Мюнхен — это город 🏙️ счастливых лиц, солнца, духовых оркестров, отменного пива и вкуснейших колбасок. Здесь всегда есть, что посмотреть: четвертый по величине колокол в мире или мощи Святой Мундиции, покровительницы незамужних женщин.
Присоединяйтесь к обзорному туру по столице Баварии и познакомьтесь поближе с так называемой «деревней миллионов»!
В хорошую погоду вы сможете полюбоваться живописной панорамой Мюнхена с крыши комфортабельного двухэтажного автобуса. Путешествуйте по знаменитому мегаполису в своем темпе и слушайте познавательные экскурсии 🧭 на 10 языках об его истории 📖 и ключевых достопримечательностях 🏛️ по городу, вы увидите дворец Нимфенбург, Олимпийский парк 🌳, Английский сад, исторический Старый город, площади Одеонсплац и Мариенплац, и многое-многое другое.
Вы можете выбрать один из 3 туров:
- Городской тур, Тур Нимфенбург - Олимпийский парк, Тур в Швабинг.
- Длительность каждого тура — 1 час.
Три маршрута с 13 остановками по городу по выгодной цене. Вы можете сойти с автобуса и сесть на другой в любом месте, где захотите!
Важная информация:
- В зависимости от выбранного варианта ваш билет 🎫 действует на протяжении 24 или 48 часов.
- Перед началом тура, пожалуйста, обменяйте ваш онлайн-ваучер в кассе местного туроператора по адресу: Luisenstraße 4 – 80335 Мюнхен.
- Тур по городу: Отправление каждые 10-20 минут с 10:00 до 16:00.
- Тур Нимфенбург-Олимпия: Отправление каждые 60 минут, с 10:00 до 16:00.
- Тур Швабинг: Отправление каждые 2 часа, с 10:00 до 16:30.
- Аудиогиды доступны на следующих языках: русскийб испанский, шведский, датский, английский, французский, немецкий, итальянский, норвежский.
- Подходит для людей на инвалидных креслах.