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Дели- Древний мегаполис

Али
Али – Гид из Дели
Дели- Древний мегаполис
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $79 за экскурсию

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Дели- Древний мегаполис
Дели- Древний мегаполис

Что вы увидите

  • Кутуб минар
  • Храм лотаса
  • Храм бирли
  • Аграсен Ки баоли
  • Мавзолей Хумаюна
  • Ворота Индии
  • Дом президента
  • Акшардхам храм
Многогранный, многоликий, контрастный — эти эпитеты подходят ко многим городам мира, но к Дели особенно. Вы Проедете по знаковым достопримечательностям и узнаете об истории 📖 и традициях города Дели. Полюбуетесь грандиозным храмом Акшардхам и белоснежным храмом Лотоса. И в итоге за один день составите полноценное впечатление о шумной и яркой столице Индии.

Места достопримечательностей:

  • 1:Кутуб минар: Кутуб минар самый высокий в мире кирпичный минарет. Построен в Дели (район Мехраули) несколькими поколениями правителей Делийского султаната. Минарет является средоточием комплекса исторических памятников разных эпох.
  • 2:Ворота Индии: Ворота Индии первоначально называемые военным мемориалом всей Индии.
  • 3:Дом президента: Официальная резиденция Президента Индии в Нью-Дели.
  • Строительство комплекса началось в 1910-е годы по проекту известного британского архитектора Эдвина Лаченса и продолжалось с перерывами вплоть до 1929 года, хотя мелкие доработки продолжались до 1930 года.
  • 4:Аграсен Ки баоли ( резервуар воды ): Баоли – Это ступенчатые колодцы, больше напоминающие бассейны. В них собираются верхняя грунтовая и дождевая вода.
  • 5:Храм бирли: Индуистский храм в Нью-Дели, столице республики Индия. Также известен как бирла мандир. Храм сооружен в честь солнцеликой богини счастья и изобилия Лакшми и Нараяны, являющегося одним из воплощений бога Вишну.
  • 6:Храм лотоса: Храм Лотоса — главный храм религии Бахаи в Индии и сопредельных странах, построенный в 1986 году. Расположен в городе Нью-Дели — столице Индии.
  • 7:Акшардхам храм: Акшардхам храм Расположенный в Дели храмовый комплекс Акшардхам является самым большим индуистским храмом в мире. Храм Акшардхам был внесен в Книгу рекордов Гиннеса.
Возвращение в отель
Что входит
  • Встреча в отеле
  • Трансфер в отель
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Машина с кондиционером
  • Все участки дорог
  • Парковки
  • Налоги
  • Бензин
  • Питьевая вода
Что не входит
  • Входные билеты в места достопримечательностей
  • Еда и напитки
  • Чаевые
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 Отель или аэропорт
Дели- Древний мегаполис
Дели- Древний мегаполис
Дели- Древний мегаполис

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Али
Али
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