Мюнхен — это город 🏙️ счастливых лиц, солнца, духовых оркестров, отменного пива и вкуснейших колбасок. Здесь всегда есть, что посмотреть: четвертый по величине колокол в мире или мощи Святой Мундиции, покровительницы незамужних женщин.

Присоединяйтесь к обзорному туру по столице Баварии и познакомьтесь поближе с так называемой «деревней миллионов»!

В хорошую погоду вы сможете полюбоваться живописной панорамой Мюнхена с крыши комфортабельного двухэтажного автобуса. Путешествуйте по знаменитому мегаполису в своем темпе и слушайте познавательные экскурсии 🧭 на 10 языках об его истории 📖 и ключевых достопримечательностях 🏛️ по городу, вы увидите дворец Нимфенбург, Олимпийский парк 🌳, Английский сад, исторический Старый город, площади Одеонсплац и Мариенплац, и многое-многое другое.

Вы можете выбрать один из 3 туров:

Городской тур, Тур Нимфенбург - Олимпийский парк, Тур в Швабинг.

Длительность каждого тура — 1 час.

Три маршрута с 13 остановками по городу по выгодной цене. Вы можете сойти с автобуса и сесть на другой в любом месте, где захотите!

Важная информация: