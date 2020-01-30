Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW

Знакомство с историей, производством и интересными экспонатами легендарного автоконцерна

5
9 отзывов
BMW — символ стиля, качества, успеха и определенного положения в обществе.

Сотни желающих мечтают увидеть, как появляются на свет автомобили этой марки.

Концерн БМВ в Мюнхене приоткрывает завесу тайны и приглашает на экскурсии по заводу и в музеи.

Так как групповые экскурсии на русском языке по производству не проводятся, я предлагаю отправиться со мной в эксклюзивный тур и изучить подробности производственного процесса, а также познакомиться с самыми интересными экспонатами BMW в Мюнхене.
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMW

Что вас ожидает

  • Экскурсия по производству BMW проходит в цехах завода в северной части Мюнхена. Ежедневно только здесь с конвейера сходит более 900 автомобилей и до 1400 двигателей. Вы увидите почти все этапы производства: прессовочный цех, работу формовочных роботов, сварочные «многорукие» и удивительно точные аппараты — и все это в динамике, словно сложный танец ультрасовременных эргономичных роботов! В цехах сборки вам покажут воссоединение кузова и трансмиссии, выверенное до миллиметра. В цехе окраски вы узнаете, какие секреты, химические и физические процессы используются технологами BMW. Увидите, как проверяется качество на каждом этапе производства, и услышите о соблюдении законов защиты природы автогигантом BMW. Вы увидите сплоченную работу людей и машин — производителей символа качества для автодорог Германии и всего мира.
  • Экскурсия по Миру BMW продемонстрирует современный этап развития автоконцерна. На интерактивной экспозиции МИРА BMW представлены все актуальные модели, начиная от мотоциклов, Mini и заканчивая Rolls-Royce. Можно забраться внутрь салона, заглянуть под капот автомобиля, а еще узнать много интересного о технических характеристиках. Мы также увидим площадку выдачи новеньких авто их счастливым обладателям, и я расскажу о помпезной драматургии процесса их получения.
  • Музей BMW — независимая экспозиция на площади более 5000 кв. м. в увлекательной форме повествует об истории автопредприятия: от производства авиамоторных двигателей до производства автомобилей. Там представлено около 125 наиболее ценных и привлекательных моделей авто, мотоциклов и двигателей бренда. Музей BMW можно посетить самостоятельно или же заказать туда отдельную экскурсию.

Организационные детали

  • Из-за большой популярности экскурсии на производство бронируются за несколько недель до посещения
  • В стоимость входит бронирование экскурсии на определенную дату и услуги русскоязычного гида-сопровождающего
  • Отдельно оплачивается проведение экскурсии заводу BMW: 240€ вне зависимости от количества экскурсантов

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе BMW WELT
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Ирена
Ирена
Приглашаю любознательных путешественников на нескучные экскурсии по Мюнхену, Нюрнбергу, в баварские замки и окрестности, а также в австрийский Зальцбург! Я лицензированный гид, проживаю в Европе более 10 лет, мои родственники и друзья — коренные немцы, чехи, швейцарцы. Все экскурсии провожу лично я и гиды моей команды! На сайте почти 300 отзывов о нас! Надеюсь, и вам понравится. Мы рассказываем о сложном просто, а о серьезном забавно, обходясь без обилия дат, имен и витиеватых описаний. Все важные факты, временные вехи и основные достопримечательности ни в коем случае не ускользнут от вашего внимания. Мы — профессионалы, а не любители. Нетривиально и эмоционально говорим об истории, современной жизни, гастрономии и искусстве!
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9 реальных отзывов от туристов

А
30 янв 2020
20, 01 Посещал данную экскурсию. Хочу сказать огромное спасибо Александру за то что дождался меня и провел увлекательный экскурс по истории БМВ. Сам завод оставил мощнее впечатление конструкторской и инженерной идеи. Спасибо так же и за подсказки по городу. Очень рекомендую поситить все что связанно с данным машиностроением.
В
27 июля 2019
Наш гид Александр очень интересно провёл экскурсию, несмотря на то, что формально он был просто переводчиком сотрудницы завода. Очень понравилось всем, в том числе детям, которые умудрились запомнить почти все, что им рассказывали.
Большое спасибо за интересно проведённое время.
Е
4 ноя 2018
Замечательная экскурсия на завод БМВ с гидом Иреной! Интересный и увлекательный рассказ о концерне, его истории, современном этапе. Очень познавательно и зрелищно! Можно задавать вопросы гиду от завода. После экскурсии еще час бродили между машинами на выставке (мини купер, БМВ, роллс-ройсы) во всех машинах и на мотоциклах можно свободно находиться (сидеть, трогать, открывать и т. д.), спрашивать о них консультантов, фотографироваться! Нам очень понравилось! Рекомендуем экскурсию и гида Ирену! Она всегда была с нами на связи, до экскурсии напомнила о времени и месте встречи. Огромное спасибо!
Ю
11 мая 2018
Были с сыном 12 лет на экскурсии по заводу БМВ. Экскурсия организована замечательно. Т. к. до завода мы добирались на машине, то по дороге Александр нам рассказывал об истории БМВ и не только. Большое спасибо также Алексею. Т. к. экскурсия вместе с дорогой достаточно длительная, то комфорт и взаимопонимание это немаловажно. Сыну было очень интересно. Еще раз большое спасибо за такую прекрасно организованную экскурсию и комфортную поездку в компании таких приятных и эрудированных людей.
Лариса
10 мар 2018
Прекрасно провели время вместе с гидом Юрием. Замечательный рассказчик -всем рекомендую. Рассказывал помимо темы Экскурсии много интересных исторических вещей, связанных с Германией.
N
11 авг 2017
Экскурсия очень понравилась! Вёл экскурсию Юрий. Муж поклонник BMW, поэтому хотел узнать как можно больше про сам концерн и о производстве машин, но экскурсовод рассказал даже больше, чем мы ожидали! Много интересных фактов о Баварии, о традициях, о жизни немцев, все наши вопросы получили развёрнутые ответы, так что видно, что Юрий очень погружён в материал и все время ее актуализирует. Очень рекомендую этого гида!
S
10 мая 2017
Прекрасная экскурсия, замечательный интересный и любознательныйчеловек Александр, походили с ним как с добрым знакомым. Рассказал обо всех интересных моментах. Мой муж занимается автомобилями и ему было очень интересно.
А
28 июня 2016
Здравствуйте! Прекрасная работа гида Ирены, очень прекрасный перевод во время экскурсии, плюс приятное общение, оставило только массу положительных имоций! Так же огромное спасибо гиду от завода БМВ, Тому, все было информативно, ответы на любые вопросы. Улыбки и хорошее настроение, профессионализм, наших сопровождающих, оставило огромное удовольствие, от данной экскурсии, 5+++. Очень рекомендуем для выбора различных экскурсий Ирену. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
С
22 апр 2016
Экскурсию вел экскурсовод Юрий. Юрий отлично подал информацию. Рассказал все и даже больше. У нас было время для свободного посещения города. Юрий дал рекомендации что лучше посмотреть исходя из нашего времени. Вообщем ребята молодцы.

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