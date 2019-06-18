Выбирая индивидуальную экскурсию, вы получите рассказ в виде живой беседы, диалога только с вами. Вы можете задержаться у любого интересующего Вас объекта экскурсии, поменять маршрут.

Экскурсия начнётся на главной площади Мюнхена- Мариенплац, которая в течении столетий выполняла функции рыночной площади Мюнхена. Главным архитектурным акцентом площади Мариенплац является Новая Ратуша, мы знакомимся с богатым внутренним и внешним убранством здания, посещаем один из внутренних двориков.

Затем направляемся в Фрауэнкирхе - главный кафедральный собор Мюнхена, посещаем собор, вспоминаем сказки, легенды, подчёркиваем особенность и своеобразие внутреннего убранства Фрауенкирхе. Затем на макете Мюнхена вспоминаем историю города, особенности средневекового города, значение Мюнхена как столицы баварского герцогства, курфюршества и королевства Баварии. Затем мы направляемся к пешеходной улице Мюнхена, одной из первых подобных в Европе, останавливаемся у входа в музей охоты и рыболовства, а также посещаем церковь Михаэльскирхе, которая является одним из самых ярких примеров эпохи Возрождения в Баварии.

Мы заглянем во внутренние залы и живописный дворик ресторана Августинерброй, монахи этого ордена варили пиво с 1328 года. Направляясь к входным воротам Карлстор обязательно заходим в Гражданский зал - молитвенный зал Мюнхена, чтобы показать гостям и особенный верхний зал, богато украшенный лепниной в 18 веке.

На площади Одеон знакомимся с достопримечательностями этой площади, а затем заглядываем в придворный сад Резиденции, во внутренние дворики Резиденции.

После чего подходим к месту столкновения баварской полиции и сподвижников Адольфа Гитлера, вошедшего в истории как пивной путч. Ярким акцентом экскурсии станет знакомство с площадью Макса Йозефа, оформленной в стиле флорентийской архитектуры и с достопримечательностями этой площади; зданиями Резиденции, Оперы, бывшей почты. Через внутренние живописные дворики выйдем на самую маленькую площадь Мюнхена - Плятцл и посетим самый большой пивной ресторан Мюнхена- Хофбройхауз.

В завершении экскурсии знакомимся с рынком Виктуалиенмаркт, посещаем церковь Старого Пётра и средневековой традицией Мюнхена - мытьем кошельков в фонтане Рыбка.