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Морская жемчужина Афин порт Пирей и парк Нярхоса

4
1 отзыв
Николай
Николай – Гид из Афин
Морская жемчужина Афин порт Пирей и парк Нярхоса
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  • 🎩Индивидуальная
  • ☀️Однодневная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €50 за экскурсию

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Морская жемчужина Афин порт Пирей и парк Нярхоса
Морская жемчужина Афин порт Пирей и парк Нярхоса

Что вы увидите

  • Пирей — Пирей является одним из самых крупных портов Греции.
  • Пассалимани — Гавань Пассалимани или Зеа славится наличием одного из крупнейших в Европе яхтенных причалов.
  • Микролимано — маленький, но самый колоритный залив Пиреа.
  • Холм Кастела возвышается над портом и является самой высокой точкой города.
  • Холм пророка Ильи — еще одна возвышенность Пирея. Здесь не только открывается прекрасный вид на окрестности.
  • Марина Флисву — Палео Фалиро — южный прибрежный район Афин. В знаменитый порт Марина Флисву, где часто швартуются мегаяхты Абрамовича, и богатейших арабских шейхов.
Пирей — Пирей является одним из самых крупных портов не только Греции, но и Средиземноморья. Отсюда отправляют большие круизные лайнеры и паромы, следующие на острова Эгейского моря 🌊. Этот центр мореходства, а также одновременно промышленный и транспортный узел страны предоставляет туристам отличные возможности для отдыха: чистое море, оборудованные пляжи, современные отели и плантации фруктовых деревьев. Кроме того, в городе Пирей есть на что посмотреть. Все гавани афинского порта — собственно Пирей, разделенный на западную и восточную части, Зея (ныне порт Псалимани, предназначенный для частных яхт) и Мунихий — были обнесены стеной, объединившись с Афинами посредством знаменитых Длинных стен.
«Длинные стены» между Афинами и Пиреем в 431 г. до н. э.
Длинные стены — в Древней Греции фортификационные сооружения, соединявшие город 🏙️, расположенный на расстоянии от моря, с его портом, или портами. Благодаря этому горожане могли выдерживать длительные осады с суши, имея возможность поставлять продовольствие и другие товары морем.
Пассалимани — Гавань Пассалимани или Зеа славится наличием одного из крупнейших в Европе яхтенных причалов. Здесь можно полюбоваться красивыми 🤩 и дорогими яхтами, прокатится на одном из быстроходных суден «Летающие дельфины» и насладиться морскими пейзажами, сидя на веранде одной из местных таверн, где необыкновенно вкусно готовят морепродукты.
Микролимано — маленький, но самый колоритный залив Пиреа.
Главной достопримечательностью 🏛️ Пирея является не крупнейший в Греции порт, а самый маленький, но самый элегантный и колоритный залив с гордым названием Микролимано (Mikrolimano). Эта естественная бухта сейчас полна рыбацких яхт и рыбных ресторанов, которые разместились как непосредственно на берегу, так и на холме, окружающем весь залив. С террас этих ресторанов всегда открывается чудесный вид на залив, а на самой вершине есть ресторан с видом на Афины. Микролимано сам по себе очень живописен, но все же наиболее популярным среди посетителей является вечернее время, когда народ с Пирея и Афин стремится сюда на ужин со свежайшими морепродуктами.
Холм Кастела возвышается над портом и является самой высокой точкой города. Отсюда открываются шикарные панорамные виды на пляжи, морские пейзажи, типичные греческие здания, между которыми петляют узенькие улочки.
Холм пророка Ильи — еще одна возвышенность Пирея. Здесь не только открывается прекрасный вид на окрестности, но и расположена красивая одноименная церковь ⛪ городской театр радует зрителей красочными постановками и спектаклями в холодное время года, а в летнее время концерты и фестивали проходят в театре Кастелло.
Культурный центр фонда Ставроса Ниархоса — культурный комплекс в Греции, расположенный на проспекте Сингру в Калитее в Южных Афинах в Аттике. Включает в себя здания Национальной библиотеки и Национальной оперы над которыми находится сам парк 🌳
Что входит
  • Гид
  • трансфер
Что не входит
  • Вход в музеи и другие археологические места.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Морская жемчужина Афин порт Пирей и парк Нярхоса
Морская жемчужина Афин порт Пирей и парк Нярхоса
Морская жемчужина Афин порт Пирей и парк Нярхоса
Морская жемчужина Афин порт Пирей и парк Нярхоса

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Николай
Николай
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