Многогранный, многоликий, контрастный — эти эпитеты подходят ко многим городам мира, но к Дели особенно. Вы Проедете по знаковым достопримечательностям и узнаете об истории 📖 и традициях города Дели. Полюбуетесь грандиозным храмом Акшардхам и белоснежным храмом Лотоса. И в итоге за один день составите полноценное впечатление о шумной и яркой столице Индии.

Места достопримечательностей:

1:Кутуб минар: Кутуб минар самый высокий в мире кирпичный минарет. Построен в Дели (район Мехраули) несколькими поколениями правителей Делийского султаната. Минарет является средоточием комплекса исторических памятников разных эпох.

2:Ворота Индии: Ворота Индии первоначально называемые военным мемориалом всей Индии.

3:Дом президента: Официальная резиденция Президента Индии в Нью-Дели.

Строительство комплекса началось в 1910-е годы по проекту известного британского архитектора Эдвина Лаченса и продолжалось с перерывами вплоть до 1929 года, хотя мелкие доработки продолжались до 1930 года.

4:Аграсен Ки баоли ( резервуар воды ): Баоли – Это ступенчатые колодцы, больше напоминающие бассейны. В них собираются верхняя грунтовая и дождевая вода.

5:Храм бирли: Индуистский храм в Нью-Дели, столице республики Индия. Также известен как бирла мандир. Храм сооружен в честь солнцеликой богини счастья и изобилия Лакшми и Нараяны, являющегося одним из воплощений бога Вишну.

6:Храм лотоса: Храм Лотоса — главный храм религии Бахаи в Индии и сопредельных странах, построенный в 1986 году. Расположен в городе Нью-Дели — столице Индии.

7:Акшардхам храм: Акшардхам храм Расположенный в Дели храмовый комплекс Акшардхам является самым большим индуистским храмом в мире. Храм Акшардхам был внесен в Книгу рекордов Гиннеса.

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