Мало кто из Афинских туристов знает о существовании Парнифы — живописнейшей горы ⛰️ в Аттике, расположенной совсем неподалеку от греческой столицы ⭐️. Не зря Афиняни после победы над Персами на Парнифе построили обзорный пункт для обнаружение врага. Но и гора еще знаменита своим небольшим парком душ и дикими животными которые подходят к людям что бы они дали им что-то вкусненькое. На горе еще есть казино на которое подымается канатная дорога. Парнифа находится 26 км от центра Афин.

Здание канатной дороги

Нижняя станция канатной дороги, архитектурная жемчужина в совершенном равновесии с пространством, которое окружает его, это один из самых интересных зданий, которые были созданы в последние десятилетия по всей Аттике. Здание выглядит как простая и уютная обстановка, в которой подчеркивается оригинальные произведения искусство, созданное специально для этого выделяющего места. Картины и скульптуры чередуются и составляют уникальную коллекцию, которая сочетает Грецию с элементами авангарда. Полностью в гармонии с архитектурой здания, произведение искусства поражает посетителя в его короткой прогулке 👣. Внутри станции каменные полы, стены с деревянными панелями и земные цвета дополняют вызывающе, спокойную и одновременно впечатляющую атмосферу места, в котором доминирует затмевая огромные впечатляющая люстра 10 метровая из 8, 500 кусков выдувного стекла, постоянно меняющая цвета и очаровывает глаза посетителей.

Подъем по канатной дороге

Удобный подъем по канатной дороге с уникальным видом на город 🏙️ Афины, это небольшое, но приятное путешествие длиться 7 минут и подготавливает посетителей к редким моментам в комплексе Парнифа в котором находится Афинское казино.

Верхняя станция

Мы пройдемся по зданию, по длинным и уютным коридорам и пред самим казино повернем на право что бы выйти из здания и наконец увидеть вершину этой прекрасной горы.

Здание в котором заходится казино.