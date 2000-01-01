1 отзыв оставили туристы

В программе экскурсии 🧭 в город 🏙️ Иерихон, ущелье Вади-Кельт, Монастыри Иудейской пустыни и место крещения Иисуса Каср аль-Йехуд из Иерусалима и городов центра Израиля мы совершим небольшое паломничество по святой земле.

Вы увидите Иерихон - древнейший город, которому более 10 тысяч лет. Интересен Иерихон с географической точки зрения, ведь он самый низкорасположенный город на земле (250 м ниже уровня моря). Обзорная экскурсия ⛳ по городу будет включать посещение монастыря Искушения на горе Каранталь, осмотр источника Елисея и дома блудницы Рахавы, которая укрыла двух соглядатаев, посланных Иисусом Навиным. Рядом с домом блудницы Рахав христиане построили церковь ⛪ Девы Марии. Также в ходе экскурсии Вы увидите дом начальника мытарей (сборщика податей) Закхея и смоковницу, на которую тот влез, чтобы увидеть Иисуса Христа. К руслу каньона поднимается живописная тропа, которая открывает панорамный захватывающий вид на Мертвое море 🌊 и Иорданские горы ⛰️ мы отправимся в ущелье Вади Кельт - место знойной пустыни, пещер и отшельников. Как будто вросший в скалу здесь находится монастырь Святого Хозевита (Сент Джорж), где мы продолжим экскурсию. После мы отправимся к монастырю Святого Герасима и в место крещения Иисуса - Каср аль-Йехуд.