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Автобусный тур по Мюнхену. Hop-on hop-off: билеты на 1 или 2 дня

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10 отзывов
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TicketsS – Гид из Мюнхена
Отправляйтесь на панорамный обзорный тур по Мюнхену на двухэтажном автобусе 🚌.

Полюбуйтесь на захватывающие виды города, от Олимпийского парка до дворца Нимфенбург, выходите на любых остановках, чтобы познакомиться с городом в своем собственном темпе.
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Автобусный тур по Мюнхену. Hop-on hop-off: билеты на 1 или 2 дня
Автобусный тур по Мюнхену. Hop-on hop-off: билеты на 1 или 2 дня

Что вы увидите

  • Мощи Святой Мундиции
  • Дворец Нимфенбург
  • Олимпийский парк
  • Английский сад
  • Исторический Старый город
  • Площади Одеонсплац
  • Площадь Мариенплац
  • и многое-многое другое
Мюнхен — это город 🏙️ счастливых лиц, солнца, духовых оркестров, отменного пива и вкуснейших колбасок. Здесь всегда есть, что посмотреть: четвертый по величине колокол в мире или мощи Святой Мундиции, покровительницы незамужних женщин.
Присоединяйтесь к обзорному туру по столице Баварии и познакомьтесь поближе с так называемой «деревней миллионов»!
В хорошую погоду вы сможете полюбоваться живописной панорамой Мюнхена с крыши комфортабельного двухэтажного автобуса. Путешествуйте по знаменитому мегаполису в своем темпе и слушайте познавательные экскурсии 🧭 на 10 языках об его истории 📖 и ключевых достопримечательностях 🏛️ по городу, вы увидите дворец Нимфенбург, Олимпийский парк 🌳, Английский сад, исторический Старый город, площади Одеонсплац и Мариенплац, и многое-многое другое.

Вы можете выбрать один из 3 туров:

  • Городской тур, Тур Нимфенбург - Олимпийский парк, Тур в Швабинг.
  • Длительность каждого тура — 1 час.
Три маршрута с 13 остановками по городу по выгодной цене. Вы можете сойти с автобуса и сесть на другой в любом месте, где захотите!

Важная информация:

  • В зависимости от выбранного варианта ваш билет 🎫 действует на протяжении 24 или 48 часов.
  • Перед началом тура, пожалуйста, обменяйте ваш онлайн-ваучер в кассе местного туроператора по адресу: Luisenstraße 4 – 80335 Мюнхен.
  • Тур по городу: Отправление каждые 10-20 минут с 10:00 до 16:00.
  • Тур Нимфенбург-Олимпия: Отправление каждые 60 минут, с 10:00 до 16:00.
  • Тур Швабинг: Отправление каждые 2 часа, с 10:00 до 16:30.
  • Аудиогиды доступны на следующих языках: русскийб испанский, шведский, датский, английский, французский, немецкий, итальянский, норвежский.
  • Подходит для людей на инвалидных креслах.
Что входит
  • Билет на автобус на 24 или 48 часов
  • Аудио гид на 9 языках
Что не входит
  • Проезд до места сбора
  • Личные расходы (вода, сувениры и др. )
Начало
🚩 Prielmayerstraße 1, 80335 München, Германия
Место завершения
🏁 По Вашему желанию
Автобусный тур по Мюнхену. Hop-on hop-off: билеты на 1 или 2 дня
Автобусный тур по Мюнхену. Hop-on hop-off: билеты на 1 или 2 дня
Автобусный тур по Мюнхену. Hop-on hop-off: билеты на 1 или 2 дня
Автобусный тур по Мюнхену. Hop-on hop-off: билеты на 1 или 2 дня

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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10 отзывов оставили туристы

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