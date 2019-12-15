5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Знаковые и фотогеничные места Мюнхена

Я с радостью стану для вас «продавцом» главных достопримечательностей Мюнхена. Начнем прогулку на площади Одеонсплац, где вы услышите неожиданные факты о Фельдхернхалле — лоджии баварских полководцев. Затем, погуляв по Королевскому саду, вы изучите западный фасад Мюнхенской резиденции и заглянете на площадь Макса Иосифа, где узнаете об этом первом баварском короле. А пройдя по фешенебельному проспекту Максимилиана, увидите Старый двор, первую резиденцию династии Виттельсбахов, правящих Баварией семь веков.

Наконец, вас ждет сердце Мюнхена — площадь Мариенплац, которую украшает позолоченная фигура Богоматери. Я расскажу, как с этим местом связан шведский король и чем омрачена история стоящей рядом Старой Ратуши. Поблизости вы осмотрите католический собор Фрауэнкирхе и узнаете, что забыл дьявол в этом величественном строении. А еще полюбуетесь интерьерами церкви Св. Михаила. Закончится прогулка у ворот Карла или у знаменитой пивной «Хофбройхаус».

Нескучные сюжеты прошлого

Конечно, я расскажу главное о прошлом столицы Баварии и сориентирую вас в современном городе. А еще открою самые интересные городские истории и легенды. Вы узнаете об особенностях двух мраморных львов Мюнхена, о том, почему «невинный» переулок назвали «переулком труса», как Людвиг Баварец чуть не погиб здесь из-за обезьянки, что за свадьба разыгрывается на карильоне Новой Ратуши и где родилась знаменитая мюнхенская белая сосиска.

А ваши впечатления от города и его историй сохранятся на профессиональных фотографиях.