TicketsS проводит ещё 2 экскурсии

Музей Акрополя в Афинах, Греция, - один из самых важных музеев города. Тур, который можно забронировать на этой странице - это экскурсия ⛳ продолжитальностью 1 час 30 минут, в ходе которой у вас будет возможность увидеть, как уцелевшие сокровища Акрополя наконец, воссоединились под крышей Нового музея Акрополя.
Основные экспонаты музея:
Церковные объекты и артефакты, а также предметы повседневного обихода, найденные на склонах Акрополя, а также археологические находки с Акропольского холма.
Экспозиция статуй архаического периода в Архаической галерее. Здесь можно осмотреть древнегреческие статуи со всех сторон в зале с естественным освещением.
Зал Парфенон с реконструкцией фриза Парфенона, а также подлинные надписи на мраморе, свидетельствующих об истории 📖 строительства и эксплуатации Парфенона.
Останки древнего города, развалины древних храмов: Пропилеи — парадный проход, образованный портиками и колоннадами, скульптуры храма Афины-Ники, а также храм Эрехтейон.
Великолепный вид на Акрополь
Что входит
входной билет без очереди
Что не входит
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 15 Dionysiou Areopagitou Street, Афины 11742
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