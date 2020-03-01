Александр проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Город по кругу — на автомобиле

Сначала отправимся в Нимфенбург, летнюю резиденцию баварских правителей Виттельсбахов: у нас будет 20 минут на прогулку по живописному парку у дворца. После я провезу вас мимо комплекса BMW и Олимпийского парка, по помпезной улице Людвига и дорогому проспекту Максимилианштрассе. В центре Мюнхена вы узнаете о памятнике «Ангел мира» над рекой Изар; увидите дом, где жил Гитлер, Парламент Баварии и Королевскую площадь, где греческая архитектура соседствует со зданиями нацистского прошлого.

Шедевры архитектуры и узкие улочки — пешком

Наша прогулка охватит все must-see места Мюнхена, и на их фоне у вас сложится понятная и красочная картина города вчера и сегодня. Вот лишь часть программы:

Площадь Одеонсплац с Залом баварских полководцев. Почему здесь установлены памятники людям, один из которых не был баварцем, но был полководцем, а второй — наоборот? Я расскажу об этом, а также о том, как горожане называют двух мраморных львов и почему невинное место носит имя «переулок труса». Вспомним и о «Пивном путче» 1923 года.

с Залом баварских полководцев. Почему здесь установлены памятники людям, один из которых не был баварцем, но был полководцем, а второй — наоборот? Я расскажу об этом, а также о том, как горожане называют двух мраморных львов и почему невинное место носит имя «переулок труса». Вспомним и о «Пивном путче» 1923 года. Королевский сад , Мюнхенская резиденция и площадь короля Макса Йозефа, сидящего на троне перед своим творением — Национальным театром оперы и балета Баварии.

, Мюнхенская резиденция и площадь короля Макса Йозефа, сидящего на троне перед своим творением — Национальным театром оперы и балета Баварии. Старый двор, первая резиденция Виттельсбахов . Здесь вы услышите, почему Мюнхен так называется, чем основатель города разозлил архиепископа и как один император чуть не погиб из-за обезьянки.

. Здесь вы услышите, почему Мюнхен так называется, чем основатель города разозлил архиепископа и как один император чуть не погиб из-за обезьянки. Пивоварня Хофбройхаус , сердце пивной Баварии. Отсюда пара минут до «настоящего» сердца Мюнхена — площади Мариенплац со Старой и Новой Ратушами. О своих тайнах расскажет и Старина Петр (готическая церковь).

, сердце пивной Баварии. Отсюда пара минут до «настоящего» сердца Мюнхена — со Старой и Новой Ратушами. О своих тайнах расскажет и Старина Петр (готическая церковь). Фрауэнкирхе — церковь Богоматери с бирюзовыми куполами. Вы найдете след Сатаны у ее входа и заглянете в соседнюю церковь Михаила, шедевр Ренессанса. А последней точкой маршрута станут Карловы ворота.

Узнать и полюбить Мюнхен

О городе я расскажу легко, понятно и с юмором. Поделюсь не только знаниями о биографии Мюнхена, но и наблюдениями за его современной жизнью. А еще дам полезные советы от местного: где оценить баварскую кухню и пиво, как доехать до замков и куда еще заглянуть в городе.