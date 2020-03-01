Обзорные экскурсии в Мюнхене

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Познакомиться с колоритной столицей Баварии и получить на память профессиональные снимки

Лариса
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Лариса – ваш гид
Бавария — красивая и богатая традициями земля.

Гуляя по её столице, уютному Мюнхену, вы рассмотрите величественные памятники старины, насладитесь размеренной местной жизнью и услышите о баварских традициях.

А я запечатлею на камеру ваши эмоции от знакомства с городом!
€180
144 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Мариенплац
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Фотопрогулка по Мюнхену
Фотопрогулка по Мюнхену

Что вас ожидает

Мюнхен вчера и сегодня
На главной площади Мариенплатц вы увидите Старую и Новую Ратуши, услышите городские легенды и, если повезет, посмотрите музыкальное представление. Следом заглянете на рынок Виктуалиенмаркт и насладитесь фантастическим видом на город с храма Святого Петра. Кроме того, я покажу Старый двор, площади Макс-Йозеф и Одеонсплатц, живописный парк и Придворную пивоварню, где вы сможете осмыслить увиденное за кружкой вкуснейшего баварского пива.

Мюнхен изнутри
Я с удовольствием расскажу о жизни в Баварии и поделюсь интересными фактами о городе. Например, вы узнаете, как изобразил «лестницу возрастов» молодой архитектор Новой Ратуши, чем знаменит фонтан Рыбка, как «наследил» нечистый в церкви Фрауэнкирхе и какое время показывают часы на башне Изартор. А главное — мы вместе создадим фотоисторию, которая станет прекрасным воспоминанием о вашем путешествии!

Организационные детали

  • В течение двух недель я отправлю вам 10 лучших снимков с профессиональной обработкой и все остальные фото без обработки
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Фотопрогулка по Мюнхену
Фотопрогулка по Мюнхену
Фотопрогулка по Мюнхену
Фотопрогулка по Мюнхену
Фотопрогулка по Мюнхену
Фотопрогулка по Мюнхену
Фотопрогулка по Мюнхену
Фотопрогулка по Мюнхену
Фотопрогулка по Мюнхену
Фотопрогулка по Мюнхену
Фотопрогулка по Мюнхену
Фотопрогулка по Мюнхену
Фотопрогулка по Мюнхену
Фотопрогулка по Мюнхену
Фотопрогулка по Мюнхену

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Мариенплац.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лариса
Лариса
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Лариса, я переехала в Мюнхен 4 года назад. С радостью покажу вам самые интересные места этого чудесного южногерманского города и сделаю все, чтобы он занял особое место в вашем сердце!
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Обзорные экскурсии в Мюнхене

Первый день в МюнхенеПервый день в МюнхенеПервый день в Мюнхене
30 за человека
3 часа
76 отзывов
Обзорная прогулка по историческому центру и знакомство с традициями Баварии
Если вы хотите в первый день путешествия составить целостное и яркое представление о Мюнхене, эта прогулка для вас! Вы познакомитесь с историей Мюнхена, прогуливаясь по парадной Мариенплатц и средневековым улочкам, услышите легенды собора Фрауэнкирхе, побываете в пивной Хойфбройхаус и узнаете о необычных баварских традициях. Культурные символы Мюнхена, его современные реалии и стильные уголки сложатся для вас в органичный образ, который мы исследуем шаг за шагом.
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столицеМюнхен: нескучная прогулка по баварской столицеМюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
130 за экскурсию
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139 отзывов
Все самое важное и интересное на первом свидании с городом
Для тех, кто впервые приезжает в Мюнхен, эта экскурсия — именно то, что нужно. Да и тем, кто бывал тут не раз, я обязательно покажу и расскажу что-то новенькое. Я не обещаю, что вы увидите только самое красивое и лучшее. Я хочу показать Мюнхен таким, каков он есть: великолепным и приземленным, строгим и веселым. На обзорной экскурсии со мной вы по-настоящему узнаете старинный Мюнхен и почувствуете его современный бурлящий дух!
Ежедневная прогулка по МюнхенуЕжедневная прогулка по МюнхенуЕжедневная прогулка по Мюнхену
20 за человека
2 часа
145 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Эта дружеская обзорная прогулка создана для тех, кто хочет в первый день путешествия познакомиться с историей Мюнхена, научиться ориентироваться в городе и взглянуть на него глазами местного жителя. Мы проведем вас по знаменитым достопримечательностям баварской столицы, расскажем о традициях местного пивоварения, посоветуем лучшие ресторанчики и места для шоппинга. Наша главная наша задача – влюбить вас в Мюнхен и его потрясающий колорит!
Первое знакомство с МюнхеномПервое знакомство с МюнхеномПервое знакомство с Мюнхеном
100 за экскурсию
2 часа
11 отзывов
Узнать историю города и увидеть его главные достопримечательности
Если вы впервые в Мюнхене, то двухчасовая насыщенная ознакомительная экскурсия — идеальный вариант. Во время прогулки по старому городу вы познакомитесь с историей столицы Баварии, окунетесь в таинственную средневековую атмосферу и посмотрите на Мюнхен глазами местного жителя. Я расскажу о традициях, обычаях и образе жизни баварцев, а в конце экскурсии порекомендую хорошие рестораны и с большим удовольствием отвечу на все ваши вопросы.
Тайны и шарм МюнхенаТайны и шарм МюнхенаТайны и шарм Мюнхена
130 за экскурсию
2 часа
16 отзывов
Увидеть «визитные карточки» города и познакомиться с его легендами
Я проведу вас по улицам и переулкам Старого города и раскрою самые интересные факты из многовековой истории баварской столицы. Вы узнаете, как Мюнхен стал Афинами на Изаре, что скрывается за фасадами великолепных дворцов и каковы традиции национальной кухни и пивоварения. Я покажу все главные достопримечательности и расскажу, как и чем живут современные мюнхенцы.
Путешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по МюнхенуПутешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по МюнхенуПутешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену
150 за экскурсию
3 часа
16 отзывов
История и легенды города на прогулке по его самым знаковым и самым необычным местам
Вы устали от стандартных пешеходных обзорных экскурсий и хотите посмотреть весь Мюнхен за 4 часа? Давайте отправимся в маленькое путешествие во времени, и я покажу вам мой любимый Мюнхен нескучно и увлекательно!

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