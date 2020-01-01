GT B. проводит ещё 3 экскурсии

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"Назад в средневековье: чудеса Эстонии". Водопад Ягала - башня Кийу с чаепитием - замок Раквере

GT B.
GT B. – Гид из Таллина
"Назад в средневековье: чудеса Эстонии".

Водопад Ягала - башня Кийу с чаепитием - замок Раквере
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 👥Групповая
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €35 за человека

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"Назад в средневековье: чудеса Эстонии". Водопад Ягала - башня Кийу с чаепитием - замок Раквере
"Назад в средневековье: чудеса Эстонии". Водопад Ягала - башня Кийу с чаепитием - замок Раквере
Не верите в чудеса? А зря! Проведите канун православного Рождества 2020 года с нами в невероятной экскурсионной поездке в замок 🏰 Раквере, где вас ждут настоящие средневековые приключения, а также чаепитие и дегустация удивительного ликера в крошечной старинной башне и величественный водопад Ягала.

Программа поездки 06. 01. 2020:

  • Выезд из Таллинна.
  • Небольшая остановка у одного из крупнейших водопадов Эстонии - Ягала.
  • Небольщая остановка и осмотр самого маленького замка Эстонии – башни Кийу, где будет возможность за чашкой горячего чая и домашнего пирога попробовать знаменитый яичный ликер.
  • Прибытие в Раквере (103 км от Таллинна). Тематическая экскурсия ⛳ по замку «Назад в средневековье», где посетителей ждут невероятные приключения: стрельба из лука, сражение на шпагах, изготовление пороха, осмотр подземелья и посещение средневековой камеры пыток.
Что входит
  • услуги гида
  • транспортное обслуживание
  • экскурсионная программа в крепости Раквере
  • билет в крепость
  • чаепитие и дегустация ликера в замке Кийу.
Начало
🚩 Фойе Вашей гостиницы в Таллинне
Место завершения
🏁 Ваша гостиница в Таллинне
"Назад в средневековье: чудеса Эстонии". Водопад Ягала - башня Кийу с чаепитием - замок Раквере
"Назад в средневековье: чудеса Эстонии". Водопад Ягала - башня Кийу с чаепитием - замок Раквере

Выберите дату для поездки

  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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GT B.
GT B.
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