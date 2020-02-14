11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Всем добрый день ! Хочу оставить негативный отзыв.

Я искала гида, женщину, русскую, которая проведёт мне экскурсию по Дели, расскажет про страну, город, нацию, традиции и т.д. Договорившись с Людмилой за 1,5 месяца до моего прилёта, обсудив все необходимое, в том числе и встречу меня в аэропорту, а потом подвести меня до гостиницы, за 5 часов до вылета из Москвы я от гида получаю сообщение, что она меня не встретит, а встречающим будет индус, молодой человек, русскоговорящий, который проведёт мне экскурсию, оплата таже. Делать нечего... По прилёту в аэропорт Дели я получаю новое сообщение, что меня встретит третий человек, иной, другой... Я заранее обговорила условия, но гидом они не соблюдены !!!

Хочу сказать, что да, меня встретил в аэропорту молодой человек, индус, погулял со мной по городу. НО, по русски он знает крайне мало фраз, по английски отдельные слова (цвета, животные, числа). Придя в храм, как гид и житель города Дели он не мог сказать от незнания (я у него уточнила) что это за храм, рассказать историю и вообще что это за место. Залезал в мобильном телефоне в интернет и по одному слову, то на русском, то на английском, говорил пару предложений о месте. Это не гид, это просто человек, который с тобой гуляет и он не стоит тех денег, которые заявлены на сайте !!! Далее, со мной не было оговорено, что вход в места посещения платные, как для туриста, так и для гида. Почему Я должна оплачивать входной билет гида !!!??

Обед, счёт в полном объеме (не каждый за себя) оплатила Я, как мне было сказано (нет денег и платить молодому человеку не чем, он студент, ни где не работает и друг попросил его со мной просто погулять). Я всё это терпела, потому что по окончании экскурсии меня должны были отвезти в отель. Искать других людей, такси у меня желания не было. Если кто был в Индии меня поймёт, это не Европа !!!! В Индии даже не принято давать сдачу.

Кстати, о том что отвезти в отель - это отдельная плата, мне тоже Людмилой было написано, когда я уже стояла на пороге дома с чемоданом, хотя изначально это оговорено не было !

Презюмирую. Совершенно и категорически не советую данного гида, который не держит своё слово, подсовывает неграмотных, не компетентных друзей своих друзей, не знающих ни русский, ни английский язык, заплатив 85 долларов за прогулку с молчаливым гидом.

Экскурсионный тур "Золотой треугольник" всем советую ! Какая бы грязная страна Индия не была, но что касается памятников архитектуры, всё величественно и красиво !!