TicketsS проводит ещё 2 экскурсии

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Новый музей Акрополя - входной билет без очереди

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TicketsS – Гид из Афин
В Новом музее Акрополя представлено множество древностей, найденных при раскопках склонов.

Вы увидите руины древнегреческого поселения, сохранившиеся элементы храмов, метопы и фриз Парфенона, кариатид и пропилеи.

В залах представлено более 4000 тысяч экспонатов, относящихся к периоду от третьего тысячелетия до н.

э по VI век н.

э.
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Новый музей Акрополя - входной билет без очереди
Новый музей Акрополя - входной билет без очереди
Музей Акрополя в Афинах, Греция, - один из самых важных музеев города. Тур, который можно забронировать на этой странице - это экскурсия ⛳ продолжитальностью 1 час 30 минут, в ходе которой у вас будет возможность увидеть, как уцелевшие сокровища Акрополя наконец, воссоединились под крышей Нового музея Акрополя.

Основные экспонаты музея:

  • Церковные объекты и артефакты, а также предметы повседневного обихода, найденные на склонах Акрополя, а также археологические находки с Акропольского холма.
  • Экспозиция статуй архаического периода в Архаической галерее. Здесь можно осмотреть древнегреческие статуи со всех сторон в зале с естественным освещением.
  • Зал Парфенон с реконструкцией фриза Парфенона, а также подлинные надписи на мраморе, свидетельствующих об истории 📖 строительства и эксплуатации Парфенона.
  • Останки древнего города, развалины древних храмов: Пропилеи — парадный проход, образованный портиками и колоннадами, скульптуры храма Афины-Ники, а также храм Эрехтейон.
  • Великолепный вид на Акрополь
Что входит
  • входной билет без очереди
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 15 Dionysiou Areopagitou Street, Афины 11742
Новый музей Акрополя - входной билет без очереди
Новый музей Акрополя - входной билет без очереди
Новый музей Акрополя - входной билет без очереди
Новый музей Акрополя - входной билет без очереди

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