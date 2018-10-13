1 отзыв оставили туристы

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Морская прогулка по Таллину

Открыть красоты Таллина с нового ракурса в увлекательном туре на катере с опытным капитаном

5
1 отзыв
Роман
Роман – Гид из Таллина
Таллин — город 🏙️ разносторонний.

Он может привлечь даже самых искушенных ценителей красоты.

Его красота кроется в средневековых улочках Старого Города, готических домах и флюгерах на них, в монументальности современной архитектуры хай-тек, в романтической набережной Пирита.

Насладиться всеми этими достопримечательностями 🏛️ за раз можно, совершив морской тур на катере.

Вы рассмотрите красоты города с неожиданного ракурса и полюбите его за новые виды!
Задать вопросОбычно отвечает за 17 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • €270 за экскурсию

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Морская прогулка по Таллину
Морская прогулка по Таллину

Программа

  • Прогулка начинается в Олимпийской деревне. Мы насладимся панорамой Старого Города — вы увидите 7 шпилей, сказочно вырастающий над уровнем моря 🌊, и узнаете, почему вид на Старый Город 🏙️ именуют «видом на банку с кильками».
  • Далее пройдем вокруг больших круизных лайнеров, увидим самый старый пригород Таллина и военную-морскую крепость Первой Мировой войны, военные корабли, батарейную тюрьму и бывший ангар для гидросамолетов, превращенный в музей 🖼. Рекомендую остановку и прогулку 👣 по променаду.
  • Затем мы вернемся на базу.

Организационные детали

  • Маршрут прогулки может измениться и целиком зависит от ваших пожеланий. Альтернативой является проезд на острова Эстонии Аэгна и Наайссар, где можно не только приятно провести время на пляже, но и совершить экскурсию ⛳ по военным объектам Первой Мировой Войны.
  • В стоимость включено: трансфер до пристани и обратно в центр города, опытный капитан и гид.
Морская прогулка по Таллину
Морская прогулка по Таллину
Морская прогулка по Таллину
Морская прогулка по Таллину
Морская прогулка по Таллину
Морская прогулка по Таллину
Морская прогулка по Таллину
Морская прогулка по Таллину
Морская прогулка по Таллину

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Роман
Роман
Меня зовут Роман, я дипломированный гид по Таллину и необъятной Эстонии. Я историк по образованию и большой ценитель моего города. Буду рад с любовью и гордостью вам его показать. Таллин это культурный феномен. В нем сочетаются несочетаемые вещи. Таллин приглашает вас погулять по средневековым улочкам Старого Города, по романтическим паркам и набережным, а потом принять солнечные ванны на городском пляже. А моя задача как гида еще сильнее укрепить ваши впечатления. Имею лицензии в основные музеи, что позволит нам проникнуть в самые потаенные уголки города. Моя программа разнообразная: предлагаю экскурсии по Старому Городу, костюмированные экскурсии по ночному городу, вылазки за город на водопады и усадьбы, туры на острова, морские экскурсии, экскурсии по музеям, дегустации напитков для взрослых. Я начитанный, коммуникабельный, находчивый, с чувством юмора, легкий на подъем. Добро пожаловать в Таллин! Вам понравится, иначе быть не может!
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1 отзыв оставили туристы

13 октября 2018
Прекрасно, интересно!

Роман проводит ещё 6 экскурсий

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