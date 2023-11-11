По главным местам Индии за 4 дня: Дели, Агра, Джайпур и танцевальное шоу

Пройти по «улице лунного света», запечатлеть Тадж-Махал и увидеть парящий над водой дворец

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Начнём путешествие с колоритного Дели, где сплетается современное и старинное: посетим самый большой в Индии индуистский храм Акшардхам и узнаем, как связаны район Чандни Чоук и луна. Побывать в Индии и не увидеть Тадж-Махал — невозможно! Поэтому продолжим тур в атмосферной Агре.

К белоснежному дворцу прибудем рано утром, чтобы насладиться его красотой и пофотографироваться до наплыва посетителей. Финальной точкой станет «розовый город» Джайпур.

Здесь побываем в форте Амбер, увидим дворец ветров со множеством окон и насладимся национальными танцами.
По главным местам Индии за 4 дня: Дели, Агра, Джайпур и танцевальное шоу
По главным местам Индии за 4 дня: Дели, Агра, Джайпур и танцевальное шоу
По главным местам Индии за 4 дня: Дели, Агра, Джайпур и танцевальное шоу
По главным местам Индии за 4 дня: Дели, Агра, Джайпур и танцевальное шоу
По главным местам Индии за 4 дня: Дели, Агра, Джайпур и танцевальное шоу
По главным местам Индии за 4 дня: Дели, Агра, Джайпур и танцевальное шоу
По главным местам Индии за 4 дня: Дели, Агра, Джайпур и танцевальное шоу
По главным местам Индии за 4 дня: Дели, Агра, Джайпур и танцевальное шоу
По главным местам Индии за 4 дня: Дели, Агра, Джайпур и танцевальное шоу
По главным местам Индии за 4 дня: Дели, Агра, Джайпур и танцевальное шоу
По главным местам Индии за 4 дня: Дели, Агра, Джайпур и танцевальное шоу
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Описание

Организационные детали

Принимающая сторона оставляет за собой право менять экскурсии местами и отели на подобные.
Принимающая сторона не несет ответственности за задержку и отмену авиа и ж. -д. перевозок.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Дели и переезд в Агру

Встретим вас в аэропорту Дели и отвезём в отель. После заселения отправимся на обзорную экскурсию по столице. Начнём со Старого города: увидим пятничную мечеть Джама Масджид и знаменитый Красный форт. Погуляем по району Чандни Чоук, у которого есть второе романтичное название — «улица лунного света». В старину здесь проходил канал, в котором ночью отражалась луна. Сегодня в Чандни Чоук располагается множество магазинов, где можно найти, кажется, абсолютно всё.

Полюбуемся мемориальным комплексом Махатмы Ганди, Воротами Индии, зданием Парламента и Президентским дворцом.

Посетим самый большой в Индии индуистский храм Акшардхам. Снаружи сооружение отделано розовым камнем, что символизирует любовь к Богу, а внутренняя отделка белоснежным мрамором — абсолютную чистоту и мир.

После экскурсии поедем в Агру. Заселимся в отель и отдохнём.

Экскурсия по Дели и переезд в АгруЭкскурсия по Дели и переезд в АгруЭкскурсия по Дели и переезд в АгруЭкскурсия по Дели и переезд в АгруЭкскурсия по Дели и переезд в АгруЭкскурсия по Дели и переезд в АгруЭкскурсия по Дели и переезд в Агру
2 день

Тадж-Махал, Красный форт и переезд в Джайпур

Кульминация нашего путешествия — Тадж-Махал, одно их самых известных и узнаваемых сооружений в мире. Отправимся к нему ранним утром, ещё до наплыва туристов, когда дворец освещают первые лучи солнца. Сфотографируемся на фоне Тадж-Махала и познакомимся с историей великой любви, а затем побываем в Красном форте.

Дальше отправимся в Абханери. Здесь вы увидите ступенчатый колодец Чанд Баори 9 века глубиной 20 метров.

Переедем в город Джайпур. Покажется, будто мы перенеслись в прошлое на машине времени: вокруг нас будут древние храмы и средневековые дворцы, атмосферные рынки и колоритные улочки. А ещё Джайпур неспроста прозвали «розовым городом» — вы увидите множество архитектурных шедевров необычного цвета.

Тадж-Махал, Красный форт и переезд в ДжайпурТадж-Махал, Красный форт и переезд в ДжайпурТадж-Махал, Красный форт и переезд в ДжайпурТадж-Махал, Красный форт и переезд в Джайпур
3 день

Форт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и танцевальное шоу

Начнём экскурсию с величественного форта Амбер — резиденции династии махараджей с роскошными интерьерами и садами. Мы тоже почувствуем себя царскими особами голубых кровей, поднимаясь ко дворцу, расположенному на вершине холма, на слонах.

Следующая локация — «Канак Гарден», где часто снимают яркие музыкальные номера для болливудских фильмов. Вы сможете примерить национальные костюмы и сделать эффектные снимки.

Затем проедем по Джайпуру: увидим будто парящий над водой Джал-Махал, посетим дворец ветров Хава-Махал со множеством окон, отделанный белым мрамором храм Лакшми-Нараян. Пройдём по роскошным залам Городского дворца, где и сейчас живёт княжеская семья махараджей.

Полюбуемся уникальным храмом Бирла Мандир из белого мрамора. Отличительная особенность святыни — отсутствие колоколов. По задумке архитекторов, храм должен был стать местом спокойствия, тишины и отдыха.

Устроим шопинг по текстильным и ювелирным магазинам в поисках необычных сувениров и подарков. А на ужине вас ждёт настоящее представление с национальными танцами.

Форт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и танцевальное шоуФорт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и танцевальное шоуФорт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и танцевальное шоуФорт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и танцевальное шоуФорт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и танцевальное шоуФорт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и танцевальное шоу
4 день

Возвращение в Дели и отъезд

Вернёмся в Дели. Если у вас будет свободное время перед отъездом, обязательно посетите храм Лотоса. Это удивительное сооружение в форме огромного цветка. Зайти в святыню и помолиться может человек любого вероисповедания. А ещё рекомендуем полюбоваться храмом Лакшми-Нараян и самым высоким в Индии минаретом Кутуб Минар.

Отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.

Возвращение в Дели и отъездВозвращение в Дели и отъездВозвращение в Дели и отъездВозвращение в Дели и отъезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Дели, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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