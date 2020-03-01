Александр проводит ещё 1 экскурсию

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Изучить всю столицу Баварии и открыть сотню любопытных фактов о ней на авто-пешеходной экскурсии

Александр
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Александр – ваш гид
Это экскурсия для тех, у кого мало времени в Мюнхене, или для тех, кто хочет увидеть самое-самое сразу.

За 3 часа вы на комфортабельном мерседесе проедете вокруг города и пешком исследуете старинные улочки.

Маршрут охватит комплекс BMW, дворец Нимфенбург, легендарные площади, соборы и пивоварню.

А я наполню встречу нескучными рассказами о столице Баварии.
195 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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Большое путешествие по Мюнхену
Большое путешествие по Мюнхену

Что вас ожидает

Город по кругу — на автомобиле
Сначала отправимся в Нимфенбург, летнюю резиденцию баварских правителей Виттельсбахов: у нас будет 20 минут на прогулку по живописному парку у дворца. После я провезу вас мимо комплекса BMW и Олимпийского парка, по помпезной улице Людвига и дорогому проспекту Максимилианштрассе. В центре Мюнхена вы узнаете о памятнике «Ангел мира» над рекой Изар; увидите дом, где жил Гитлер, Парламент Баварии и Королевскую площадь, где греческая архитектура соседствует со зданиями нацистского прошлого.

Шедевры архитектуры и узкие улочки — пешком
Наша прогулка охватит все must-see места Мюнхена, и на их фоне у вас сложится понятная и красочная картина города вчера и сегодня. Вот лишь часть программы:

  • Площадь Одеонсплац с Залом баварских полководцев. Почему здесь установлены памятники людям, один из которых не был баварцем, но был полководцем, а второй — наоборот? Я расскажу об этом, а также о том, как горожане называют двух мраморных львов и почему невинное место носит имя «переулок труса». Вспомним и о «Пивном путче» 1923 года.
  • Королевский сад, Мюнхенская резиденция и площадь короля Макса Йозефа, сидящего на троне перед своим творением — Национальным театром оперы и балета Баварии.
  • Старый двор, первая резиденция Виттельсбахов. Здесь вы услышите, почему Мюнхен так называется, чем основатель города разозлил архиепископа и как один император чуть не погиб из-за обезьянки.
  • Пивоварня Хофбройхаус, сердце пивной Баварии. Отсюда пара минут до «настоящего» сердца Мюнхена — площади Мариенплац со Старой и Новой Ратушами. О своих тайнах расскажет и Старина Петр (готическая церковь).
  • Фрауэнкирхе — церковь Богоматери с бирюзовыми куполами. Вы найдете след Сатаны у ее входа и заглянете в соседнюю церковь Михаила, шедевр Ренессанса. А последней точкой маршрута станут Карловы ворота.

Узнать и полюбить Мюнхен
О городе я расскажу легко, понятно и с юмором. Поделюсь не только знаниями о биографии Мюнхена, но и наблюдениями за его современной жизнью. А еще дам полезные советы от местного: где оценить баварскую кухню и пиво, как доехать до замков и куда еще заглянуть в городе.

Организационные детали

  • Первая часть экскурсии пройдет на автомобиле Mercedes E 220, вторая часть — пешеходная
  • Обязательных дополнительных расходов нет
Большое путешествие по Мюнхену
Большое путешествие по Мюнхену
Большое путешествие по Мюнхену
Большое путешествие по Мюнхену
Большое путешествие по Мюнхену
Большое путешествие по Мюнхену
Большое путешествие по Мюнхену
Большое путешествие по Мюнхену
Большое путешествие по Мюнхену
Большое путешествие по Мюнхену
Большое путешествие по Мюнхену
Большое путешествие по Мюнхену
Большое путешествие по Мюнхену

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Дорогие гости Мюнхена и Баварии, меня зовут Александр, я журналист, фотограф и видеооператор, а также лицензированный гид-экскурсовод по Мюнхену и Баварии. Я с радостью открою вам историю и культуру, покажу памятники и достопримечательности, музеи и парки, дворцы и соборы, посоветую места отдыха и шопинга столицы Баварии Мюнхена. Нескучно и познавательно я провожу обзорные и тематические, групповые и индивидуальные, автомобильные и пешеходные экскурсии по Мюнхену.
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Александр проводит ещё 1 экскурсию

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