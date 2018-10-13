1 отзыв оставили туристы

Прогулка начинается в Олимпийской деревне. Мы насладимся панорамой Старого Города — вы увидите 7 шпилей, сказочно вырастающий над уровнем моря 🌊, и узнаете, почему вид на Старый Город 🏙️ именуют «видом на банку с кильками».
Далее пройдем вокруг больших круизных лайнеров, увидим самый старый пригород Таллина и военную-морскую крепость Первой Мировой войны, военные корабли, батарейную тюрьму и бывший ангар для гидросамолетов, превращенный в музей 🖼. Рекомендую остановку и прогулку 👣 по променаду.
Затем мы вернемся на базу.
Организационные детали
Маршрут прогулки может измениться и целиком зависит от ваших пожеланий. Альтернативой является проезд на острова Эстонии Аэгна и Наайссар, где можно не только приятно провести время на пляже, но и совершить экскурсию ⛳ по военным объектам Первой Мировой Войны.
В стоимость включено: трансфер до пристани и обратно в центр города, опытный капитан и гид.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Роман, я дипломированный гид по Таллину и необъятной Эстонии. Я историк по образованию и большой ценитель моего города. Буду рад с любовью и гордостью вам его показать. Таллин это культурный феномен. В нем сочетаются несочетаемые вещи. Таллин приглашает вас погулять по средневековым улочкам Старого Города, по романтическим паркам и набережным, а потом принять солнечные ванны на городском пляже. А моя задача как гида еще сильнее укрепить ваши впечатления. Имею лицензии в основные музеи, что позволит нам проникнуть в самые потаенные уголки города. Моя программа разнообразная: предлагаю экскурсии по Старому Городу, костюмированные экскурсии по ночному городу, вылазки за город на водопады и усадьбы, туры на острова, морские экскурсии, экскурсии по музеям, дегустации напитков для взрослых. Я начитанный, коммуникабельный, находчивый, с чувством юмора, легкий на подъем. Добро пожаловать в Таллин! Вам понравится, иначе быть не может!