11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Главные храмы Дели
Знакомство с древним городом мы начнем с Гробницы Хумаюна — самого первого в Дели монгольского мавзолея, возведенного в середине 16 века. Вы узнаете, почему его часто путают с Тадж-Махалом и как связаны эти великолепные сооружения. Затем прогуляетесь по парку с фонтанами и услышите, зачем гробницу построили посередине четырех садов, омываемых водой. А еще увидите Соборную мечеть, которая считается самой главной в Старом Дели.
Архитектура и Конан Дойль
Чтобы проследить развитие архитектурного стиля Индии, отправимся в Кутаб Минар — кирпичный минарет, построенный несколькими поколениями Делийского султаната. Вы поймете, как менялась архитектура города, и разберетесь, почему затянулось строительство. Выясните, почему Кутаб Минар называли «башней победы» и разгадаете тайну семиметровой железной колонны, единственной уцелевшей части древнего храма Вишну. Прогуляетесь по Красному форту эпохи Великих монголов и узнаете, что делали на ее территории герои детектива Конан Дойля.
Медитации и пряности
Вы увидите главный храм современного Дели — оживший белый пентелийский мрамор в форме распускающегося цветка лотоса. А после отправимся в Сад пяти чувств: оазис в центре шумного Дели, прекрасный парк, построенный среди скал. Здесь вы пройдетесь вдоль цветущих кустарников и водоемов, и я расскажу, как жители Индии отдыхают и наполняются в большом городе.
Чингисхан говорил: «Если бы я умел владеть специями так же, как индусы, я завоевал бы весь мир». Чтобы проверить это, отправимся в секретное кафе, где вы попробуете национальные блюда разных регионов Индии. Я расскажу, какие специи каждый день используют местные женщины, и поделюсь рецептами индийской кухни.