GT B. проводит ещё 3 экскурсии

Не верите в чудеса? А зря! Проведите канун православного Рождества 2020 года с нами в невероятной экскурсионной поездке в замок 🏰 Раквере, где вас ждут настоящие средневековые приключения, а также чаепитие и дегустация удивительного ликера в крошечной старинной башне и величественный водопад Ягала.

Программа поездки 06. 01. 2020: