TicketsS проводит ещё 2 экскурсии

Музей Акрополя в Афинах, Греция, - один из самых важных музеев города. Тур, который можно забронировать на этой странице - это экскурсия ⛳ продолжитальностью 1 час 30 минут, в ходе которой у вас будет возможность увидеть, как уцелевшие сокровища Акрополя наконец, воссоединились под крышей Нового музея Акрополя.

Основные экспонаты музея: