1 отзыв оставили туристы

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Иерихон. Вади-Кельт. Монастыри Иудейской пустыни (из Иерусалима)

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Atlantis V.
Atlantis V. – Гид из Иерусалима
Иерихон был основан 10 тысяч лет назад.

Сейчас это один из популярнейших городов у верующих и у любителей истории 📖, приезжающих сюда со всего мира.

Здесь протекает река Иордань, в которой крестился Иисус Христос.

И растет смоковница, с которой начальник мытарей увидел Христа.

И здесь же расположено много монастырей.

А с горной тропы открывается великолепный вид на Мертвое море 🌊.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $119 за человека

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Иерихон. Вади-Кельт. Монастыри Иудейской пустыни (из Иерусалима)
Иерихон. Вади-Кельт. Монастыри Иудейской пустыни (из Иерусалима)
В программе экскурсии 🧭 в город 🏙️ Иерихон, ущелье Вади-Кельт, Монастыри Иудейской пустыни и место крещения Иисуса Каср аль-Йехуд из Иерусалима и городов центра Израиля мы совершим небольшое паломничество по святой земле.
Вы увидите Иерихон - древнейший город, которому более 10 тысяч лет. Интересен Иерихон с географической точки зрения, ведь он самый низкорасположенный город на земле (250 м ниже уровня моря). Обзорная экскурсия ⛳ по городу будет включать посещение монастыря Искушения на горе Каранталь, осмотр источника Елисея и дома блудницы Рахавы, которая укрыла двух соглядатаев, посланных Иисусом Навиным. Рядом с домом блудницы Рахав христиане построили церковь ⛪ Девы Марии. Также в ходе экскурсии Вы увидите дом начальника мытарей (сборщика податей) Закхея и смоковницу, на которую тот влез, чтобы увидеть Иисуса Христа. К руслу каньона поднимается живописная тропа, которая открывает панорамный захватывающий вид на Мертвое море 🌊 и Иорданские горы ⛰️ мы отправимся в ущелье Вади Кельт - место знойной пустыни, пещер и отшельников. Как будто вросший в скалу здесь находится монастырь Святого Хозевита (Сент Джорж), где мы продолжим экскурсию. После мы отправимся к монастырю Святого Герасима и в место крещения Иисуса - Каср аль-Йехуд.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
  • входные билеты
Что не входит
  • обед
  • подъем на фуникулере к монастырю Каранталь (ориентировочная стоимость) - $16
  • ритуальная рубашка для обряда омовения (ориентировочная стоимость) - $20 (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 Иерусалим, ул. Ицхак Карив
Иерихон. Вади-Кельт. Монастыри Иудейской пустыни (из Иерусалима)
Иерихон. Вади-Кельт. Монастыри Иудейской пустыни (из Иерусалима)
Иерихон. Вади-Кельт. Монастыри Иудейской пустыни (из Иерусалима)
Иерихон. Вади-Кельт. Монастыри Иудейской пустыни (из Иерусалима)

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Atlantis V.
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