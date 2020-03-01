ORNA проводит ещё 9 экскурсий

Программа

Мы посетим музей Памяти Катастрофы, музей Яд Ва Шем и Национальное военное кладбище на горе Герцель.

На горе Герцель, кроме музея, мы посетим могилы Голды Меир и Ицхака Рабина, Тедди Колека и Ханы Сенеш. Вы увидите памятники еврейским солдатам, сражавшихся в рядах союзных армий против Германии до создания государства Израиль, и ребят, отдавших свои жизни за Израиль.

В музее Яд Вашем мы посетим детскую комнату и экспозицию, которая ознакомит нас с антисемитизмом в Германии, мировой реакцией на него и жизнью евреев в гетто и концлагерях. Выставка включает детские игрушки, книжки и предметы искусства.