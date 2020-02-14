11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная прогулка по главным местам «столицы семи империй»

Ludmila
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Ludmila – ваш гид
Дели — бурлящий котел культуры, религии, обычаев и верований.

Здесь вы увидите «башню победы», Красный форт, по которому гулял герой Конан Дойля, белоснежный Храм лотоса и Сад пяти чувств — оазис посреди шумного Дели.

Я расскажу, как менялась архитектура города, и за ней — жизнь и культура его жителей.

А чтобы попробовать Индию на вкус, отправимся в секретное кафе, где вы познакомитесь с национальными блюдами и поймете, о чем говорят специи.
$95 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля или в аэропорту
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У этой экскурсии11 отзывов
4.27
Такой разный Дели
Такой разный Дели

Что вас ожидает

Главные храмы Дели
Знакомство с древним городом мы начнем с Гробницы Хумаюна — самого первого в Дели монгольского мавзолея, возведенного в середине 16 века. Вы узнаете, почему его часто путают с Тадж-Махалом и как связаны эти великолепные сооружения. Затем прогуляетесь по парку с фонтанами и услышите, зачем гробницу построили посередине четырех садов, омываемых водой. А еще увидите Соборную мечеть, которая считается самой главной в Старом Дели.

Архитектура и Конан Дойль
Чтобы проследить развитие архитектурного стиля Индии, отправимся в Кутаб Минар — кирпичный минарет, построенный несколькими поколениями Делийского султаната. Вы поймете, как менялась архитектура города, и разберетесь, почему затянулось строительство. Выясните, почему Кутаб Минар называли «башней победы» и разгадаете тайну семиметровой железной колонны, единственной уцелевшей части древнего храма Вишну. Прогуляетесь по Красному форту эпохи Великих монголов и узнаете, что делали на ее территории герои детектива Конан Дойля.

Медитации и пряности
Вы увидите главный храм современного Дели — оживший белый пентелийский мрамор в форме распускающегося цветка лотоса. А после отправимся в Сад пяти чувств: оазис в центре шумного Дели, прекрасный парк, построенный среди скал. Здесь вы пройдетесь вдоль цветущих кустарников и водоемов, и я расскажу, как жители Индии отдыхают и наполняются в большом городе.

Чингисхан говорил: «Если бы я умел владеть специями так же, как индусы, я завоевал бы весь мир». Чтобы проверить это, отправимся в секретное кафе, где вы попробуете национальные блюда разных регионов Индии. Я расскажу, какие специи каждый день используют местные женщины, и поделюсь рецептами индийской кухни.

Организационные детали

  • Экскурсия будет сочетать пешеходную прогулку и поездку на комфортабельном автомобиле с кондиционером
  • Транспорт включен в стоимость
  • Входные билеты не входят в стоимость
  • Обед или ужин в кафе оплачивается дополнительно по желанию
Такой разный Дели
Такой разный Дели
Такой разный Дели
Такой разный Дели
Такой разный Дели
Такой разный Дели
Такой разный Дели

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля или в аэропорту.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ludmila
Ludmila
Нас зовут Людмила и Джатин. Мы с мужем проживаем в Дели. Работаем с начала 90-х. Любим искусство, в свободное время пишем картины. Для наибольшего комфорта путешественников и проникновения культуру Дели используем 3 языка – хинди, английский и русский.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 февраля 2020
За 5 часов посмотрела все что хотела. Людмила отличный гид.
9 февраля 2020
Такое впечатление, что пара гид+водитель только вчера начали работать. Они стараются, ответственно подходят к своим обязанностям, но не хватает опыта, образования и знаний. Он не знает города, не ориентируется в названиях, не умеет рационально составлять маршрут, не знает ближайших к объектам парковок... Она выучила сухой текст из какой-то книги по Индии и сухими словами путеводителя рассказывает об объектах - ни интересных фактов, ни ассоциативного ряда, ни связи истории. Ставлю "удовлетворительно". Гиду нужно еще поработать, чтобы стать высоким профессионалом.
Andrey
27 января 2020
Хочу выразить Людмиле большую благодарность за отличную экскурсию по Дели. В Индии я был впервые и встреча в аэропорту была очень кстати. За восемь часов мы смогли проехать и посмотреть именно те места, где я очень хотел побывать. По дороге также посетили и рынки и необычные дворики с прекрасным местным колоритом. Людмила рассказывала очень интересные истории. Рекомендую данную экскурсию всем, кто приезжает в Индию.
25 января 2020
Здравствуйте! Экскурсия и гиды хороши, огромную благодарность вызывает отзывчивость гидов, согласие подвезти к разным терминалам аэропорта, захватив при этом и достоверности. Для нас, оказавшихся в Дели впервые, была важна помощь с ориентировкой на местности. Помимо основных достопримечательностей "для всех" гиды открыто и с удовольствием делятся нюансами своей жизни в Дели. Это помогает понять, почувствовать культуру изнутри. Спасибо большое! Рекомендую!
9 января 2020
Всем добрый день ! Хочу оставить негативный отзыв.
Я искала гида, женщину, русскую, которая проведёт мне экскурсию по Дели, расскажет про страну, город, нацию, традиции и т.д. Договорившись с Людмилой за 1,5 месяца до моего прилёта, обсудив все необходимое, в том числе и встречу меня в аэропорту, а потом подвести меня до гостиницы, за 5 часов до вылета из Москвы я от гида получаю сообщение, что она меня не встретит, а встречающим будет индус, молодой человек, русскоговорящий, который проведёт мне экскурсию, оплата таже. Делать нечего... По прилёту в аэропорт Дели я получаю новое сообщение, что меня встретит третий человек, иной, другой... Я заранее обговорила условия, но гидом они не соблюдены !!!
Хочу сказать, что да, меня встретил в аэропорту молодой человек, индус, погулял со мной по городу. НО, по русски он знает крайне мало фраз, по английски отдельные слова (цвета, животные, числа). Придя в храм, как гид и житель города Дели он не мог сказать от незнания (я у него уточнила) что это за храм, рассказать историю и вообще что это за место. Залезал в мобильном телефоне в интернет и по одному слову, то на русском, то на английском, говорил пару предложений о месте. Это не гид, это просто человек, который с тобой гуляет и он не стоит тех денег, которые заявлены на сайте !!! Далее, со мной не было оговорено, что вход в места посещения платные, как для туриста, так и для гида. Почему Я должна оплачивать входной билет гида !!!??
Обед, счёт в полном объеме (не каждый за себя) оплатила Я, как мне было сказано (нет денег и платить молодому человеку не чем, он студент, ни где не работает и друг попросил его со мной просто погулять). Я всё это терпела, потому что по окончании экскурсии меня должны были отвезти в отель. Искать других людей, такси у меня желания не было. Если кто был в Индии меня поймёт, это не Европа !!!! В Индии даже не принято давать сдачу.
Кстати, о том что отвезти в отель - это отдельная плата, мне тоже Людмилой было написано, когда я уже стояла на пороге дома с чемоданом, хотя изначально это оговорено не было !
Презюмирую. Совершенно и категорически не советую данного гида, который не держит своё слово, подсовывает неграмотных, не компетентных друзей своих друзей, не знающих ни русский, ни английский язык, заплатив 85 долларов за прогулку с молчаливым гидом.
Экскурсионный тур "Золотой треугольник" всем советую ! Какая бы грязная страна Индия не была, но что касается памятников архитектуры, всё величественно и красиво !!
5 января 2020
Экскурсия понравилась. Искренняя подача материала, внимательное отношение к моим предложениям о планировании экскурсии. Рекомендую.
13 декабря 2019
Экскурсия получилась очень насыщенной и познавательной. Невозможно за полтора дня охватить весь Дели, но наши гиды, Людмила и Жатин, постарались показать как можно больше достопримечательностей с наименьшей потерей времени на дорогу. Они полностью подстроились под наш график, встретив нас в аэропорту. Экскурсия началась сразу по выезду из аэропорта. Людмила - хороший и знающий рассказчик. По ходу экскурсии она прекрасно оперировала не только историческими фактами и ведическими знаниями, но и вносила элементы юмора и курьезов. Мы остались очень довольны и экскурсией и общением с прекрасными людьми.
Будем обязательно рекомендовать наших гидов своим друзьям, если они захотят посетить Дели.
Екатерина
16 мая 2019
К сожалению, сама экскурсия нам не очень понравилась. Людмила и Джатин сказали, что только начали работать по Дели. На наш взгляд, пока экскурсия очень и очень сырая. Информации мало, она не была структурированной: в итоге в голове не сформировалось никакой чёткой картинки или хотя бы примерного понимания истории и культуры Индии.

Людмила и Джатин, очень приятные люди, много знают об аюрведе, ведической энергии и всяких таких вещах. Если вы тоже этим увлекаетесь, узнаете много нового и интересного для себя. Если же вы в это не верите, а увлекаетесь историей и хотите получить глубокое погружение в культурный пласт Индии, лучше выбрать другого гида.

Машина очень комфортная, кондиционер работал отлично. Сам маршрут был составлен хорошо. По нашей просьбе в экскурсию добавили другие достопримечательности, так что гиды готовы к изменениям - просто напишите им об этом.
19 апреля 2019
Очень рекомендую Людмилу и Джатина, особенно в первые дни по приезду в Дели - поверьте, знакомство с новой культурой и городом лучше доверить людям, которые очень хорошо знают город. Отдельный плюс - Джаитин из высокой касты и это будет преимуществом при входе в достопримечательности и вообще на улице. Передвижение по городу на джипе Тойота с кондиционером. Мне все очень понравилось, я хочу еще и надеюсь, что останемся с Людмилой и Джатином друзьями :)
15 апреля 2019
Спасибо Людмиле, за интересную и познавательную экскурсию по Дели!
Ещё 1 отзыв

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