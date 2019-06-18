Индивидуальная экскурсия по Мюнхену

5
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Мюнхену
Индивидуальная экскурсия по Мюнхену
Индивидуальная экскурсия по Мюнхену
Индивидуальная экскурсия по Мюнхену
Индивидуальная экскурсия по Мюнхену
Индивидуальная экскурсия по Мюнхену
Индивидуальная экскурсия по Мюнхену
Индивидуальная экскурсия по Мюнхену

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Мариенплатц
  • Новая Ратуша
  • Собор Фрауэнкирхе
  • Церковь Михаэльскирхе
  • Ресторан Августинерброй
  • Ворота Карлстор
  • Гражданский зал
  • Площадь Одеон
  • Площадь Макса Йозефа
  • Хофбройхауз
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Выбирая индивидуальную экскурсию, вы получите рассказ в виде живой беседы, диалога только с вами. Вы можете задержаться у любого интересующего Вас объекта экскурсии, поменять маршрут.

Экскурсия начнётся на главной площади Мюнхена- Мариенплац, которая в течении столетий выполняла функции рыночной площади Мюнхена. Главным архитектурным акцентом площади Мариенплац является Новая Ратуша, мы знакомимся с богатым внутренним и внешним убранством здания, посещаем один из внутренних двориков.

Затем направляемся в Фрауэнкирхе - главный кафедральный собор Мюнхена, посещаем собор, вспоминаем сказки, легенды, подчёркиваем особенность и своеобразие внутреннего убранства Фрауенкирхе. Затем на макете Мюнхена вспоминаем историю города, особенности средневекового города, значение Мюнхена как столицы баварского герцогства, курфюршества и королевства Баварии. Затем мы направляемся к пешеходной улице Мюнхена, одной из первых подобных в Европе, останавливаемся у входа в музей охоты и рыболовства, а также посещаем церковь Михаэльскирхе, которая является одним из самых ярких примеров эпохи Возрождения в Баварии.

Мы заглянем во внутренние залы и живописный дворик ресторана Августинерброй, монахи этого ордена варили пиво с 1328 года. Направляясь к входным воротам Карлстор обязательно заходим в Гражданский зал - молитвенный зал Мюнхена, чтобы показать гостям и особенный верхний зал, богато украшенный лепниной в 18 веке.

На площади Одеон знакомимся с достопримечательностями этой площади, а затем заглядываем в придворный сад Резиденции, во внутренние дворики Резиденции.

После чего подходим к месту столкновения баварской полиции и сподвижников Адольфа Гитлера, вошедшего в истории как пивной путч. Ярким акцентом экскурсии станет знакомство с площадью Макса Йозефа, оформленной в стиле флорентийской архитектуры и с достопримечательностями этой площади; зданиями Резиденции, Оперы, бывшей почты. Через внутренние живописные дворики выйдем на самую маленькую площадь Мюнхена - Плятцл и посетим самый большой пивной ресторан Мюнхена- Хофбройхауз.

В завершении экскурсии знакомимся с рынком Виктуалиенмаркт, посещаем церковь Старого Пётра и средневековой традицией Мюнхена - мытьем кошельков в фонтане Рыбка.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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18 июня 2019
Отлично! Три часа гуляли по центру Мюнхена, познакомились с основными достопримечательностями. Экскурсовод Анна заинтересовала своим рассказом об истории и современной жизни города. Спасибо за отличную организацию и интересный маршрут!

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