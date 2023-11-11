Пройти по «улице лунного света», запечатлеть Тадж-Махал и увидеть парящий над водой дворец
К белоснежному дворцу прибудем рано утром, чтобы насладиться его красотой и пофотографироваться до наплыва посетителей. Финальной точкой станет «розовый город» Джайпур.
Здесь побываем в форте Амбер, увидим дворец ветров со множеством окон и насладимся национальными танцами.
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Организационные детали
Принимающая сторона оставляет за собой право менять экскурсии местами и отели на подобные.
Принимающая сторона не несет ответственности за задержку и отмену авиа и ж. -д. перевозок.
Программа тура по дням
Экскурсия по Дели и переезд в Агру
Встретим вас в аэропорту Дели и отвезём в отель. После заселения отправимся на обзорную экскурсию по столице. Начнём со Старого города: увидим пятничную мечеть Джама Масджид и знаменитый Красный форт. Погуляем по району Чандни Чоук, у которого есть второе романтичное название — «улица лунного света». В старину здесь проходил канал, в котором ночью отражалась луна. Сегодня в Чандни Чоук располагается множество магазинов, где можно найти, кажется, абсолютно всё.
Полюбуемся мемориальным комплексом Махатмы Ганди, Воротами Индии, зданием Парламента и Президентским дворцом.
Посетим самый большой в Индии индуистский храм Акшардхам. Снаружи сооружение отделано розовым камнем, что символизирует любовь к Богу, а внутренняя отделка белоснежным мрамором — абсолютную чистоту и мир.
После экскурсии поедем в Агру. Заселимся в отель и отдохнём.
Тадж-Махал, Красный форт и переезд в Джайпур
Кульминация нашего путешествия — Тадж-Махал, одно их самых известных и узнаваемых сооружений в мире. Отправимся к нему ранним утром, ещё до наплыва туристов, когда дворец освещают первые лучи солнца. Сфотографируемся на фоне Тадж-Махала и познакомимся с историей великой любви, а затем побываем в Красном форте.
Дальше отправимся в Абханери. Здесь вы увидите ступенчатый колодец Чанд Баори 9 века глубиной 20 метров.
Переедем в город Джайпур. Покажется, будто мы перенеслись в прошлое на машине времени: вокруг нас будут древние храмы и средневековые дворцы, атмосферные рынки и колоритные улочки. А ещё Джайпур неспроста прозвали «розовым городом» — вы увидите множество архитектурных шедевров необычного цвета.
Форт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и танцевальное шоу
Начнём экскурсию с величественного форта Амбер — резиденции династии махараджей с роскошными интерьерами и садами. Мы тоже почувствуем себя царскими особами голубых кровей, поднимаясь ко дворцу, расположенному на вершине холма, на слонах.
Следующая локация — «Канак Гарден», где часто снимают яркие музыкальные номера для болливудских фильмов. Вы сможете примерить национальные костюмы и сделать эффектные снимки.
Затем проедем по Джайпуру: увидим будто парящий над водой Джал-Махал, посетим дворец ветров Хава-Махал со множеством окон, отделанный белым мрамором храм Лакшми-Нараян. Пройдём по роскошным залам Городского дворца, где и сейчас живёт княжеская семья махараджей.
Полюбуемся уникальным храмом Бирла Мандир из белого мрамора. Отличительная особенность святыни — отсутствие колоколов. По задумке архитекторов, храм должен был стать местом спокойствия, тишины и отдыха.
Устроим шопинг по текстильным и ювелирным магазинам в поисках необычных сувениров и подарков. А на ужине вас ждёт настоящее представление с национальными танцами.
Возвращение в Дели и отъезд
Вернёмся в Дели. Если у вас будет свободное время перед отъездом, обязательно посетите храм Лотоса. Это удивительное сооружение в форме огромного цветка. Зайти в святыню и помолиться может человек любого вероисповедания. А ещё рекомендуем полюбоваться храмом Лакшми-Нараян и самым высоким в Индии минаретом Кутуб Минар.
Отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Дели, время по договорённостиЗавершение: Аэропорт Дели, утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.