечернему городу в сопровождении Красного монаха.

Вместе с монахом вы пройдете по улицам Нижнего купеческого и Верхнего рыцарского города. Красный монах покажет, где обитают приведения, и расскажет, кем эти приведения были при жизни. Расскажет Красный монах и про палача, про позорные столбы, про водяного, про смертные казни, про таллиннского Донжуана, а если посчастливится, то мы встретим призрак рыцаря, не нашедшего покоя после смерти….

Средневековый флер, старинные городские легенды, древние стены, узкие улицы – все настоящее. Большинство историй – тоже! Не все истории будут смешными, но будут интересными и точно запомнятся надолго.

Не рекомендуется детям младше 8 лет!