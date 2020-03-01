ORNA проводит ещё 9 экскурсий

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Теодор Герцель, Сионисткое движение, Британская оккупация, героическая борьба за свободу и Холокост

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Теодор Герцель и Сионисткое движение, Британская оккупация и героическая борьба за свободу, уничтожение шести миллионов евреев в годы Второй Мировой войны.

Об этом и многом другом вы узнаете на нашей экскурсии.
220 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 7.5 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча На горе герцль
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От катастрофы к государству
От катастрофы к государству

Программа

Мы посетим музей Памяти Катастрофы, музей Яд Ва Шем и Национальное военное кладбище на горе Герцель.

На горе Герцель, кроме музея, мы посетим могилы Голды Меир и Ицхака Рабина, Тедди Колека и Ханы Сенеш. Вы увидите памятники еврейским солдатам, сражавшихся в рядах союзных армий против Германии до создания государства Израиль, и ребят, отдавших свои жизни за Израиль.

В музее Яд Вашем мы посетим детскую комнату и экспозицию, которая ознакомит нас с антисемитизмом в Германии, мировой реакцией на него и жизнью евреев в гетто и концлагерях. Выставка включает детские игрушки, книжки и предметы искусства.

Организационные детали

Посещение музея Герцеля (25 шек.) — только при наличии свободных мест.

От катастрофы к государству
От катастрофы к государству
От катастрофы к государству
От катастрофы к государству
От катастрофы к государству
От катастрофы к государству

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура На горе герцль.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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ORNA
ORNA
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей переехала в Иерусалим, который до сих пор меня удивляет. Как писал Шай Агнон: «Есть места, где я бываю каждый день, и каждый раз нахожу в них новизну». Свою первую экскурсию провела еще в школе — в рамках занятий в кружке юных гидов. Позже, учась в Иерусалимском университете, продолжила работать гидом и сейчас я магистр истории, дипломированный преподаватель истории и литературы, а также гид с лицензиями министерств туризма и образования. Провожу экскурсии на иврите, русском и английском языках и приглашаю вас, гостей и жителей Израиля, посетить мои любимые места, о которых я с радостью расскажу множество необычных фактов.
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