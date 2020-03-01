Обзорные экскурсии в Мюнхене

Что вас ожидает

Мюнхен вчера и сегодня

На главной площади Мариенплатц вы увидите Старую и Новую Ратуши, услышите городские легенды и, если повезет, посмотрите музыкальное представление. Следом заглянете на рынок Виктуалиенмаркт и насладитесь фантастическим видом на город с храма Святого Петра. Кроме того, я покажу Старый двор, площади Макс-Йозеф и Одеонсплатц, живописный парк и Придворную пивоварню, где вы сможете осмыслить увиденное за кружкой вкуснейшего баварского пива.

Мюнхен изнутри

Я с удовольствием расскажу о жизни в Баварии и поделюсь интересными фактами о городе. Например, вы узнаете, как изобразил «лестницу возрастов» молодой архитектор Новой Ратуши, чем знаменит фонтан Рыбка, как «наследил» нечистый в церкви Фрауэнкирхе и какое время показывают часы на башне Изартор. А главное — мы вместе создадим фотоисторию, которая станет прекрасным воспоминанием о вашем путешествии!