Пирей — Пирей является одним из самых крупных портов не только Греции, но и Средиземноморья. Отсюда отправляют большие круизные лайнеры и паромы, следующие на острова Эгейского моря 🌊. Этот центр мореходства, а также одновременно промышленный и транспортный узел страны предоставляет туристам отличные возможности для отдыха: чистое море, оборудованные пляжи, современные отели и плантации фруктовых деревьев. Кроме того, в городе Пирей есть на что посмотреть. Все гавани афинского порта — собственно Пирей, разделенный на западную и восточную части, Зея (ныне порт Псалимани, предназначенный для частных яхт) и Мунихий — были обнесены стеной, объединившись с Афинами посредством знаменитых Длинных стен.

«Длинные стены» между Афинами и Пиреем в 431 г. до н. э.

Длинные стены — в Древней Греции фортификационные сооружения, соединявшие город 🏙️, расположенный на расстоянии от моря, с его портом, или портами. Благодаря этому горожане могли выдерживать длительные осады с суши, имея возможность поставлять продовольствие и другие товары морем.

Пассалимани — Гавань Пассалимани или Зеа славится наличием одного из крупнейших в Европе яхтенных причалов. Здесь можно полюбоваться красивыми 🤩 и дорогими яхтами, прокатится на одном из быстроходных суден «Летающие дельфины» и насладиться морскими пейзажами, сидя на веранде одной из местных таверн, где необыкновенно вкусно готовят морепродукты.

Микролимано — маленький, но самый колоритный залив Пиреа.

Главной достопримечательностью 🏛️ Пирея является не крупнейший в Греции порт, а самый маленький, но самый элегантный и колоритный залив с гордым названием Микролимано (Mikrolimano). Эта естественная бухта сейчас полна рыбацких яхт и рыбных ресторанов, которые разместились как непосредственно на берегу, так и на холме, окружающем весь залив. С террас этих ресторанов всегда открывается чудесный вид на залив, а на самой вершине есть ресторан с видом на Афины. Микролимано сам по себе очень живописен, но все же наиболее популярным среди посетителей является вечернее время, когда народ с Пирея и Афин стремится сюда на ужин со свежайшими морепродуктами.

Холм Кастела возвышается над портом и является самой высокой точкой города. Отсюда открываются шикарные панорамные виды на пляжи, морские пейзажи, типичные греческие здания, между которыми петляют узенькие улочки.

Холм пророка Ильи — еще одна возвышенность Пирея. Здесь не только открывается прекрасный вид на окрестности, но и расположена красивая одноименная церковь ⛪ городской театр радует зрителей красочными постановками и спектаклями в холодное время года, а в летнее время концерты и фестивали проходят в театре Кастелло.

Культурный центр фонда Ставроса Ниархоса — культурный комплекс в Греции, расположенный на проспекте Сингру в Калитее в Южных Афинах в Аттике. Включает в себя здания Национальной библиотеки и Национальной оперы над которыми находится сам парк 🌳