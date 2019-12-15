5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Изучить главные достопримечательности в компании профессионального гида-фотографа

Александр
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Александр – ваш гид
Увидеть, узнать и пофотографироваться — за два часа прогулки по Мюнхену я помогу успеть все! Вы увидите архитектурные шедевры — церкви Фрауэнкирхе и Святого Михаила, Новую и Старую Ратуши.

Заглянете в Королевский сад и на площадь Одеонсплац, пройдете мимо Резиденции и легендарной пивной «Хофбройхаус».

Я расскажу много интересных историй, легенд и баварских традиций, а фотосессия сделает ваши воспоминания о Мюнхене красивыми и долговечными.
180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии5 отзывов
5
Узнать Мюнхен на фото-экскурсии
Узнать Мюнхен на фото-экскурсии

Что вас ожидает

Знаковые и фотогеничные места Мюнхена
Я с радостью стану для вас «продавцом» главных достопримечательностей Мюнхена. Начнем прогулку на площади Одеонсплац, где вы услышите неожиданные факты о Фельдхернхалле — лоджии баварских полководцев. Затем, погуляв по Королевскому саду, вы изучите западный фасад Мюнхенской резиденции и заглянете на площадь Макса Иосифа, где узнаете об этом первом баварском короле. А пройдя по фешенебельному проспекту Максимилиана, увидите Старый двор, первую резиденцию династии Виттельсбахов, правящих Баварией семь веков.

Наконец, вас ждет сердце Мюнхена — площадь Мариенплац, которую украшает позолоченная фигура Богоматери. Я расскажу, как с этим местом связан шведский король и чем омрачена история стоящей рядом Старой Ратуши. Поблизости вы осмотрите католический собор Фрауэнкирхе и узнаете, что забыл дьявол в этом величественном строении. А еще полюбуетесь интерьерами церкви Св. Михаила. Закончится прогулка у ворот Карла или у знаменитой пивной «Хофбройхаус».

Нескучные сюжеты прошлого
Конечно, я расскажу главное о прошлом столицы Баварии и сориентирую вас в современном городе. А еще открою самые интересные городские истории и легенды. Вы узнаете об особенностях двух мраморных львов Мюнхена, о том, почему «невинный» переулок назвали «переулком труса», как Людвиг Баварец чуть не погиб здесь из-за обезьянки, что за свадьба разыгрывается на карильоне Новой Ратуши и где родилась знаменитая мюнхенская белая сосиска.

А ваши впечатления от города и его историй сохранятся на профессиональных фотографиях.

Организационные детали

  • Я пришлю вам все фотографии, сделанные на прогулке, по email — 5 лучших по вашему мнению в профессиональной обработке.
  • Встречаемся в любом удобном вам месте.
  • Дополнительных расходов нет.
Узнать Мюнхен на фото-экскурсии
Узнать Мюнхен на фото-экскурсии
Узнать Мюнхен на фото-экскурсии
Узнать Мюнхен на фото-экскурсии
Узнать Мюнхен на фото-экскурсии
Узнать Мюнхен на фото-экскурсии
Узнать Мюнхен на фото-экскурсии
Узнать Мюнхен на фото-экскурсии
Узнать Мюнхен на фото-экскурсии
Узнать Мюнхен на фото-экскурсии
Узнать Мюнхен на фото-экскурсии
Узнать Мюнхен на фото-экскурсии
Узнать Мюнхен на фото-экскурсии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Дорогие гости Мюнхена и Баварии, меня зовут Александр, я журналист, фотограф и видеооператор, а также лицензированный гид-экскурсовод по Мюнхену и Баварии. Я с радостью открою вам историю и культуру, покажу памятники и достопримечательности, музеи и парки, дворцы и соборы, посоветую места отдыха и шопинга столицы Баварии Мюнхена. Нескучно и познавательно я провожу обзорные и тематические, групповые и индивидуальные, автомобильные и пешеходные экскурсии по Мюнхену.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Майя
15 декабря 2019
Все прошло просто отлично,этот тип экскурсии мне очень нравится: получаешь два в одном,познание в истории и отличные фотографии на память! наш гид справился превосходно,Всем рекомендую Александра
2 августа 2019
Замечательный формат экскурсии! Спасибо Александру за исторические факты, занимательные рассказы, юмор! Прогулка прошла легко, на позитивной волне, очень комфортно! Отдельное спасибо за фотографии!
30 июля 2019
Экскурсия очень понравилась! Моим экскурсоводом был Александр.
Мне очень понравился формат экскурсии. Александр рассказал много новой и интересной информации. Приятный человек! И, конечно же, фотографии получились отличные! Пожалуй, один из лучших способов запомнить поездку! Спасибо ещё раз огромное!
14 июня 2019
Мне очень понравилась Экскурсия! Гид все подробно объяснял! А по окончании - в этот же день я получила шикарную фотосессию на почту!
18 февраля 2019
От всей души хочется
поблагодарить Александра за чудесную прогулку, интересный рассказ и познавательные факты о Баварии, отличное чувство юмора и настоящее волшебство!✨
Александр не просто провел для нас увлекательную обзорную экскурсию по Мюнхену, но и запечатлел нас на фоне этого удивительного города и его неповторимую атмосферу в шикарных фотографиях!!!

Хотелось бы отдельно отметить, что это была наша первая фотосессия и мы оба немного переживали, т.к. в начале даже не знали, как правильно себя вести, но Александр быстро настроил нас на нужный лад и вообще оказался обаятельным, отзывчивым, внимательным человеком и настоящим профессионалом. Правда, мы даже подумать не могли, что фотографии получатся настолько легкими, непринужденными и такими красивыми!!😍

Очень, очень рекомендуем!!!

Александр проводит ещё 1 экскурсию

Большое путешествие по МюнхенуБольшое путешествие по МюнхенуБольшое путешествие по Мюнхену
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Это экскурсия для тех, у кого мало времени в Мюнхене, или для тех, кто хочет увидеть самое-самое сразу. За 3 часа вы на комфортабельном мерседесе проедете вокруг города и пешком исследуете старинные улочки. Маршрут охватит комплекс BMW, дворец Нимфенбург, легендарные площади, соборы и пивоварню. А я наполню встречу нескучными рассказами о столице Баварии.

Обзорные экскурсии в Мюнхене

Первый день в МюнхенеПервый день в МюнхенеПервый день в Мюнхене
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Если вы хотите в первый день путешествия составить целостное и яркое представление о Мюнхене, эта прогулка для вас! Вы познакомитесь с историей Мюнхена, прогуливаясь по парадной Мариенплатц и средневековым улочкам, услышите легенды собора Фрауэнкирхе, побываете в пивной Хойфбройхаус и узнаете о необычных баварских традициях. Культурные символы Мюнхена, его современные реалии и стильные уголки сложатся для вас в органичный образ, который мы исследуем шаг за шагом.
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столицеМюнхен: нескучная прогулка по баварской столицеМюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
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Все самое важное и интересное на первом свидании с городом
Для тех, кто впервые приезжает в Мюнхен, эта экскурсия — именно то, что нужно. Да и тем, кто бывал тут не раз, я обязательно покажу и расскажу что-то новенькое. Я не обещаю, что вы увидите только самое красивое и лучшее. Я хочу показать Мюнхен таким, каков он есть: великолепным и приземленным, строгим и веселым. На обзорной экскурсии со мной вы по-настоящему узнаете старинный Мюнхен и почувствуете его современный бурлящий дух!
Ежедневная прогулка по МюнхенуЕжедневная прогулка по МюнхенуЕжедневная прогулка по Мюнхену
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Узнать и полюбить город за 2 часа
Эта дружеская обзорная прогулка создана для тех, кто хочет в первый день путешествия познакомиться с историей Мюнхена, научиться ориентироваться в городе и взглянуть на него глазами местного жителя. Мы проведем вас по знаменитым достопримечательностям баварской столицы, расскажем о традициях местного пивоварения, посоветуем лучшие ресторанчики и места для шоппинга. Наша главная наша задача – влюбить вас в Мюнхен и его потрясающий колорит!
Первое знакомство с МюнхеномПервое знакомство с МюнхеномПервое знакомство с Мюнхеном
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Тайны и шарм МюнхенаТайны и шарм МюнхенаТайны и шарм Мюнхена
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Путешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по МюнхенуПутешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по МюнхенуПутешествие во времени — авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену
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