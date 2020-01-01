GT B. проводит ещё 3 экскурсии

Не верите в чудеса? А зря! Проведите канун православного Рождества 2020 года с нами в невероятной экскурсионной поездке в замок 🏰 Раквере, где вас ждут настоящие средневековые приключения, а также чаепитие и дегустация удивительного ликера в крошечной старинной башне и величественный водопад Ягала.
Программа поездки 06. 01. 2020:
Выезд из Таллинна.
Небольшая остановка у одного из крупнейших водопадов Эстонии - Ягала.
Небольщая остановка и осмотр самого маленького замка Эстонии – башни Кийу, где будет возможность за чашкой горячего чая и домашнего пирога попробовать знаменитый яичный ликер.
Прибытие в Раквере (103 км от Таллинна). Тематическая экскурсия ⛳ по замку «Назад в средневековье», где посетителей ждут невероятные приключения: стрельба из лука, сражение на шпагах, изготовление пороха, осмотр подземелья и посещение средневековой камеры пыток.
Что входит
услуги гида
транспортное обслуживание
экскурсионная программа в крепости Раквере
билет в крепость
чаепитие и дегустация ликера в замке Кийу.
Начало
🚩 Фойе Вашей гостиницы в Таллинне
Место завершения
🏁 Ваша гостиница в Таллинне
Выберите дату для поездки
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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GT B.
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