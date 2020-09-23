56 отзывов оставили туристы

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Все символы Венеции на онлайн-прогулке по Гранд-каналу

В прямом эфире проплыть по парадной «улице» города и восхититься его хрупкой готической красотой

4.9
56 отзывов
Наталья
Наталья – Гид из Венеции
На катере мы отправимся в путешествие по центральной водной артерии города-амфибии! Вы полюбуетесь роскошными дворцами богатых и влиятельных жителей средневековой Венеции и убедитесь, что не зря Гранд-канал называют одной из самых красивых 🤩 «улиц» мира.

По пути я поделюсь историями резиденций, мимо которых мы проплывём, а также увлеку вас секретами венецианской жизни.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🎓Мастер-класс
  • Вебинар
  • 🛠Для тех кто хочет научиться новому
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 9€8 за человекаскидка11%

    Записаться на мастер-класс
Все символы Венеции на онлайн-прогулке по Гранд-каналу
Все символы Венеции на онлайн-прогулке по Гранд-каналу

Что вы узнаете

  • Где родился похититель женских сердец Казанова и в каком месте захоронен последний дож Венецианской республики? Я расскажу о легендарных фигурах в истории 📖 города, об известных русских в Венеции и обращу ваше внимание на места, связанные с их именами.
  • Какие дворцы с Большого канала можно увидеть в знаменитых кинолентах? Мы проплывём ряд элегантных палаццо, перед которыми не устояли режиссёры с мировым именем и запечатлели их в своих фильмах!
  • Чем примечателен мост Риальто и почему его называют архитектурным чудом Венеции? Вы рассмотрите символ города с разных ракурсов, узнаете его историю и секрет его устойчивости.
  • Как и почему был построен город 🏙️ на воде, как живут венецианцы при постоянных приливах и отливах и что стоит знать о гондолах, гондольерах и традициях венецианского карнавала.

За 1, 5 часа мы проплывём целую коллекцию изумительных палаццо: Дворец Дожей, базилику Сан-Марко и базилику Мадонна-делла-Салюте, мост Риальто и Золотой дворец. Вы познакомитесь с «лицом» города-амфибии и раскроете его «изнанку», слушая мои истории.

Как проходит онлайн-экскурсия

  • Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид проводит её в реальном времени с вод Гранд-канала. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами 😃
  • Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
  • Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на трансляцию будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.
  • После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: список фильмов и книг о Венеции

Скидка €10 на любую экскурсию ⛳ гида

Кроме того, вы получите разовую скидку 10€ на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). Встретимся в Венеции!

Все символы Венеции на онлайн-прогулке по Гранд-каналу
Все символы Венеции на онлайн-прогулке по Гранд-каналу
Все символы Венеции на онлайн-прогулке по Гранд-каналу
Все символы Венеции на онлайн-прогулке по Гранд-каналу
Все символы Венеции на онлайн-прогулке по Гранд-каналу
Все символы Венеции на онлайн-прогулке по Гранд-каналу
Все символы Венеции на онлайн-прогулке по Гранд-каналу
Все символы Венеции на онлайн-прогулке по Гранд-каналу
Все символы Венеции на онлайн-прогулке по Гранд-каналу
Все символы Венеции на онлайн-прогулке по Гранд-каналу
Все символы Венеции на онлайн-прогулке по Гранд-каналу
Все символы Венеции на онлайн-прогулке по Гранд-каналу
Все символы Венеции на онлайн-прогулке по Гранд-каналу

Выберите день для записи на мастер-класс

  • Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о мастер-классе до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Наталья
Наталья
Бывшая москвичка, а теперь уже более 20 лет венецианка. В 10 лет увидела Венецию по телевизору и подумала — теперь у меня есть мечта! Мечта сбылась) Венеция — в сердце с первого дня. Историк по образованию, не могла не увлечься и историей Венеции. Теперь я гид, увлекаюсь фотографией. Уверена, что жизни не хватит, чтобы узнать все секреты и посетить все укромные уголки этого магического города и его остовов, но я стараюсь! Постараюсь передать хотя бы часть моей любви к Венеции и моих знаний вам.
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56 отзывов оставили туристы

23 сентября 2020
Знающий гид, отвечает на все вопросы, экскурсия интересная, впечатление от нее длится еще какое-то время после окончания. Советую.
22 сентября 2020
Замечательная прогулка с возможностью посмотреть на город с воды. Особенный шарм придают сумерки и фонарями над каналами под темным небом. Наталья интересно рассказала о разных исторических личностях, в разное время посещавших Венецию, да и об истории города рассказ был хорош. Стоит посетить!
8 сентября 2020
Экскурсия по Венеции очень понравилась! Наталья - интересный и харизматичный рассказчик. Была в этом городе лет пять назад, и как-будто снова там оказалась! Очень рекомендую.
8 сентября 2020
Лучшая экскурсия по Венеции! Искренне рекомендую всем. Идеальный маршрут – самая красивая часть города и в наилучшем ракурсе, а также волшебное ощущение путешествия по воде. Качество изображения отличное. Сама прогулка очень увлекательная, полное погружение в атмосферу города. Наталья – потрясающий гид, она рассказала именно то что интересно услышать, а не бессмысленный поток дат из энциклопедии. Большое спасибо за приятный вечер!
Наталья
30 июня 2020
Очень увлекательно: гранд-канал и архитектура в реальном времени. Гондола и итальянский помощник гида. Спасибо Наталье за интереснейший рассказ.
Татьяна
30 июня 2020
Для начала спасибо Трипстеру за организацию онлайн-экскурсий. Изначально относилась к затее более скептически, но впечатления превзошли все ожидания: самый настоящий эффект присутствия и погружения (даже странно было после экскурсии обнаружить себя дома). Возможно, со знакомством с новым городом это работает не так убедительно (еще не пробовала), но в Венеции я была совсем недавно, и даже не самой четкой картинки оказалось достаточно, чтобы проникнуться атмосферой. Теперь о самой экскурсии. Действительно были ощутимые проблемы с трансляцией (особенно вначале), но, когда связь налаживалась, экскурсия была так хороша, что в сухом остатке недовольства качеством уже и не осталось. В своё оффлайн-путешествие по Венеции экскурсии у меня были только "наземные", по Гранд Каналу катались без гида, поэтому очень интересно было наконец узнать, чем примечательны дворцы и дома, которыми тогда удалось только полюбоваться. Экскурсия грамотно спланирована, течет легко и увлекательно: у Натальи хорошая речь, она легко располагает к себе и отлично держит внимание зрителя, даже когда он где-то там, далеко за экраном; в наличии и историческая справка, и городские легенды, бонусом - небольшие вставки на итальянском от очаровательного Луки:) Одним словом, было здорово! Molte grazie, siete bravissimi!
30 июня 2020
Экскурсия очень хорошо сделана. Красивая картинка, интересный рассказ. Технически не было никаких проблем. Особого шарма добавляло участие Луки. Хотя и была несколько раз в Венеции, с удовольствием провела эти 1, 5 часа с Натальей и Лукой.
29 июня 2020
Придумали коллегам сюрприз - онлайн-экскурсию в прекрасное место и совсем не прогадали. Наталья - выше всяких похвал. Венеция - неподражаема! Все в восторге, а нас было более 40 человек. Интересно, с юмором, много исторических фактов, а капитан... Женская половина коллектива была очень довольна такому бонусу :) Спасибо гиду за профессионализм!
23 июня 2020
Все замечательно
Svetlana
23 июня 2020
Было приятно вернуться в Венецию, снова испытать впечатления от встречи, хотя бы онлайн. Гид Наталья и капитан Лука справились с задачей выше всяких похвал. Экскурсия прошла на позитивной волне, гид рассказала много полезной и интересной информации. "Изюминку" прогулке по Гранд каналу придал Лука, рассказав несколько местных историй про достопримечательности. Огромное спасибо за возможность "проплыть" по главному "проспекту" Венеции!)
23 июня 2020
Экскурсия очень понравилась. Великолепная Венеция, прекрасные гиды. Одно наслаждение! Рекомендую
Алексей
23 июня 2020
Гулял по венецианским улочкам плавал на гондоле теперь по гранд-каналу пусть онлайн. Несравненный город! Отличная экскурсия!Очень удачно получилось с Лукой- местный житель носитель языка. Это способствует более полному погружению в происходящее. Итальянский для меня не чужой. Конкуренты берите на вооружение. Хочу отметить команда очень старалась! Сказать что я в восторге значит ничего не сказать!
23 июня 2020
Качество видео не позволяет воистину любоваться красотами. Прикольно, но повторять подобный опыт не хочу. Звук тоже со сбоями. Впечатление среднее. "Ах!" не произошло.
Наталья
Ответ гида:Уважаемая Александра, мне искренне жаль, что качество связи не позволило Вам получить удовольствие от экскурсии. Возможно Вы были на экскурсии как раз в тот день, когда в Венеции в целом испортился прием из-за проведения внутренних работ, но Трипстер сразу любезно решил этот вопрос со зрителями у кого были проблемы со связью. После этого я стала использовать профессиональную корабельную! антенну для улучшения приема, последние экскурсии прошли замечательно, все зрители были довольны качеством изображения и звуком, о чем свидетельствуют отзывы. Меня, конечно, очень расстраивает ваш отзыв, потому что я действительно делаю все что могу и даже больше, чтобы качество связи в таком «нестандартном» городе, как Венеция, было отличным и чтобы зрители получали максимальное удовольствие от экскурсии.... Спасибо
22 июня 2020
Прекрасная экскурсия! Очень здорово, что Венецию удаётся увидеть именно с воды! Наталья очень интересно рассказывает, чувствуется, что в экскурсию вложена душа) Очень понравились и дополнения в виде рассказов Луки на итальянском языке:) происходит полное погружение в атмосферу. Всем рекомендую.
19 июня 2020
Это было приятное времяпровождение после рабочего дня (экскурсия была вечером в среду) и именно такой вариант «с воды» мне показался самым интересным для Венеции. Гид легка в общении, ещё был колоритный персонаж в виде капитана катера Луки, который тоже участвовал в экскурсии и от этого было впечатление, что именно вас катают на катере и именно вам адресован рассказ о городе. Мне нравится вариант «бродилки», я ещё брала экскурсию по Будапешту, Тбилиси и Камбодже, но эта оставила самые яркие впечатления. Ещё планировала Стамбул.... Спасибо Трипстер за новый для меня формат, Вы молодцы! Это необычно, информативно и очень интересно.
Ещё 41 отзыв

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