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Взгляните на Афины с облаков

5
4 отзыва
Николай
Николай – Гид из Афин
Взгляните на Афины с облаков
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Взгляните на Афины с облаков
Взгляните на Афины с облаков

Что вы увидите

  • Здание канатной дороги
  • Верхняя станция
  • Местная кухня быстрого питания на колесах по Гречески
Мало кто из Афинских туристов знает о существовании Парнифы — живописнейшей горы ⛰️ в Аттике, расположенной совсем неподалеку от греческой столицы ⭐️. Не зря Афиняни после победы над Персами на Парнифе построили обзорный пункт для обнаружение врага. Но и гора еще знаменита своим небольшим парком душ и дикими животными которые подходят к людям что бы они дали им что-то вкусненькое. На горе еще есть казино на которое подымается канатная дорога. Парнифа находится 26 км от центра Афин.
Здание канатной дороги
Нижняя станция канатной дороги, архитектурная жемчужина в совершенном равновесии с пространством, которое окружает его, это один из самых интересных зданий, которые были созданы в последние десятилетия по всей Аттике. Здание выглядит как простая и уютная обстановка, в которой подчеркивается оригинальные произведения искусство, созданное специально для этого выделяющего места. Картины и скульптуры чередуются и составляют уникальную коллекцию, которая сочетает Грецию с элементами авангарда. Полностью в гармонии с архитектурой здания, произведение искусства поражает посетителя в его короткой прогулке 👣. Внутри станции каменные полы, стены с деревянными панелями и земные цвета дополняют вызывающе, спокойную и одновременно впечатляющую атмосферу места, в котором доминирует затмевая огромные впечатляющая люстра 10 метровая из 8, 500 кусков выдувного стекла, постоянно меняющая цвета и очаровывает глаза посетителей.
Подъем по канатной дороге
Удобный подъем по канатной дороге с уникальным видом на город 🏙️ Афины, это небольшое, но приятное путешествие длиться 7 минут и подготавливает посетителей к редким моментам в комплексе Парнифа в котором находится Афинское казино.
Верхняя станция
Мы пройдемся по зданию, по длинным и уютным коридорам и пред самим казино повернем на право что бы выйти из здания и наконец увидеть вершину этой прекрасной горы.
Здание в котором заходится казино.
Что входит
  • Трансфер
  • Гид
  • Перекус по Гречески ( сувлавки )
Что не входит
  • Канатная дорога ( бесплатно )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Взгляните на Афины с облаков
Взгляните на Афины с облаков

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Николай
Николай
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4 отзыва оставили туристы

Николай проводит ещё 5 экскурсий

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